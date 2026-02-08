देशभर में किआ ने 15,000+ चार्जिंग पॉइंट्स तक बनाई पहुंच, BPCL के साथ हुई ये खास डील

संक्षेप: किआ का K-चार्ज नेटवर्क अब पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच गया है। इससे ईवी रखना और चलाना बहुत आसान हो गया है। BPCL के साथ यह खास समझौता हाईवे, शहरों और प्रमुख ट्रैवेल कॉरिडोर्स पर चार्जिंग की सुविधा को बहुत बेहतर बनाएगा।

Feb 08, 2026 11:27 pm IST

किआ इंडिया ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस साझेदारी से किआ का K-चार्ज इकोसिस्टम देशभर में 15,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा। यह किआ के ईवी ग्राहकों के लिए चार्जिंग की सुविधा को मजबूत करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक बड़ी रुकावट और रेंज की चिंता को दूर करने में मदद करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग की उपलब्धता अभी भी ग्राहकों के लिए एक बड़ा फैसला तय करने वाला कारक है। BPCL की पब्लिक चार्जिंग सुविधाओं को K-चार्ज में जोड़कर किआ इंडिया रोजमर्रा के ईवी इस्तेमाल को और मजबूत कर रही है। इससे ग्राहक शहरों, हाईवे और शहरों के बीच की यात्राओं में ज्यादा आजादी से घूम सकेंगे।

किआ इंडिया और BPCL के बीच MoU पर हस्‍ताक्षर चौथे इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान किए गए। यह आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गोवा के ओएनजीसी अकादमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI) में हुआ था। इस समझौते के तहत बीपीसीएल के 3,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स को किआ के K-चार्ज प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा, जिससे देशभर में K-चार्ज नेटवर्क की पहुंच बहुत बढ़ जाएगी।

K-चार्ज सुविधा मायकिआ ऐप और किआ इंडिया की वेबसाइट के जरिए उपलब्ध है। इससे ग्राहक आसानी से चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं, वहां नेविगेट कर सकते हैं और चार्जिंग का पेमेंट भी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इस बढ़े हुए नेटवर्क से ग्राहकों को अलग-अलग चार्जिंग प्रोवाइडर्स पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी और उनके लिए ईवी खरीदना और चलाना बहुत सरल हो जाएगा।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार किआ इंडिया के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा है। किआ का पहला मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन कैरेंस क्‍लैविस ईवी को 7-सीटर स्पेसियस डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके अलावा किआ के प्रीमियम ग्लोबल ईवी—EV6 और फ्लैगशिप EV9—भारत में ब्रांड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और मजबूत कर रहे हैं।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश और ऐसे पार्टनरशिप के साथ किआ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज्यादा सुलभ, भरोसेमंद और ग्राहक-अनुकूल बनाने पर फोकस कर रही है, ताकि देश में किआ के ईवी ग्रोथ का अगला चरण सफल हो सके।