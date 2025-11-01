Hindustan Hindi News
Kia India Achieves Strongest Sales in October 2025
छोटी SUV और 7-सीटर की दम पर इस कंपनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; पिछले महीने 29556 लोगों को बेच डाली कार

छोटी SUV और 7-सीटर की दम पर इस कंपनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; पिछले महीने 29556 लोगों को बेच डाली कार

संक्षेप: हाल ही में लॉन्च हुई कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV ने मिलकर रिकॉर्ड 8,779 यूनिट्स की बिक्री के साथ कंपनी की ग्रोथ को और तेज किया। किआ की फ्लैगशिप SUV सेल्टोस की भी 7,130 यूनिट्स के साथ जबरदस्त डिमांड बनी रही, जो भारतीय ग्राहकों के बीच इसकी लगातार पॉपुलैरिटी को दिखाता है।

Sat, 1 Nov 2025 03:48 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
किआ इंडिया के लिए अक्टूबर 2025 शानदार सेल्स आंकड़ो के साथ खत्म हुआ। कंपनी ने भारतीय बाजार में आने के बाद पिछले महीने 29,556 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना अब तक का सबसे अच्छा मंथली सेल्स प्रदर्शन किया है। अक्टूबर 2024 में बेची गई 22,735 यूनिट्स की तुलना में 30% की जबरदस्त साल-दर-साल बढ़ोतरी के साथ, यह उपलब्धि भारत के प्रतिस्पर्धी ऑटोमोटिव बाजार में किआ की मजबूत और लगातार गति को दिखाती है। किआ के इस शानदार प्रदर्शन में सोनेट सबसे आगे रही, जिसने 12,745 यूनिट्स की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की और ब्रांड की कुल उपलब्धि में मुख्य योगदान दिया।

हाल ही में लॉन्च हुई कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV ने मिलकर रिकॉर्ड 8,779 यूनिट्स की बिक्री के साथ कंपनी की ग्रोथ को और तेज किया। किआ की फ्लैगशिप SUV सेल्टोस की भी 7,130 यूनिट्स के साथ जबरदस्त डिमांड बनी रही, जो भारतीय ग्राहकों के बीच इसकी लगातार पॉपुलैरिटी को दिखाता है। कैरेंस क्लैविस EV, जो किआ की भारत में बनी पहली 7-सीटर मास-प्रीमियम EV है। EV सेगमेंट में ये दमदार एंट्री के तौर पर उभरी है, जिसे ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

इस उपलब्धि पर किआ इंडिया के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट और नेशनल हेड (सेल्स एंड मार्केटिंग) अतुल सूद ने कहा, "अक्टूबर 2025 किआ इंडिया की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह उन लाखों ग्राहकों के भरोसे का सबूत है जो इनोवेशन और प्रगति के किआ के वादे पर विश्वास करते हैं। हमारा विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगातार बदलती उपभोक्ता जरूरतों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। हमारी EV रेंज का बढ़ता योगदान भारत के लिए भविष्य के लिए तैयार, सस्टेनेबल मोबिलिटी समाधानों की दिशा में हमारी दिशा को और मज़बूत करता है। यह उपलब्धि हमें ऐसे वाहन बनाना जारी रखने के लिए प्रेरित करती है जो एक प्रगतिशील ड्राइविंग अनुभव के लिए टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और स्टाइल का मेल करते हैं।"

किआ इंडिया ने इस साल अब तक लगभग 10% की मजबूत ईयर-टू-डेट (YTD) ग्रोथ दर्ज की है, जिसमें 2025 में अब तक 2,36,138 यूनिट्स बेची गई हैं, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 2,15,443 यूनिट्स बिकी थीं। यह शानदार परफॉर्मेंस किआ के बेहतरीन और सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों की मजबूत पसंद को दिखाता है, जिसे हाल ही में हुए GST सुधारों से सपोर्ट मिला है। इससे कीमतें कम हुईं और फेस्टिव सीजन ने खरीदारी के मूड को और बढ़ाया।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
