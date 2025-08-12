गजब! 650 किमी तक रेंज वाली इन दो कारों को जुलाई में नहीं मिला एक भी खरीदार; जानिए कीमत
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगातार तेजी देखी जा रही है। हालांकि, जुलाई 2025 में किआ की दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी EV6 और EV9 को मार्केट में एक भी ग्राहक नहीं मिला।
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगातार तेजी देखी जा रही है। हालांकि, जुलाई 2025 में किआ की दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी EV6 और EV9 को मार्केट में एक भी ग्राहक नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि EV6 भारत में लॉन्च के बाद से ही एक स्टाइलिश और हाई-परफॉर्मेंस ईवी के तौर पर जानी जाती रही है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2024 में EV6 को 22 लोगों ने खरीदा था। वहीं, EV9 कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी है। आइए जानते हैं इन कारों के फीचर्स और रेंज के बारे में विस्तार से।
रेंज 700 किमी से ज्यादा
किआ EV6 में 77.4kWh का बैटरी पैक मिलता है जो सिंगल चार्ज में करीब 663 किमी (ARAI) की रेंज देता है। बता दें कि ईवी 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 5.2 सेकंड में पकड़ लेती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, 14-स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS लेवल-2 जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल है। मार्केट में किआ EV6 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 65 लाख से शुरू होती है।
इतनी है किआ EV9 की कीमत
दूसरी ओर किआ EV9 एक बड़ी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसमें 99.8kWh बैटरी पैक मिलता है। यह करीब 541 किमी की रेंज देती है। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है जिसमें फ्लश डोर हैंडल, एलईडी लाइट सिग्नेचर और प्रीमियम केबिन दिया गया है। फीचर्स में 3-रो सीटिंग, ड्यूल टचस्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं। किआ EV9 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये है।
क्या है घटती डिमांड की वजह
ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी प्रीमियम कीमत और सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। साथ ही इस सेगमेंट में अब कई नए और सस्ते इलेक्ट्रिक ऑप्शंस मौजूद हैं जो ग्राहकों को ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी महसूस कराते हैं। हालांकि, EV6 पर इस वक्त 10 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, EV9 के लिए अभी कोई ऑफर नहीं है।
