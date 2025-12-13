Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Kia EV9 Sold Only 1 Unit In November 2025
360° कैमरा, लेवल 2 ADAS, 10 एयरबैग और 561Km रेंज; फिर भी इसे नवंबर में सिर्फ 1 ग्राहक ने ही खरीदा

360° कैमरा, लेवल 2 ADAS, 10 एयरबैग और 561Km रेंज; फिर भी इसे नवंबर में सिर्फ 1 ग्राहक ने ही खरीदा

संक्षेप:

किआ इंडिया को पोर्टफोलियो में EV9 सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक SUV है। इसे कंपनी ने बीते साल अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। हालांकि, इसकी सेल्स काफी डाउन है। बीते महीने यानी नवंबर में इसकी महज 1 यूनिट बिकीं। इसकी सेल कम होने का एक बड़ा रीजन इसका काफी महंगा होना हो सकता है।

Dec 13, 2025 03:11 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
किआ इंडिया को पोर्टफोलियो में EV9 सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक SUV है। इसे कंपनी ने बीते साल अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। हालांकि, इसकी सेल्स काफी डाउन है। बीते महीने यानी नवंबर में इसकी महज 1 यूनिट बिकीं। इसकी सेल कम होने का एक बड़ा रीजन इसका काफी महंगा होना हो सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.3 करोड़ रुपए से शुरू होती है। इसे सिर्फ पूरी तरह से लोडेड GT-लाइन वैरिएंट ही खरीद सकते हैं। EV9 को CBU रूट के जरिए भारत लाया जाता है। फुल चार्ज पर इसकी ARAI-सर्टिफाइट रेंज 561km है।

किआ EV9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

भारत-स्पेक EV9 में 99.8kWh बैटरी पैक है जो ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के लिए डुअल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर भेजता है। दो इलेक्ट्रिक मोटर कम्बाइंड तौर से 384hp का पावर और 700Nm का पीक टॉर्क जनरेट करते हैं, जिससे SUV 5.3 सेकेंड में 0-100kph की स्पीड पकड़ लेती है। यह एक बार फुल चार्ज होने पर 561km की ARAI-सर्टिफाइट रेंज देती है। 350kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 24 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।

EV9 में स्टैंडर्ड तौर पर 6-सीट लेआउट है। सेकेंड रो में कैप्टन सीट दी हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लेग सपोर्ट जैसी फीचर्स मिलते हैं। अन्य फीचर्स में 12.3-इंच की टचस्क्रीन, इसकी आकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर, व्हीकल-टू-लोड फंक्शनैलिटी, 14-स्पीकर मेरिडियन ऑडियो सिस्टम, डिजिटल की, OTA अपडेट, किआ कनेक्ट कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन और बहुत कुछ शामिल हैं।

सेफ्टी के मामले में भी ये SUV गजब के फीचर्स से लैस है। इस e-SUV में 10 एयरबैग, ESC, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट, रियर और बैक में पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और अवॉइडेंस असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट से लैस है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

