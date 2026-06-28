किआ-हुंडई का बड़ा दांव! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं 9 नई मोस्ट-अवेटेड SUV, जानिए डिटेल्स

भारतीय मार्केट में हुंडई और किआ ने अपनी एसयूवी के दम पर पहले ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। बता दें कि अब ये मार्केट पर पूरी तरह राज करने के लिए कई नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही हैं।

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नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में हुंडई और किआ ने अपनी एसयूवी के दम पर पहले ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब ये दोनों कंपनियां थमने के मूड में नहीं हैं। बता दें कि ये मार्केट पर पूरी तरह राज करने के लिए कई नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दोनों कंपनियों ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी कारों का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग मॉडल्स की संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

किआ सायरोस ईवी यह भारत में किआ की सबसे सस्ती मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार होगी। इसे अगस्त, 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर टाटा नेक्सन ईवी को टक्कर देगी। इसमें 42 kWh व 49 kWh बैटरी पैक के साथ 300 से 400 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है।

हुंडई HE1i हुंडई ने भारत के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही अपनी इस किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इस कार में लोकल स्तर पर बने LFP बैटरी पैक का इस्तेमाल होगा जो ग्राहकों को 300 से 400 किमी की बढ़िया रेंज देंगे।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड यह भारत में किआ की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी होने वाली है। इसकी लंबाई 4.8 मीटर से ज्यादा होगी और इसे दिल्ली के पास कई बार टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। इसकी कीमत 28 से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

किआ सेल्टोस हाइब्रिड किआ की सबसे पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस अब हाइब्रिड अवतार में साल 2027 की शुरुआत में एंट्री मारेगी। इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से 155bhp की पावर देगी। इसकी सीधी टक्कर मारुति ग्रैंड विटारा से होगी।

किआ सोनेट हाइब्रिड किआ अपनी सब-4-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट में भी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड तकनीक लाने वाली है। इसके साल 2028 या 2029 तक आने की उम्मीद है। नेक्स्ट-जेन सोनेट का डिजाइन बड़ी सेल्टोस से प्रेरित होगा और यह अपने सेगमेंट की पहली हाइब्रिड कारों में से एक बनेगी।

नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा हुंडई अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा को नए और बड़े K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन होगा। इसका ग्लोबल डेब्यू 2026 के अंत में होगा। आने वाले सालों में यह हाइब्रिड वेरिएंट इसके डीजल मॉडल को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है।

हुंडई अल्कजार हाइब्रिड क्रेटा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने के बाद हुंडई अपनी 3-रो एसयूवी अल्कजार को भी इसी दमदार इंजन से अपडेट करेगी। यह नया 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन कार के अगले बड़े अपडेट का हिस्सा होगा। इसे साल 2027 के अंत या 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है।

हुंडई Ni1i हुंडई एक बिल्कुल नई प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी पर काम कर रही है। इसका कोडनेम फिलहाल 'Ni1i' रखा गया है। यह अल्कजार से ऊपर पोजिशन होगी। टाटा सफारी को टक्कर देने वाली इस एसयूवी में 1.5-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा और इसका प्रोडक्शन कंपनी के तालेगांव प्लांट में होगा।