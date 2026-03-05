2019 में भारत आई, फिर धीरे-धीरे पूरे देश में छा गई ये कार कंपनी; अब 2.60 लाख कार बेचकर बनाया रिकॉर्ड
किआ इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी सबसे ज्यादा होलसेल (फैक्ट्री डिस्पैच) दर्ज करने को तैयार है। कंपनी ने अब तक 259,923 यूनिट्स की बिक्री की है, जो YoY (अप्रैल 2024-फरवरी 2025: 229,682 यूनिट्स) से 13% ज्यादा है। इससे यह FY2023 में अपने अब तक के सबसे ज्यादा टोटल 269,229 यूनिट्स से सिर्फ 9,306 यूनिट्स पीछे रह गई है। FY2025 में किआ इंडिया (255,207 यूनिट्स) टॉप 6 पैसेंजर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में मारुति सुजुकी (1.76 मिलियन PVs), हुंडई मोटर इंडिया (598,666 यूनिट्स), टाटा मोटर्स (569,245 यूनिट्स), महिंद्रा एंड महिंद्रा (551,487 PVs) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (309,230 यूनिट्स) के बाद 6वें नंबर पर है।
FY2026 में 11 महीने बाद भी यह 259,923 यूनिट्स के साथ उसी नंबर 6 की जगह पर है, जो मारुति सुजुकी (1,656,910 यूनिट्स, 3% ज्यादा), महिंद्रा (600,004 यूनिट्स, 19% ज्यादा), टाटा मोटर्स (565,195 यूनिट्स), हुंडई मोटर इंडिया (529,842 यूनिट्स, 3% कम) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (331,804 यूनिट्स, 18% ज्यादा) से पीछे है। अगर किआ इंडिया मार्च में 27,000 से ज्यादा सेल्स का एक और राउंड रजिस्टर करती है, जैसा कि उसने जनवरी और फरवरी 2026 में किया है, तो FY2026 में इसकी कुल होलसेल सेल 285,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी और 12% YoY ग्रोथ दर्ज करेगी।
किआ इंडिया जिसने अगस्त 2019 में देश में नए ब्रांड के तौर पर घरेलू मार्केट में बिक्री शुरू की थी, उसने पिछले साढ़े छह सालों में घरेलू मार्केट में कुल 1.45 मिलियन गाड़ियां बेची हैं। जहां कंपनी को मार्केट में एंट्री के बाद अप्रैल 2023 में 700,000 यूनिट्स (घरेलू बिक्री) का माइलस्टोन पार करने में 45 महीने लगे। वहीं अगली 700,000 यूनिट्स 34 महीनों में बिकीं, जिसमें 1.4 मिलियन का आंकड़ा दिसंबर 2025 में पार हुआ, जब किआ इंडिया ने कुल 14,02,157 यूनिट्स की बिक्री की।
एक्सपोर्ट में भी कद बढ़ रहा
एक्सपोर्ट की बात करें तो, किआ इंडिया ने अगस्त 2019 से अब तक कुल 287,151 गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं। सेल्टोस, जो कि भारत में बना पहला किआ मॉडल है जिसे विदेश भेजा गया, इसकी 155,224 यूनिट्स की हिस्सेदारी 54% है। इसके बाद सोनेट (103,778 यूनिट्स, 36% शेयर), कैरेंस (28,008 यूनिट्स, 10% शेयर) और कार्निवल (141 यूनिट्स, 0.04% शेयर) का नंबर आता है। FY2023 (85,756 यूनिट्स) कंपनी के लिए सबसे अच्छा एक्सपोर्ट साल था। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में कुल 23,703 यूनिट्स विदेश भेजी गई हैं, जिसमें सोनेट (11,709 यूनिट्स) की डिमांड सबसे ज्यादा रही, इसके बाद कैरेंस (6,910 यूनिट्स) और सेल्टोस (5,084 यूनिट्स) का नंबर आता है।
कंपनी के देश में 849 टचपॉइंट्स
अगस्त 2019 में एक ही प्रोडक्ट (सेल्टोस) के साथ मार्केट में एंट्री के बाद से किआ इंडिया अब 9 गाड़ियों सेल्टोस मिडसाइज SUV, सोनेट और सिरोस कॉम्पैक्ट SUV, कैरेंस, कैरेंस क्लैविस, कैरेंस क्लैविस EV और कार्निवल MPV और EV6 और EV9 (CBU EV) के साथ भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर है। किआ इंडिया का सेल्स और सर्विस नेटवर्क अभी 382 शहरों में 849 टचपॉइंट्स में फैला हुआ है।
