देशभर में किआ ने 15,000+ चार्जिंग पॉइंट्स तक बनाई पहुंच, BPCL के साथ हुई ये खास डील

संक्षेप:

किआ का K-चार्ज नेटवर्क अब पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच गया है। इससे ईवी रखना और चलाना बहुत आसान हो गया है। BPCL के साथ यह खास समझौता हाईवे, शहरों और प्रमुख ट्रैवेल कॉरिडोर्स पर चार्जिंग की सुविधा को बहुत बेहतर बनाएगा। 

Feb 08, 2026 11:27 pm IST
किआ इंडिया ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस साझेदारी से किआ का K-चार्ज इकोसिस्टम देशभर में 15,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा। यह किआ के ईवी ग्राहकों के लिए चार्जिंग की सुविधा को मजबूत करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक बड़ी रुकावट और रेंज की चिंता को दूर करने में मदद करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग की उपलब्धता अभी भी ग्राहकों के लिए एक बड़ा फैसला तय करने वाला कारक है। BPCL की पब्लिक चार्जिंग सुविधाओं को K-चार्ज में जोड़कर किआ इंडिया रोजमर्रा के ईवी इस्तेमाल को और मजबूत कर रही है। इससे ग्राहक शहरों, हाईवे और शहरों के बीच की यात्राओं में ज्यादा आजादी से घूम सकेंगे।

किआ इंडिया और BPCL के बीच MoU पर हस्‍ताक्षर चौथे इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान किए गए। यह आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गोवा के ओएनजीसी अकादमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ATI) में हुआ था। इस समझौते के तहत बीपीसीएल के 3,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स को किआ के K-चार्ज प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा, जिससे देशभर में K-चार्ज नेटवर्क की पहुंच बहुत बढ़ जाएगी।

K-चार्ज सुविधा मायकिआ ऐप और किआ इंडिया की वेबसाइट के जरिए उपलब्ध है। इससे ग्राहक आसानी से चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं, वहां नेविगेट कर सकते हैं और चार्जिंग का पेमेंट भी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इस बढ़े हुए नेटवर्क से ग्राहकों को अलग-अलग चार्जिंग प्रोवाइडर्स पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी और उनके लिए ईवी खरीदना और चलाना बहुत सरल हो जाएगा।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार किआ इंडिया के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा है। किआ का पहला मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन कैरेंस क्‍लैविस ईवी को 7-सीटर स्पेसियस डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके अलावा किआ के प्रीमियम ग्लोबल ईवी—EV6 और फ्लैगशिप EV9—भारत में ब्रांड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और मजबूत कर रहे हैं।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश और ऐसे पार्टनरशिप के साथ किआ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज्यादा सुलभ, भरोसेमंद और ग्राहक-अनुकूल बनाने पर फोकस कर रही है, ताकि देश में किआ के ईवी ग्रोथ का अगला चरण सफल हो सके।

इस बारे में किआ इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अतुल सूद ने कहा कि ईवी को अपनाने के लिए सुविधा और भरोसा बहुत जरूरी हैं। बीपीसीएल के साथ इस साझेदारी से हम अपने ग्राहकों के लिए ईवी खरीदना और इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और बिना तनाव वाला बना रहे हैं। चार्जिंग की पहुंच को बड़े पैमाने पर बढ़ाने से K-चार्ज नेटवर्क मजबूत होगा। इससे किआ ईवी ग्राहक अपनी यात्राओं की योजना ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बना सकेंगे और भारत की सस्टेनेबल मोबिलिटी की ओर बढ़ने में भी मदद मिलेगी।”

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
