Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Kia India December 2025 Sales Best Ever Yearly Sales Grow By 15 Percent
मारुति, हुंडई और टाटा को सीधे टक्कर देने वाली ने दर्ज की रिकॉर्ड सेल्स; 105% की ईयरली ग्रोथ मिली

मारुति, हुंडई और टाटा को सीधे टक्कर देने वाली ने दर्ज की रिकॉर्ड सेल्स; 105% की ईयरली ग्रोथ मिली

संक्षेप:

किआ इंडिया ने कैलेंडर ईयर 2025 को शानदार तरीके से खत्म किया है। कंपनी की कुल 280,286 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जो CY2024 में बेची गई 245,000 यूनिट्स की तुलना में 15% की साल-दर-साल वृद्धि है। यह प्रदर्शन किआ के पूरे पोर्टफोलियो में लगातार डिमांड को दर्शाता है।

Jan 01, 2026 01:46 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

किआ इंडिया ने कैलेंडर ईयर 2025 को शानदार तरीके से खत्म किया है। कंपनी की कुल 280,286 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जो CY2024 में बेची गई 245,000 यूनिट्स की तुलना में 15% की साल-दर-साल वृद्धि है। यह प्रदर्शन किआ के पूरे पोर्टफोलियो में लगातार डिमांड को दर्शाता है। इसे प्रोडक्ट अपडेट, बेहतर ग्राहक पहुंच और अनुकूल बाजार स्थितियों का समर्थन मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिसंबर 2025 किआ इंडिया के लिए शुरुआत से अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें 18,659 यूनिट्स की थोक बिक्री हुई। यह दिसंबर 2024 में बेची गई 8,957 यूनिट्स की तुलना में 105% की भारी साल-दर-साल वृद्धि है। यह शानदार प्रदर्शन बेहतर उपभोक्ता भावना, फेस्टिव डिमांड और किआ के मुख्य मॉडलों के लिए लगातार आकर्षण के कारण हुआ।

ये भी पढ़ें:फोटो आते ही क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की बढ़ गई टेंशन! फरवरी में आ रही ये नई SUV

किआ सोनेट ब्रांड के लिए एक प्रमुख वॉल्यूम ड्राइवर बनी रही, जिसने लगातार दूसरे साल 100,000 यूनिट्स बिक्री का मील का पत्थर पार किया। इस कॉम्पैक्ट SUV ने सेल्टोस के साथ मिलकर कुल बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किआ कैरेंस, कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV सहित अन्य मॉडलों को भी साल भर ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस बीच, कार्निवल लिमोसिन और EV6 जैसे प्रीमियम उत्पादों ने लग्जरी सेगमेंट में खरीदारों को आकर्षित करना जारी रखा।

CY2025 के दौरान, किआ इंडिया ने 369 शहरों में 821 टचपॉइंट्स के साथ अपनी देशभर की उपस्थिति का विस्तार किया। उम्मीद है कि यह व्यापक नेटवर्क ग्राहकों के लिए पहुंच बढ़ाएगा, जबकि एक मजबूत बिक्री और सेवा ईकोसिस्टम के माध्यम से बिक्री वृद्धि का समर्थन करेगा।

ये भी पढ़ें:फोटो आते ही क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की बढ़ गई टेंशन! फरवरी में आ रही ये नई SUV

प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, अतुल सूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग ने कहा, “2025 किआ इंडिया के लिए लगातार और टिकाऊ विकास का साल था, जो कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV जैसे रणनीतिक उत्पाद लॉन्च, सेल्टोस, कैरेंस और सोनेट सहित प्रमुख बड़े पैमाने पर बिकने वाले मॉडलों में ट्रिम ऑप्टिमाइजेशन; ऑपरेशंस इफिसियंसी और बिक्री, सेवा और ग्राहक जुड़ाव में निरंतर सुधार से प्रेरित था। अनुकूल मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों और उपभोक्ता-अनुकूल GST ढांचे सहित सरकारी नीतियों के समर्थन से इन पहलों ने सकारात्मक उपभोक्ता भावना को मजबूत किया।”

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Kia Cars Kia Motors Kia Seltos अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।