छोटी SUV और 7-सीटर की दम पर इस कंपनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; पिछले महीने 29556 लोगों को बेच डाली कार

Sat, 1 Nov 2025 03:48 PM

किआ इंडिया के लिए अक्टूबर 2025 शानदार सेल्स आंकड़ो के साथ खत्म हुआ। कंपनी ने भारतीय बाजार में आने के बाद पिछले महीने 29,556 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना अब तक का सबसे अच्छा मंथली सेल्स प्रदर्शन किया है। अक्टूबर 2024 में बेची गई 22,735 यूनिट्स की तुलना में 30% की जबरदस्त साल-दर-साल बढ़ोतरी के साथ, यह उपलब्धि भारत के प्रतिस्पर्धी ऑटोमोटिव बाजार में किआ की मजबूत और लगातार गति को दिखाती है। किआ के इस शानदार प्रदर्शन में सोनेट सबसे आगे रही, जिसने 12,745 यूनिट्स की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की और ब्रांड की कुल उपलब्धि में मुख्य योगदान दिया।

हाल ही में लॉन्च हुई कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV ने मिलकर रिकॉर्ड 8,779 यूनिट्स की बिक्री के साथ कंपनी की ग्रोथ को और तेज किया। किआ की फ्लैगशिप SUV सेल्टोस की भी 7,130 यूनिट्स के साथ जबरदस्त डिमांड बनी रही, जो भारतीय ग्राहकों के बीच इसकी लगातार पॉपुलैरिटी को दिखाता है। कैरेंस क्लैविस EV, जो किआ की भारत में बनी पहली 7-सीटर मास-प्रीमियम EV है। EV सेगमेंट में ये दमदार एंट्री के तौर पर उभरी है, जिसे ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

इस उपलब्धि पर किआ इंडिया के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट और नेशनल हेड (सेल्स एंड मार्केटिंग) अतुल सूद ने कहा, "अक्टूबर 2025 किआ इंडिया की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह उन लाखों ग्राहकों के भरोसे का सबूत है जो इनोवेशन और प्रगति के किआ के वादे पर विश्वास करते हैं। हमारा विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगातार बदलती उपभोक्ता जरूरतों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। हमारी EV रेंज का बढ़ता योगदान भारत के लिए भविष्य के लिए तैयार, सस्टेनेबल मोबिलिटी समाधानों की दिशा में हमारी दिशा को और मज़बूत करता है। यह उपलब्धि हमें ऐसे वाहन बनाना जारी रखने के लिए प्रेरित करती है जो एक प्रगतिशील ड्राइविंग अनुभव के लिए टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और स्टाइल का मेल करते हैं।"