किआ ने जनवरी में बेच डालीं 27000 कार, नई सेल्टोल पर फिदा हुए ग्राहक; ये 7-सीटर भी जमकर बिकी
किआ ने कैलेंडर ईयर 2026 की शुरुआत अच्छी हुी है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 27,603 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 25,025 यूनिट्स की तुलना में 10.3% की साल-दर-साल ग्रोथ है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में भेजी गई 18,659 यूनिट्स की तुलना में महीने-दर-महीने 47.9% की तेज ग्रोथ भी दर्ज की।
किआ इंडिया ने कैलेंडर ईयर 2026 की शुरुआत अच्छी हुी है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 27,603 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 25,025 यूनिट्स की तुलना में 10.3% की साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में भेजी गई 18,659 यूनिट्स की तुलना में महीने-दर-महीने (MoM) 47.9% की तेज ग्रोथ भी दर्ज की। जनवरी का परफॉर्मेंस किआ के मुख्य मॉडलों में लगातार मांग को दिखाता है, जिसे SUV और MPV सेगमेंट में लगातार बढ़ते आकर्षण से सपोर्ट मिला है। कंपनी को नई सेल्टोस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
सेल्टोस के साथ, सोनेट ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में लगातार अच्छे नंबर दिए। सोनेट किआ के सबसे मजबूत वॉल्यूम ड्राइवरों में से एक बनी हुई है, जिसे इसके व्यापक पावरट्रेन ऑप्शन, फीचर-रिच वैरिएंट और शहरी और अर्ध-शहरी खरीदारों के बीच मजबूत अपील से फायदा हुआ है। इसकी लगातार मांग ने किआ को हाई-वॉल्यूम कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में एक ठोस पकड़ बनाए रखने में मदद की है।
किआ की मल्टी-व्हीकल स्ट्रैटजी को किआ कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV में ग्राहकों की बढ़ती दिलचस्पी से और मजबूती मिली। कैरेंस लाइनअप ने रिक्रिएशन व्हीकल (RV) सेगमेंट में किआ की उपस्थिति को लगातार मजबूत किया है। क्लैविस EV, किआ की भारत में बनी इलेक्ट्रिक पेशकश भी आकर्षण हासिल करने लगी है, जो भारतीय खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ते एक्सपैक्टेसन को दिखाता है। कम्फर्ट, कनेक्टेड फीचर्स के चलते क्लैविस EV का सेगमेंट में विस्तार हो रहा है।
कंपनी की इस शानदार परफॉर्मेंस पर किआ इंडिया के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा, "2026 की शानदार शुरुआत किआ ब्रांड पर ग्राहकों के लगातार भरोसे को दिखाती है। नई जनरेशन सेल्टोस को मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सोनेट की लगातार डिमांड और कैरेंस क्लैविस और क्लैविस EV की बढ़ती लोकप्रियता हमारे पोर्टफोलियो की ताकत और बैलेंस को दिखाती है। यह परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में अच्छी तरह से अलग, भविष्य के लिए तैयार प्रोडक्ट देने पर हमारे फोकस को मज़बूत करती है।"
