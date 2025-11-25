किआ का बड़ा धमाका! अब कार चलाओ और हर किलोमीटर पर उगाओ वर्चुअल पेड़, जानिए क्या है इसका फायदा

संक्षेप: अब किआ की कारें चलाना ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। जी हां, क्योंकि किआ इंडिया ने नई ‘ड्राइव ग्रीन’ पहल शुरू कर दी है। इससे अब कार चलाने वालों को हर किलोमीटर पर ‘वर्चुअल पेड़’ लगाने का मौका मिलेगा।

Tue, 25 Nov 2025 07:57 PM

पर्यावरण और ग्रीन मोबिलिटी को लेकर किआ इंडिया लगातार नए कदम उठा रही है और अब कंपनी ने एक और शानदार पहल पेश की है, जिसका नाम किआ ड्राइव ग्रीन है। यह फीचर किआ कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध होगा, जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उनकी ड्राइविंग का पर्यावरण पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, बल्कि उन्हें और ज्यादा इको-फ्रेंडली ड्राइव करने के लिए प्रेरित भी करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

क्या है ‘किआ ड्राइव ग्रीन’?

यह किआ कनेक्ट ऐप के ‘New Services’ टैब में उपलब्ध एक सस्टेनेबिलिटी-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिलहाल, यह फीचर किआ कैरेंस क्लैविस EV के लिए शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे सभी आने वाले किआ EV मॉडलों में रोल आउट किया जाएगा।

ड्राइविंग के आधार पर बढ़ेगा वर्चुअल पेड़

ड्राइव ग्रीन की सबसे दिलचस्प बात वर्चुअल ट्री ग्रोथ सिस्टम है। हर महीने यूजर के लिए एक वर्चुअल पेड़ लगाया जाएगा, जो कार से तय किए गए किलोमीटर के आधार पर 5 ग्रोथ लेवल से गुजरेगा और बड़ा होता जाएगा। ऐप यूजर्स को उनकी ग्रीन ड्राइविंग का इनाम 5 अलग-अलग बैज के रूप में देगा, जो नीचे दिए गए हैं।

1- Green Explorer — 2,500 किमी

2- Eco Champion — 15,000 किमी

3- Carbon Crusher — 25,000 किमी

4- Forest Guardian — 50,000 किमी

5- Planet Protector — 1,00,000 किमी

इन बैज के साथ ऐप CO₂ बचत का आंकड़ा भी दिखाएगा। जैसे कि 100 किमी ड्राइव पर लगभग 13.2 किग्रा CO₂ की बचत होगी। वहीं, 1,500 किमी. पर करीब 197.6 किग्रा CO₂ बचत होगी। ये डेटा यूजर को दिखाता है कि वह पृथ्वी को कितना कम प्रदूषण पहुंचा रहा है।

किआ इंडिया ने क्या कहा?

किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स और मार्केटिंग) अतुल सूद ने कहा कि किआ में हमारी मोबिलिटी सोच पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जुड़ी है। ड्राइव ग्रीन के जरिए हम तकनीक और सस्टनेबिलिटी को जोड़कर ग्राहकों को ईको-फ्रेंडली ड्राइविंग की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। यह हमारी क्लीन मोबिलिटी को जीवन का हिस्सा बनाने की लंबी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

किआ का बड़ा लक्ष्य

ड्राइव ग्रीन पहल दिखाती है कि किआ सिर्फ EV बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह चाहती है कि डिजिटल टूल्स के जरिए लोगों में पर्यावरण जागरूकता भी बढ़े। यह पहल किआ के उस विजन का हिस्सा है जिसमें ग्रीन ड्राइविंग, जिम्मेदार मोबिलिटी और तकनीक आधारित सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाया जा सके।