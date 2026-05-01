इस कंपनी की SUVs के पीछे ऐसे पड़े लोग, अप्रैल में मिली 15% की ग्रोथ; इस मॉडल की हाई रही डिमांड

May 01, 2026 01:58 pm IST

किआ की अप्रैल की बिक्री में सेल्टोस सबसे आगे रही। यह ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है और बिक्री बढ़ाने में इसका अहम रोल रहा। इस SUV को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। साथ ही, इसकी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग ने खरीदारों के बीच इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है।

भारतीय बाजार में किआ इंडिया का कद तेजी से बढ़ रहा है। इस बात ये कंपनी ने अप्रैल 2026 सेल्स के दौरान दिखा भी दिया। दरअसल, कंपनी ने अप्रैल महीने में अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की है। अप्रैल 2026 में कंपनी ने 27,286 यूनिट की होलसेल डिलीवरी की। यह अप्रैल 2025 में बेची गई 23,623 यूनिट के मुकाबले 15.51% की साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी है, जो कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग को दिखाता है।

किआ ने साल-दर-साल आधार पर अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, लेकिन महीने-दर-महीने आधार पर बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्च 2026 के मुकाबले बिक्री में 6.27% की गिरावट आई। मार्च में कंपनी ने 29,112 यूनिट की डिलीवरी की थी। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की वजह से बिक्री में जो तेजी देखी गई थी। उसके बाद इस तरह की गिरावट आम बात है। बड़े पैमाने पर देखें तो, SUV और MPV सेगमेंट में लगातार बनी मांग की वजह से किआ का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

किआ की अप्रैल की बिक्री में सेल्टोस सबसे आगे रही। यह ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है और बिक्री बढ़ाने में इसका अहम रोल रहा। इस SUV को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। साथ ही, इसकी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग ने खरीदारों के बीच इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है। सेल्टोस और सोनेट, दोनों ही मॉडल्स ने 10,000 यूनिट की मासिक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह दिखाता है कि मिड-साइज और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इन कारों की डिमांड कितनी ज्यादा है।

सोनेट का प्रदर्शन भी लगातार अच्छा बना हुआ है, खासकर अब इसके पेट्रोल और डीजल, दोनों ही ऑप्शन में ऑटोमैटिक वैरिएंट आसानी से उपलब्ध हैं। कैरेंस की पूरी रेंज जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई क्लाविस रेंज भी शामिल है, उसने किआ को फैमिली MPV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद की है। साल-दर-साल (YTD) आधार पर, किआ इंडिया ने 111,611 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 99,199 यूनिट्स की तुलना में 13% की ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत के बाद से कुल घरेलू बिक्री का 1.5 मिलियन का एक बड़ा मील का पत्थर भी पार कर लिया है।