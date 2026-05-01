इस कंपनी की SUVs के पीछे ऐसे पड़े लोग, अप्रैल में मिली 15% की ग्रोथ; इस मॉडल की हाई रही डिमांड
किआ की अप्रैल की बिक्री में सेल्टोस सबसे आगे रही। यह ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है और बिक्री बढ़ाने में इसका अहम रोल रहा। इस SUV को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। साथ ही, इसकी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग ने खरीदारों के बीच इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है।
भारतीय बाजार में किआ इंडिया का कद तेजी से बढ़ रहा है। इस बात ये कंपनी ने अप्रैल 2026 सेल्स के दौरान दिखा भी दिया। दरअसल, कंपनी ने अप्रैल महीने में अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की है। अप्रैल 2026 में कंपनी ने 27,286 यूनिट की होलसेल डिलीवरी की। यह अप्रैल 2025 में बेची गई 23,623 यूनिट के मुकाबले 15.51% की साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी है, जो कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग को दिखाता है।
किआ ने साल-दर-साल आधार पर अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, लेकिन महीने-दर-महीने आधार पर बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्च 2026 के मुकाबले बिक्री में 6.27% की गिरावट आई। मार्च में कंपनी ने 29,112 यूनिट की डिलीवरी की थी। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की वजह से बिक्री में जो तेजी देखी गई थी। उसके बाद इस तरह की गिरावट आम बात है। बड़े पैमाने पर देखें तो, SUV और MPV सेगमेंट में लगातार बनी मांग की वजह से किआ का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।
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Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Kia Carnival
₹ 63.91 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
किआ की अप्रैल की बिक्री में सेल्टोस सबसे आगे रही। यह ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है और बिक्री बढ़ाने में इसका अहम रोल रहा। इस SUV को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। साथ ही, इसकी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग ने खरीदारों के बीच इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है। सेल्टोस और सोनेट, दोनों ही मॉडल्स ने 10,000 यूनिट की मासिक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह दिखाता है कि मिड-साइज और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इन कारों की डिमांड कितनी ज्यादा है।
सोनेट का प्रदर्शन भी लगातार अच्छा बना हुआ है, खासकर अब इसके पेट्रोल और डीजल, दोनों ही ऑप्शन में ऑटोमैटिक वैरिएंट आसानी से उपलब्ध हैं। कैरेंस की पूरी रेंज जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई क्लाविस रेंज भी शामिल है, उसने किआ को फैमिली MPV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद की है। साल-दर-साल (YTD) आधार पर, किआ इंडिया ने 111,611 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 99,199 यूनिट्स की तुलना में 13% की ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत के बाद से कुल घरेलू बिक्री का 1.5 मिलियन का एक बड़ा मील का पत्थर भी पार कर लिया है।
किआ अपने आफ्टर-सेल्स नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रही है। अब पूरे भारत में इसके 500 सर्विस वर्कशॉप हो गए हैं। कुल मिलाकर, इस ब्रांड के अब 396 शहरों में 891 टचपॉइंट्स हैं। साथ ही, 128 सर्टिफाइड प्री-ओन्ड आउटलेट्स भी हैं। इस विस्तार का मकसद पहुच को बेहतर बनाना और गाड़ी के एक्सपीरियंस को और बेहतर करना है। किआ का अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन उसके SUV-बेस्ड पोर्टफोलियो की लगातार बनी हुई मांग को दिखाता है, जिसमें सेल्टोस और सोनेट बिक्री के मामले में सबसे आगे बनी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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