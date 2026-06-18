सेल्टॉस से लेकर सॉनेट तक, महंगी होने वाली हैं Kia की कारें, 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें
किआ की कारों को खरीदना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से किआ की गाड़ियां 2 पर्सेंट तक महंगी हो जाएंगी। किआ ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किस मॉडल और किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी।
किआ इंडिया (Kia India) ने इंडियन बायर्स को बड़ा झटका दिया है। किआ की कारों को खरीदना आपके लिए महंगा होने वाला है। कंपनी ने अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से किआ की गाड़ियां 2 पर्सेंट तक महंगी हो जाएंगी। यह प्राइस हाइक कंपनी के पेट्रोल और डीजल के साथ इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए भी है। किआ ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किस मॉडल और किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने कहा है कि नई कीमतों की पूरी जानकारी 1 जुलाई को दी जाएगी। अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया जाएगा।
इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्च के कारण बढ़ रही कीमतें
कंपनी के अनुसार कीमत बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्च हैं। किआ इंडिया ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्च में इजाफे के कारण कीमतों को रिवाइज करना जरूरी हो गया है। कंपनी का कहना है कि उसने लागत बढ़ने का ज्यादातर बोझ खुद उठाने की कोशिश की है और ग्राहकों पर कम से कम असर डालने के लिए कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की जा रही है।
किआ कई सेगमेंट्स में ऑफर कर रही अपनी कारें
किआ भारत में कई सेगमेंट्स में अपनी गाड़ियों को ऑफर कर रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सॉनेट, सेल्टॉस, कैरेंस, कैरेंस क्लाविस, सिरोस, कार्निवल, EV6 और EV9 जैसे मॉडल शामिल हैं। इनमें EV6 और EV9 कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs हैं। जबकि, सॉनेट और सेल्टॉस किआ के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में शामिल हैं
कई कंपनियों की कारें हुईं महंगी
ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ती लागत का असर सिर्फ किआ पर ही नहीं पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में कई दूसरे मैन्युफैक्चरर ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और करेंसी में उतार-चढ़ाव की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। किआ से पहले टाटा मोटर्स, BMW India, मर्सिडीज-बेंज, मारुति सुजुकी, हुंडई और निसान जैसी कंपनियां भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा चुकी हैं। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी कारों की कीमतों में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जून से लागू हो चुकी है।
पैसे बचाने के लिए 1 जुलाई से पहले खरीदें किआ कार
ऐसे में अगर आप किआ की कोई नई कार या एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1 जुलाई से पहले बुकिंग या खरीददारी करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। प्राइस हाइक लागू होने के बाद कंपनी की लगभग सभी गाड़ियां पहले के मुकाबले महंगी हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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