किआ की इस कार से बुरी तरह रूठे ग्राहक, पिछले 12 महीनों में सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा; 89% घट गई बिक्री
किआ की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ईवी9 को बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर Kia EV9 की बिक्री में 89 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच किआ की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी किआ सोनेट को 1 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार किआ ईवी9 (Kia EV9) को सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर किआ ईवी9 की बिक्री में 89 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 18 यूनिट था। आइए जानते हैं किआ की इस कार के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
डिजाइन और लुक
डिजाइन की बात करें तो किआ EV9 काफी बड़ी और मस्कुलर एसयूवी है। इसका लुक बेहद बोल्ड और बॉक्स-शेप्ड है। इसके सामने की तरफ डिजिटल पैटर्न वाली लाइटिंग और वर्टिकल एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। अंदर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। इसकी बीच वाली सीटों को आप 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं जिससे कार के अंदर ही एक छोटा सा 'लाउंज' बन जाता है।
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BMW iX
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Audi Q8 Sportback e-tron
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₹ 1.2 - 1.26 करोड़
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धांसू हैं कार के फीचर्स
अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले मिलता है। इसमें 12.3 इंच के दो स्क्रीन और एक 5 इंच का कंट्रोल पैनल शामिल है। कार के केबिन में पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसमें लेदर की जगह रीसाइकिल किए हुए मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें मसाज वाली सीटें, हाई-एंड मेरिडियन साउंड सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसे चलते-फिरते आलीशान घर जैसा बना देते हैं।
सेफ्टी और टेक्नोलॉजी
सेफ्टी के लिए किआ EV9 को दुनिया भर में बेहतरीन रेटिंग मिली है। इसमें लेवल-3 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसमें 10 से ज्यादा एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी सबसे खास बात इसकी 800V की हाई-स्पीड चार्जिंग कैपिसिटी है। इससे यह कार सिर्फ 15-20 मिनट के चार्ज में करीब 240 किलोमीटर तक चलने के लिए तैयार हो जाती है।
रेंज 550 किमी से ज्यादा
परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें 99.8 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार करीब 541 से 563 किलोमीटर तक की रेंज (WLTP के अनुसार) आसानी से दे देती है। इसकी रफ्तार भी चौंकाने वाली है। यह भारी होने के बावजूद सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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