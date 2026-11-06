राफेल नडाल के सम्मान में किआ ने बनाया EV4 GT का खास मॉडल, टेनिस कोर्ट की मिट्टी से तैयार हुई कार

टेनिस की दुनिया में 'किंग ऑफ क्ले' के नाम से मशहूर राफेल नडाल को सम्मान देने के लिए किआ (Kia) ने एक अनोखा काम किया है। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार EV4 GT का फुल-साइज क्ले मॉडल तैयार किया है।

राफेल नडाल के सम्मान में किआ ने बनाया EV4 GT का खास मॉडल

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टेनिस की दुनिया में 'किंग ऑफ क्ले' के नाम से मशहूर राफेल नडाल को सम्मान देने के लिए किआ (Kia) ने एक अनोखा काम किया है। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार EV4 GT का फुल-साइज क्ले मॉडल तैयार किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे तैयार करने में सामान्य ऑटोमोटिव क्ले के साथ उन टेनिस कोर्ट की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां नडाल ने अपने करियर में 63 सिंगल्स खिताब जीते हैं। किआ ने यह खास मॉडल स्पेन के मैलोर्का स्थित राफेल नडाल एकेडमी में उन्हें भेंट किया। आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्यों दिया गया यह सम्मान? नडाल को यह सम्मान उनके शानदार टेनिस करियर और क्ले कोर्ट पर बनाए गए रिकॉर्ड के लिए दिया गया है। उन्होंने क्ले कोर्ट पर कुल 63 सिंगल्स खिताब जीते हैं। इसमें फ्रेंच ओपन के 14 खिताब भी शामिल हैं, जो पुरुष सिंगल्स में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा, क्ले कोर्ट पर लगातार 50 सेट जीतने और पांच सीजन तक दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बने रहने की उपलब्धि को भी इस मॉडल में खास जगह दी गई है। इसी वजह से नडाल को टेनिस की दुनिया में 'किंग ऑफ क्ले' कहा जाता है।

डिजाइन और करियर का अनोखा मेल इस मॉडल को तैयार करने के लिए किआ ने कार डिजाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली क्ले मॉडलिंग तकनीक का सहारा लिया। कार कंपनियां किसी गाड़ी को प्रोडक्शन में भेजने से पहले उसके डिजाइन, आकार और लुक को समझने के लिए मिट्टी से मॉडल तैयार करती हैं। बता दें कि EV4 GT के इस खास मॉडल पर ऑरेंज-रेड रंग की मिट्टी लगाई गई है। वहीं, सफेद ऑटोमोटिव डिजाइन टेप की मदद से टेनिस कोर्ट की लाइनें बनाई गई हैं। इससे कार के डिजाइन और नडाल के टेनिस करियर का अनोखा मेल देखने को मिलता है।

क्या कहते हैं राफेल नडाल किआ और राफेल नडाल का रिश्ता भी काफी पुराना है। दोनों की साझेदारी 2004 में शुरू हुई थी, जब किआ स्पेन ने नडाल को सपोर्ट करना शुरू किया था। इसके बाद 2006 में वह कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बन गए। यह साझेदारी अब दो दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। नडाल ने इस सम्मान पर कहा कि किआ 20 साल से ज्यादा समय से उनके करियर के अच्छे और मुश्किल दोनों दौर में उनके साथ रही है। उन्होंने मिट्टी से तैयार इस खास मॉडल को अपने टेनिस सफर से जुड़ा बेहद खास सम्मान बताया।