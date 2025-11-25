Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Kia India launches Drive Green initiative, check all details
किआ का बड़ा धमाका! अब कार चलाओ और हर किलोमीटर पर उगाओ वर्चुअल पेड़, जानिए क्या है इसका फायदा

किआ का बड़ा धमाका! अब कार चलाओ और हर किलोमीटर पर उगाओ वर्चुअल पेड़, जानिए क्या है इसका फायदा

संक्षेप:

अब किआ की कारें चलाना ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। जी हां, क्योंकि किआ इंडिया ने नई ‘ड्राइव ग्रीन’ पहल शुरू कर दी है। इससे अब कार चलाने वालों को हर किलोमीटर पर ‘वर्चुअल पेड़’ लगाने का मौका मिलेगा।

Tue, 25 Nov 2025 07:57 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पर्यावरण और ग्रीन मोबिलिटी को लेकर किआ इंडिया लगातार नए कदम उठा रही है और अब कंपनी ने एक और शानदार पहल पेश की है, जिसका नाम किआ ड्राइव ग्रीन है। यह फीचर किआ कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध होगा, जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उनकी ड्राइविंग का पर्यावरण पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, बल्कि उन्हें और ज्यादा इको-फ्रेंडली ड्राइव करने के लिए प्रेरित भी करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

पर्यावरण और ग्रीन मोबिलिटी को लेकर किआ इंडिया लगातार नए कदम उठा रही है और अब कंपनी ने एक और शानदार पहल पेश की है, जिसका नाम किआ ड्राइव ग्रीन है। यह फीचर किआ कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध होगा, जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उनकी ड्राइविंग का पर्यावरण पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, बल्कि उन्हें और ज्यादा इको-फ्रेंडली ड्राइव करने के लिए प्रेरित भी करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

क्या है ‘किआ ड्राइव ग्रीन’?

यह किआ कनेक्ट ऐप के ‘New Services’ टैब में उपलब्ध एक सस्टेनेबिलिटी-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिलहाल, यह फीचर किआ कैरेंस क्लैविस EV के लिए शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे सभी आने वाले किआ EV मॉडलों में रोल आउट किया जाएगा।

ड्राइविंग के आधार पर बढ़ेगा वर्चुअल पेड़

ड्राइव ग्रीन की सबसे दिलचस्प बात वर्चुअल ट्री ग्रोथ सिस्टम है। हर महीने यूजर के लिए एक वर्चुअल पेड़ लगाया जाएगा, जो कार से तय किए गए किलोमीटर के आधार पर 5 ग्रोथ लेवल से गुजरेगा और बड़ा होता जाएगा। ऐप यूजर्स को उनकी ग्रीन ड्राइविंग का इनाम 5 अलग-अलग बैज के रूप में देगा, जो नीचे दिए गए हैं।

1- Green Explorer — 2,500 किमी

2- Eco Champion — 15,000 किमी

3- Carbon Crusher — 25,000 किमी

4- Forest Guardian — 50,000 किमी

5- Planet Protector — 1,00,000 किमी

इन बैज के साथ ऐप CO₂ बचत का आंकड़ा भी दिखाएगा। जैसे कि 100 किमी ड्राइव पर लगभग 13.2 किग्रा CO₂ की बचत होगी। वहीं, 1,500 किमी. पर करीब 197.6 किग्रा CO₂ बचत होगी। ये डेटा यूजर को दिखाता है कि वह पृथ्वी को कितना कम प्रदूषण पहुंचा रहा है।

किआ इंडिया ने क्या कहा?

किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स और मार्केटिंग) अतुल सूद ने कहा कि किआ में हमारी मोबिलिटी सोच पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जुड़ी है। ड्राइव ग्रीन के जरिए हम तकनीक और सस्टनेबिलिटी को जोड़कर ग्राहकों को ईको-फ्रेंडली ड्राइविंग की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। यह हमारी क्लीन मोबिलिटी को जीवन का हिस्सा बनाने की लंबी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

किआ का बड़ा लक्ष्य

ड्राइव ग्रीन पहल दिखाती है कि किआ सिर्फ EV बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह चाहती है कि डिजिटल टूल्स के जरिए लोगों में पर्यावरण जागरूकता भी बढ़े। यह पहल किआ के उस विजन का हिस्सा है जिसमें ग्रीन ड्राइविंग, जिम्मेदार मोबिलिटी और तकनीक आधारित सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाया जा सके।

ये भी पढ़ें:फिर नंबर-1 बनी ₹4.98 लाख की ये कार, माइलेज 34 किमी. से ज्यादा; बलेनो बनी नंबर-2

नोट- ऐप में दिखाए गए CO₂ बचत के आंकड़े अनुमानित हैं। वास्तविक बचत ड्राइविंग स्टाइल, इलाके, मौसम और वाहन के वजन जैसे कारकों पर निर्भर कर सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Kia Cars

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।