इन 2 कारों को अक्टूबर में नहीं मिला एक भी ग्राहक, शोरूम पर खड़ी रह गईं; फुल चार्ज पर 663Km तक रेंज

इन कारों की बात कर रहे हैं उसमें EV6 और EV9 शामिल हैं। ये दोनों कार कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। यहां से कंपनी इसकी बुकिंग भी कर रही है। बता दें कि EV9 सिंगल चार्ज पर 561km और EV9 सिंगल चार्ज पर 663Km की रेंज देती है।

इन 2 कारों को अक्टूबर में नहीं मिला एक भी ग्राहक

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Mercedes-Benz GLC EV

किआ इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स में एक बार फिर दो कारों का सेल्स 00 यूनिट पर अटक गई। दरअसल, ये दोनों इलेक्ट्रिक कार हैं, जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड भी हैं। हालांकि, बीते महीने इन दोनों कारों को एक भी ग्राहक नहीं मिला। दरअसल, हम यहां जिन कारों की बात कर रहे हैं उसमें EV6 और EV9 शामिल हैं। ये दोनों कार कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। यहां से कंपनी इसकी बुकिंग भी कर रही है। बता दें कि EV9 सिंगल चार्ज पर 561km और EV9 सिंगल चार्ज पर 663Km की रेंज देती है।

किआ मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 YoY % MoM % सेल्टोस 13,423 88% 7% सोनेट 8,914 -30% -6% कैरेंस 6,918 -21% 9% सोरेंटो 2,148 न्यू 24% सिरोस 2,048 161% 11% कार्निवल 11 -91% -56% EV6 0 - - EV9 0 -100% - टोटल 33,462 13% 5%

किआ EV9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें 99.8kWh बैटरी पैक है जो ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के लिए डुअल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर भेजता है। दो इलेक्ट्रिक मोटर कम्बाइंड तौर से 384hp का पावर और 700Nm का पीक टॉर्क जनरेट करते हैं, जिससे SUV 5.3 सेकेंड में 0-100kph की स्पीड पकड़ लेती है। यह एक बार फुल चार्ज होने पर 561km की ARAI-सर्टिफाइट रेंज देती है। 350kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 24 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। EV9 में स्टैंडर्ड तौर पर 6-सीट लेआउट दिया है। सेकेंड रो में कैप्टन सीट दी हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लेग सपोर्ट जैसी फीचर्स मिलते हैं।

अन्य फीचर्स में 12.3-इंच की टचस्क्रीन, इसकी आकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर, व्हीकल-टू-लोड फंक्शनैलिटी, 14-स्पीकर मेरिडियन ऑडियो सिस्टम, डिजिटल की, OTA अपडेट, किआ कनेक्ट कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन और बहुत कुछ शामिल हैं। इसमें 10 एयरबैग, ESC, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट, रियर और बैक में पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और अवॉइडेंस असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट से लैस है।