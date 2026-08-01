मारुति, हुंडई और टाटा को छोड़ 28000 से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी की कार खरीदीं; ये महिंद्रा या टोयोटा नहीं

किआ ने जुलाई 2026 की सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। कंपनी ने बीते महीने 28,200 यूनिट की होलसेल बिक्री दर्ज की। यह जुलाई 2025 में बेची गई 22,135 यूनिट्स की तुलना में 27.4% की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी है। 2019 में भारतीय बाजार में आने के बाद से यह कंपनी की जुलाई महीने की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है।

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किआ इंडिया ने जुलाई 2026 की सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। कंपनी ने बीते महीने 28,200 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। यह जुलाई 2025 में बेची गई 22,135 यूनिट्स की तुलना में 27.4% की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी है। 2019 में भारतीय बाजार में आने के बाद से यह कंपनी की जुलाई महीने की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। कंपनी भारतीय बाजार में ICE के साथ इलेक्ट्रिक कार भी बेच रही है।

कंपनी ने महीने-दर-महीने भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। जून 2026 में कंपनी ने 24,552 यूनिट्स भेजी थीं, जिसके मुकाबले बिक्री में 14.86% की वृद्धि हुई है। किआ ने अब जनवरी-जुलाई 2026 के दौरान 1,91,949 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 1,64,274 यूनिट्स की तुलना में 16.85% ज्यादा है।

कंपनी के अनुसार, जुलाई में यह रिकॉर्ड प्रदर्शन उसकी SUV और MPV रेंज की जबरदस्त मांग की वजह से संभव हुआ। सेल्टोस और सोनेट कंपनी की बिक्री में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली गाड़ियां रहीं। वहीं, कैरेंस क्लाविस और कैरेंस क्लाविस EV ने अपने-अपने सेगमेंट में अच्छी मांग बनाए रखी।

किआ ने हाल ही में लॉन्च हुई सिरोस EV के प्रति बाजार की पॉजीटिव रिस्पॉन्स पर भी जोर दिया है। कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक SUV को शुरुआती दौर में अच्छी बुकिंग मिली है, जिससे तेजी से बढ़ते मास-मार्केट EV सेगमेंट में उसकी मौजूदगी मजबूत हुई है। सिरोस EV को किआ की दूसरी 'मेड-इन-इंडिया' मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया गया है। इसमें 500 Km से ज्यादा की ARAI-सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज, DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए हैं।

जुलाई में किआ का यह प्रदर्शन इस साल की पहली छमाही के मजबूत नतीजों को और आगे बढ़ाता है। कंपनी ने पिछले 12 महीनों में लगातार अपनी प्रोडक्ट रेंज का विस्तार किया है, जिसमें कैरेंस क्लाविस, कैरेंस क्लाविस EV और हाल ही में लॉन्च हुई सिरोस EV शामिल हैं। इन नए प्रोडक्ट्स ने ICE और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी को बढ़ाया है। साथ ही अलग-अलग प्राइस रेंज वाले खरीदारों को अट्रैक्ट करने में मदद की है।