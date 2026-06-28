Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किआ-हुंडई का बड़ा दांव! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं 9 नई मोस्ट-अवेटेड SUV, जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय मार्केट में हुंडई और किआ ने अपनी एसयूवी के दम पर पहले ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। बता दें कि अब ये मार्केट पर पूरी तरह राज करने के लिए कई नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही हैं।

किआ-हुंडई का बड़ा दांव! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं 9 नई मोस्ट-अवेटेड SUV, जानिए डिटेल्स
Hyundai Palisade
EMI केवल65,376/ माह

नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में हुंडई और किआ ने अपनी एसयूवी के दम पर पहले ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब ये दोनों कंपनियां थमने के मूड में नहीं हैं। बता दें कि ये मार्केट पर पूरी तरह राज करने के लिए कई नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दोनों कंपनियों ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी कारों का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग मॉडल्स की संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें

किआ सायरोस ईवी

यह भारत में किआ की सबसे सस्ती मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार होगी। इसे अगस्त, 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर टाटा नेक्सन ईवी को टक्कर देगी। इसमें 42 kWh व 49 kWh बैटरी पैक के साथ 300 से 400 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

₹ 50 - 60 लाख

EMI केवल65,376/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

EMI केवल19,600/ माह
पात्रता जांचें
Kia Sorento

Kia Sorento

₹ 25 - 30 लाख

EMI केवल32,688/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.91 - 20.11 लाख

EMI केवल14,265/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.7 लाख

EMI केवल23,561/ माह
पात्रता जांचें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.32 - 14.17 लाख

EMI केवल9,571/ माह
पात्रता जांचें

हुंडई HE1i

हुंडई ने भारत के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही अपनी इस किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इस कार में लोकल स्तर पर बने LFP बैटरी पैक का इस्तेमाल होगा जो ग्राहकों को 300 से 400 किमी की बढ़िया रेंज देंगे।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा ला रही नई 'विजन SXT', ICE और EV वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

किआ सोरेंटो हाइब्रिड

यह भारत में किआ की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी होने वाली है। इसकी लंबाई 4.8 मीटर से ज्यादा होगी और इसे दिल्ली के पास कई बार टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। इसकी कीमत 28 से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

किआ सेल्टोस हाइब्रिड

किआ की सबसे पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस अब हाइब्रिड अवतार में साल 2027 की शुरुआत में एंट्री मारेगी। इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से 155bhp की पावर देगी। इसकी सीधी टक्कर मारुति ग्रैंड विटारा से होगी।

किआ सोनेट हाइब्रिड

किआ अपनी सब-4-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट में भी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड तकनीक लाने वाली है। इसके साल 2028 या 2029 तक आने की उम्मीद है। नेक्स्ट-जेन सोनेट का डिजाइन बड़ी सेल्टोस से प्रेरित होगा और यह अपने सेगमेंट की पहली हाइब्रिड कारों में से एक बनेगी।

ये भी पढ़ें:नई मिड-साइज SUV खरीदने का है प्लान? टाटा जल्द लॉन्च करेगी ये 6 धाकड़ गाड़ियां

नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा

हुंडई अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा को नए और बड़े K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन होगा। इसका ग्लोबल डेब्यू 2026 के अंत में होगा। आने वाले सालों में यह हाइब्रिड वेरिएंट इसके डीजल मॉडल को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है।

हुंडई अल्कजार हाइब्रिड

क्रेटा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने के बाद हुंडई अपनी 3-रो एसयूवी अल्कजार को भी इसी दमदार इंजन से अपडेट करेगी। यह नया 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन कार के अगले बड़े अपडेट का हिस्सा होगा। इसे साल 2027 के अंत या 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है।

हुंडई Ni1i

हुंडई एक बिल्कुल नई प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी पर काम कर रही है। इसका कोडनेम फिलहाल 'Ni1i' रखा गया है। यह अल्कजार से ऊपर पोजिशन होगी। टाटा सफारी को टक्कर देने वाली इस एसयूवी में 1.5-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा और इसका प्रोडक्शन कंपनी के तालेगांव प्लांट में होगा।

ये भी पढ़ें:Tata से लेकर Hyundai तक; इस साल आ रही हैं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV

हुंडई पलिसेड हाइब्रिड

यह भारत में हुंडई की सबसे लग्जरी और फ्लैगशिप एसयूवी होगी। यह सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी। इस सुपर-प्रीमियम गाड़ी में 2.5-लीटर का बड़ा हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 329bhp की भारी-भरकम पावर और बेहद आलीशान केबिन स्पेस ऑफर करेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai Kia Cars

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।