किआ का बड़ा दांव! इस धाकड़ SUV के साथ पेश किया नया सेफ्टी प्रोग्राम, फीचर बताएगा आप कितने सेफ ड्राइवर

किआ का बड़ा दांव! इस धाकड़ SUV के साथ पेश किया नया सेफ्टी प्रोग्राम, फीचर बताएगा आप कितने सेफ ड्राइवर

संक्षेप:

किआ (Kia) ने एक बार फिर किआ इंस्पायरिंग ड्राइव (Kia Inspiring Drive) प्रोग्राम शुरू कर दिया है। नई सेल्टॉस (New Seltos) के साथ सेफ और स्मार्ट ड्राइविंग का फायदा मिलेगा।

Jan 28, 2026 12:45 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
किआ इंडिया (Kia India) ने भारत में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए अपने खास किआ इंस्पायरिंग ड्राइव (Kia Inspiring Drive -K.I.D) प्रोग्राम को एक बार फिर लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम की शुरुआत न्यू किआ सेल्टोस (New Kia Seltos) के साथ की गई है और आने वाले समय में इसे किआ (Kia) की सभी कनेक्टेड कारों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहक इस फीचर को किआ कनेक्ट ऐप (Kia Connect App) के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे।

क्या है किआ इंस्पायरिंग ड्राइव प्रोग्राम?

K.I.D प्रोग्राम असल में एक ड्राइविंग स्कोर सिस्टम है, जो आपकी रियल-टाइम ड्राइविंग आदतों का विश्लेषण करता है। यह सिस्टम बताता है कि आप कितनी सुरक्षित और समझदारी से गाड़ी चला रहे हैं। इसमें आपकी ड्राइविंग को कई पैमानों पर परखा जाता है, जैसे कि इसमें तेज एक्सेलेरेशन (Rapid Acceleration), अचानक ब्रेक लगाना (Rapid Deceleration) और अचानक स्टार्ट लेना (Sudden Starts) शामिल है।

खास बात यह है कि K.I.D स्कोर 3 महीने के रोलिंग एवरेज पर आधारित होता है, ताकि किसी एक दिन की गलती या अच्छी ड्राइविंग से स्कोर ज्यादा ऊपर-नीचे न हो। इससे आपकी लॉन्ग-टर्म ड्राइविंग हैबिट्स सही तरीके से सामने आती हैं।

सेफ्टी के साथ अब मिलेगा मजेदार एक्सपीरिंयस

यह प्रोग्राम सिर्फ सेफ ड्राइविंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे इंटरैक्टिव और मजेदार भी बनाया गया है। किआ (Kia) ग्राहकों को यहां अपनी ड्राइविंग प्रोग्रेस ट्रैक करने, सेफ ड्राइविंग के लिए पहचान और रैंकिंग पाने और कम्युनिटी लीडरबोर्ड पर दूसरों से मुकाबला करने का मौका देगी। इससे ड्राइवर एक-दूसरे से बेहतर स्कोर पाने के लिए प्रेरित होंगे और सड़क सुरक्षा एक सामूहिक मिशन बन जाएगी।

रोड सेफ्टी को बनाया कम्युनिटी एक्सपीरियंस

किआ (Kia) ने इस प्रोग्राम को कम्युनिटी-बेस्ड सेफ्टी इनिशिएटिव के रूप में पेश किया है। अब किआ (Kia) ओनर्स आपस में अपने स्कोर की तुलना कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं और बेहतर ड्राइविंग के लिए एक-दूसरे से सीख सकते हैं। इससे सेफ ड्राइविंग न सिर्फ जरूरी, बल्कि रिवॉर्डिंग और एंगेजिंग भी बन जाती है।

किआ का सेफ्टी पर फोकस

किआ इंडिया (Kia India) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) अतुल सूद ने कहा कि सेफ्टी किआ (Kia) की फिलॉसफी का अहम हिस्सा है। नई सेल्टोस (New Seltos) के साथ K.I.D प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च करना जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह प्रोग्राम ग्राहकों को उनके ड्राइविंग पैटर्न की साफ और डेटा-आधारित जानकारी देता है, जिससे वे सड़क पर ज्यादा सुरक्षित फैसले ले सकें।

कैसे करें K.I.D प्रोग्राम का इस्तेमाल?

ग्राहक इस फीचर को आसानी से किआ कनेक्ट ऐप (Kia Connect App) में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किआ कनेक्ट ऐप (Kia Connect App) में नई सर्विस का चुनाव करना होगा। इसके बाद किआ इंस्पायरिंग ड्राइव प्रोग्राम (Kia Inspiring Drive Program -Driving Score) को सेलेक्ट करना होगा। यहां ड्राइवर डेली अपनी ड्राइविंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं और बेहतर स्कोर के लिए स्मार्ट तरीके से गाड़ी चला सकते हैं।

टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षित मोबिलिटी

किआ इंस्पायरिंग ड्राइव (Kia Inspiring Drive) प्रोग्राम रियल-टाइम ड्राइविंग डेटा पर आधारित है, जिससे स्कोर पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद रहता है। यह सिस्टम स्मूद और जिम्मेदार ड्राइविंग को रिवॉर्ड करता है और ड्राइवर को यह समझने में मदद करता है कि उसकी आदतें सड़क सुरक्षा पर कितना असर डालती हैं।

इस नए और अपडेटेड K.I.D प्रोग्राम के जरिए किआ इंडिया (Kia India) कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के दम पर सुरक्षित, स्मार्ट और जिम्मेदार ड्राइविंग कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठा रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
