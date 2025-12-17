Hindustan Hindi News
अपनी कंपनी की सेल्टोस, कैरेंस पर भारी पड़ी ₹7.30 लाख की ये SUV, 30 दिन में 12,052 यूनिट सेल; बिक्री में 30% की भारी उछाल

संक्षेप:

किआ (Kia India) की नवंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की बजट एसयूवी सोनेट (Sonet) अपनी ही कंपनी की सेल्टोस (Seltos) और कैरेंस (Carens) पर भारी पड़ी। 

Dec 17, 2025 07:01 pm IST
नवंबर 2025 का महीना किआ इंडिया (Kia India) के लिए बेहद शानदार रहा है। कंपनी ने इस महीने अब तक की सबसे ज्यादा नवंबर बिक्री दर्ज की है। सोनेट (Sonet), सेल्टोस (Seltos) और कैरेंस (Carens) जैसे पॉपुलर मॉडल्स की मजबूत डिमांड के चलते किआ ने साल-दर-साल (YoY) शानदार ग्रोथ हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नवंबर 2025 में किआ की कुल बिक्री

किआ इंडिया ने नवंबर 2025 में 25,489 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो नवंबर 2024 की 20,600 यूनिट्स के मुकाबले 24% ज्यादा है, यानी ये करीब 4,889 यूनिट्स की सीधी बढ़त है। हालांकि, अक्टूबर 2025 (29,556 यूनिट्स) के मुकाबले इसमें 14% की गिरावट (MoM) देखने को मिली, जिसका बड़ा कारण त्योहारों की समाप्ति है। कंपनी का मार्केट शेयर 5.9% से बढ़कर 6.1% हो गया है, जो किआ की बढ़ती पकड़ को दर्शाती है।

किआ सोनेट (Kia Sonet) बनी नंबर-1

नवंबर 2025 में किआ सोनेट (Kia Sonet) एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही। इसकी बिक्री 12,052 यूनिट्स रही। इसने 30% की YoY ग्रोथ और 5% की MoM गिरावट दर्ज की। सोनेट (Sonet) की कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ किआ की कुल बिक्री का बड़ा आधार बनी हुई है।

किआ कैरेंस (Kia Carens) की मजबूत पकड़

भारतीय बाजार में किआ कैरेंस (Kia Carens) की मजबूत पकड़ है। फैमिली कार कैरेंस (Carens) की डिमांड नवंबर 2025 में भी काफी अच्छी रही। इसकी बिक्री 6,530 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो इसकी 15% YoY ग्रोथ और 26% MoM गिरावट को दर्शाता है। अक्टूबर में त्योहारी डिमांड के बाद नवंबर में इसमें गिरावट देखी गई।

किआ सेल्टोस: नए मॉडल का इंतजार असरदार

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की बिक्री 6,305 यूनिट्स रही, जो इसकी सेल में 18% YoY ग्रोथ और 12% की MoM गिरावट को दर्शाता है। 2026 किआ सेल्टोस (2026 Kia Seltos) के अनवील होने के बाद कई ग्राहक नए जेनरेशन मॉडल का इंतजार कर रहे हैं, जिससे महीने-दर-महीने बिक्री घटी।

किआ सायरॉस (Kia Syros) की धीमी शुरुआत

मार्केट में किआ सायरॉस (Kia Syros) की धीमी शुरुआत रही। किआ की इस नई सब-4 मीटर SUV ने 544 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 31% की MoM गिरावट है। हालांकि, 2026 में इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की एंट्री से इसमें रफ्तार आने की उम्मीद है।

कार्निवल, EV6 और EV9 का हाल

किआ कार्निवल (Kia Carnival) की सिर्फ 58 यूनिट्स बिकीं, जो MoM आधार पर 50% की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, Kia EV9 ने केवल 1 यूनिट की सेल हासिल की है। इसके अलावा Kia EV6 ने 0 यूनिट की बिक्री हासिल की। महंगे और इंपोर्टेड EV मॉडल्स की डिमांड फिलहाल काफी कमजोर बनी हुई है।

नवंबर 2025 में किआ इंडिया (Kia India) की बिक्री का पूरा दारोमदार सोनेट (Sonet), सेल्टोस (Seltos) और कैरेंस (Carens) पर रहा। जहां एक ओर कॉम्पैक्ट और मिड-साइज SUV सेगमेंट में किआ मजबूत दिख रही है, वहीं प्रीमियम MPV और इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कंपनी को अभी और मेहनत करनी होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
