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नया मॉडल आते ही खेल कर कई ये SUV, बन गई नंबर-1; इसके सामने सोनेट, कैरेंस, सिरोस ने किया सरेंडर!

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 कार बेच रही है। इसमें उसके 3 इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। कंपनी के लिए अच्छी बात ये है कि उसकी सेल्टोस SUV का नया मॉडल आने के बाद इसकी डिमांड में शानदार इजाफा हुआ है। ये सोनेट पर भारी पड़ने ली है। नई सोल्टोस की दम पर कंपनी को साल-दर-साल के आधार पर 15% की ग्रोथ भी मिली।

नया मॉडल आते ही खेल कर कई ये SUV, बन गई नंबर-1; इसके सामने सोनेट, कैरेंस, सिरोस ने किया सरेंडर!

किआ इंडिया की अप्रैल 2026 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 कार बेच रही है। इसमें उसके 3 इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। कंपनी के लिए अच्छी बात ये है कि उसकी सेल्टोस SUV का नया मॉडल आने के बाद इसकी डिमांड में शानदार इजाफा हुआ है। ये सोनेट पर भारी पड़ने ली है। नई सोल्टोस की दम पर कंपनी को साल-दर-साल के आधार पर 15% की ग्रोथ भी मिली। दरअसल, कंपनी ने अप्रैल 2026 में 27,286 कार बेचीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 23,623 यूनिट बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने 3,663 कार ज्यादा बेचीं। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

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किआ इंडिया की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 26अप्रैल 25अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1सेल्टोस10,5666,1354,43172.2238.72
2सोनेट10,5378,0682,46930.638.62
3कैरेंस क्लाविस / EV5,4655,2592063.9220.03
4सिरोस5544,000-3,446-86.152.03
5कार्निवल16416131.860.6
टोटल27,28623,6233,66315.51100

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किआ इंडिया की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो अप्रैल 2026 सेल्टोस की अप्रैल 2026 में 10,566 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 6,135 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,431 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 72.22% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 38.72% रहा। सोनेट की अप्रैल 2026 में 10,537 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,469 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 30.6% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 38.62% रहा।

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कैरेंस क्लाविस की अप्रैल 2026 में 5,465 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 206 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 3.92% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 20.03% रहा। सिरोस की अप्रैल 2026 में 554 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,446 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 86.15% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.03% रहा।

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कार्निवल की अप्रैल 2026 में 164 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 1.86% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.6% रहा। इस तरह कंपनी ने अप्रैल में कुल 27,286 कार बेचीं। जबकि, अप्रैल 2025 में कंपनी ने 23,623 कार बेची थीं। इस तरह उसने 3,663 यूनिट ज्यादा बेचीं और इसे 15.51% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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