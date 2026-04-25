किआ की इस कार से बुरी तरह रूठे ग्राहक, पिछले 12 महीनों में सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा; 89% घट गई बिक्री

Apr 25, 2026 03:53 pm IST

किआ की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ईवी9 को बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर Kia EV9 की बिक्री में 89 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच किआ की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी किआ सोनेट को 1 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार किआ ईवी9 (Kia EV9) को सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर किआ ईवी9 की बिक्री में 89 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 18 यूनिट था। आइए जानते हैं किआ की इस कार के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और लुक डिजाइन की बात करें तो किआ EV9 काफी बड़ी और मस्कुलर एसयूवी है। इसका लुक बेहद बोल्ड और बॉक्स-शेप्ड है। इसके सामने की तरफ डिजिटल पैटर्न वाली लाइटिंग और वर्टिकल एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। अंदर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। इसकी बीच वाली सीटों को आप 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं जिससे कार के अंदर ही एक छोटा सा 'लाउंज' बन जाता है।

धांसू हैं कार के फीचर्स अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले मिलता है। इसमें 12.3 इंच के दो स्क्रीन और एक 5 इंच का कंट्रोल पैनल शामिल है। कार के केबिन में पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसमें लेदर की जगह रीसाइकिल किए हुए मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें मसाज वाली सीटें, हाई-एंड मेरिडियन साउंड सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसे चलते-फिरते आलीशान घर जैसा बना देते हैं।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी सेफ्टी के लिए किआ EV9 को दुनिया भर में बेहतरीन रेटिंग मिली है। इसमें लेवल-3 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसमें 10 से ज्यादा एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी सबसे खास बात इसकी 800V की हाई-स्पीड चार्जिंग कैपिसिटी है। इससे यह कार सिर्फ 15-20 मिनट के चार्ज में करीब 240 किलोमीटर तक चलने के लिए तैयार हो जाती है।