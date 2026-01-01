मारुति, हुंडई और टाटा को सीधे टक्कर देने वाली ने दर्ज की रिकॉर्ड सेल्स; 105% की ईयरली ग्रोथ मिली

संक्षेप: किआ इंडिया ने कैलेंडर ईयर 2025 को शानदार तरीके से खत्म किया है। कंपनी की कुल 280,286 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जो CY2024 में बेची गई 245,000 यूनिट्स की तुलना में 15% की साल-दर-साल वृद्धि है। यह प्रदर्शन किआ के पूरे पोर्टफोलियो में लगातार डिमांड को दर्शाता है।

किआ इंडिया ने कैलेंडर ईयर 2025 को शानदार तरीके से खत्म किया है। कंपनी की कुल 280,286 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जो CY2024 में बेची गई 245,000 यूनिट्स की तुलना में 15% की साल-दर-साल वृद्धि है। यह प्रदर्शन किआ के पूरे पोर्टफोलियो में लगातार डिमांड को दर्शाता है। इसे प्रोडक्ट अपडेट, बेहतर ग्राहक पहुंच और अनुकूल बाजार स्थितियों का समर्थन मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिसंबर 2025 किआ इंडिया के लिए शुरुआत से अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें 18,659 यूनिट्स की थोक बिक्री हुई। यह दिसंबर 2024 में बेची गई 8,957 यूनिट्स की तुलना में 105% की भारी साल-दर-साल वृद्धि है। यह शानदार प्रदर्शन बेहतर उपभोक्ता भावना, फेस्टिव डिमांड और किआ के मुख्य मॉडलों के लिए लगातार आकर्षण के कारण हुआ।

किआ सोनेट ब्रांड के लिए एक प्रमुख वॉल्यूम ड्राइवर बनी रही, जिसने लगातार दूसरे साल 100,000 यूनिट्स बिक्री का मील का पत्थर पार किया। इस कॉम्पैक्ट SUV ने सेल्टोस के साथ मिलकर कुल बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किआ कैरेंस, कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV सहित अन्य मॉडलों को भी साल भर ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस बीच, कार्निवल लिमोसिन और EV6 जैसे प्रीमियम उत्पादों ने लग्जरी सेगमेंट में खरीदारों को आकर्षित करना जारी रखा।

CY2025 के दौरान, किआ इंडिया ने 369 शहरों में 821 टचपॉइंट्स के साथ अपनी देशभर की उपस्थिति का विस्तार किया। उम्मीद है कि यह व्यापक नेटवर्क ग्राहकों के लिए पहुंच बढ़ाएगा, जबकि एक मजबूत बिक्री और सेवा ईकोसिस्टम के माध्यम से बिक्री वृद्धि का समर्थन करेगा।