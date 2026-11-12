इन 2 कारों को अक्टूबर में नहीं मिला एक भी ग्राहक, शोरूम पर खड़ी रह गईं; फुल चार्ज पर 663Km तक रेंज
इन कारों की बात कर रहे हैं उसमें EV6 और EV9 शामिल हैं। ये दोनों कार कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। यहां से कंपनी इसकी बुकिंग भी कर रही है। बता दें कि EV9 सिंगल चार्ज पर 561km और EV9 सिंगल चार्ज पर 663Km की रेंज देती है।
किआ इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स में एक बार फिर दो कारों का सेल्स 00 यूनिट पर अटक गई। दरअसल, ये दोनों इलेक्ट्रिक कार हैं, जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड भी हैं। हालांकि, बीते महीने इन दोनों कारों को एक भी ग्राहक नहीं मिला। दरअसल, हम यहां जिन कारों की बात कर रहे हैं उसमें EV6 और EV9 शामिल हैं। ये दोनों कार कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। यहां से कंपनी इसकी बुकिंग भी कर रही है। बता दें कि EV9 सिंगल चार्ज पर 561km और EV9 सिंगल चार्ज पर 663Km की रेंज देती है।
|किआ मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|YoY %
|MoM %
|सेल्टोस
|13,423
|88%
|7%
|सोनेट
|8,914
|-30%
|-6%
|कैरेंस
|6,918
|-21%
|9%
|सोरेंटो
|2,148
|न्यू
|24%
|सिरोस
|2,048
|161%
|11%
|कार्निवल
|11
|-91%
|-56%
|EV6
|0
|-
|-
|EV9
|0
|-100%
|-
|टोटल
|33,462
|13%
|5%
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Mercedes-Benz GLC EV
₹ 78.5 लाख
Mercedes-Benz EQA
₹ 67.2 लाख
Tesla Model Y
₹ 59.89 - 61.99 लाख
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₹ 56.1 लाख
BYD Sealion 7
₹ 41.9 - 55.9 लाख
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
किआ EV9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें 99.8kWh बैटरी पैक है जो ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के लिए डुअल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर भेजता है। दो इलेक्ट्रिक मोटर कम्बाइंड तौर से 384hp का पावर और 700Nm का पीक टॉर्क जनरेट करते हैं, जिससे SUV 5.3 सेकेंड में 0-100kph की स्पीड पकड़ लेती है। यह एक बार फुल चार्ज होने पर 561km की ARAI-सर्टिफाइट रेंज देती है। 350kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 24 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। EV9 में स्टैंडर्ड तौर पर 6-सीट लेआउट दिया है। सेकेंड रो में कैप्टन सीट दी हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लेग सपोर्ट जैसी फीचर्स मिलते हैं।
अन्य फीचर्स में 12.3-इंच की टचस्क्रीन, इसकी आकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर, व्हीकल-टू-लोड फंक्शनैलिटी, 14-स्पीकर मेरिडियन ऑडियो सिस्टम, डिजिटल की, OTA अपडेट, किआ कनेक्ट कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन और बहुत कुछ शामिल हैं। इसमें 10 एयरबैग, ESC, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट, रियर और बैक में पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और अवॉइडेंस असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट से लैस है।
किआ EV6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
किआ EV6 सिर्फ सिंगल वैरिएंट GT-Line AWD में आती है। अब इस कार में स्लीकर हेडलैंप, रीप्रोफाइल किए गए बंपर और एलॉय व्हील के लिए नया डिजाइन दिया गया है। कार के बाकी हिस्से में बाहर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। किआ EV6 के इंटीरियर में नया स्टीयरिंग व्हील और कर्व्ड ट्विन-स्क्रीन पैनोरमिक सेटअप दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट-बेस्ड स्टार्टअप मेथड, लेवल-2 ADAS सूट, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 14-स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम और बहुत कुछ शामिल हैं। इसमें 84kWh का बड़ा बैटरी पैक है जो फुल चार्ज पर 663Km की रेंज देती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें