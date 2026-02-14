-21°C में 310Km तक दौड़ गई ये कार, नॉर्मल टेम्परेचर में 448Km की रेंज देगी; टाटा नेक्सन के लिए बनेगी मुसीबत!
किआ EV2 के एक प्रोटोटाइप ने हाल ही में नॉर्वे में एक परफॉर्मेंस टेस्ट पूरा किया। गाड़ी ने नॉर्वेजियन ऑटोमोटिव फेडरेशन के ऑर्गनाइज्ड एल प्रिक्स इवेंट में हिस्सा लिया। यह ट्रायल माइनस 21 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में हुआ। बैटरी खत्म होने से पहले कार ने 310.6 किलोमीटर की दूरी तय की।
टेस्ट की गई गाड़ी 'GT-लाइन' वैरिएंट थी। इस मॉडल में 61.0kWh कैपेसिटी वाली बैटरी है। कार के पहिए 19 इंच के हैं। WLTP स्टैंडर्ड्स के तहत इस स्पेसिफिकेशन के लिए टारगेट रेंज 448 किलोमीटर है। नॉर्वे में परफॉर्मेंस में टारगेट आंकड़ों से 24.81% का डेविएशन दिखा। प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन में दूसरी गाड़ियों से आगे रहा।
ड्राइव के दौरान चार्जिंग सिस्टम का भी असेसमेंट किया गया। 36 मिनट में बैटरी चार्ज 10% से बढ़कर 80% हो गया। कार किआ के E-GMP आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है। यह प्लेटफॉर्म 400 वोल्ट पर काम करता है। मॉडल का प्रोडक्शन अभी स्लोवाकिया की फैसिलिटी में हो रहा है। मैन्युफैक्चरर 2026 की तीसरी तिमाही में फाइनल WLTP आंकड़े जारी करने का प्लान बना रहा है।
आप EV2 और सिरोस के डिजाइन में समानता को मानने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। सिरोस भारत के मार्केट के लिए एक मॉडल है। दोनों गाड़ियों में बॉक्स शेप वाली प्रोफाइल और वर्टिकल अलाइनमेंट वाली लाइटें हैं। दोनों कारों के अगले हिस्से में फ्लैट सरफेस है। किआ इंडिया की सिरोस का एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाला वर्जन लाने की योजना है। कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है। यह नया मॉडल उस सेगमेंट में आएगा जिसमें नेक्सन EV और 3XO इलेक्ट्रिक शामिल हैं।
सिरोस EV भारत के लिए पोर्टफोलियो में दूसरी SUVs के साथ होगी। इस स्ट्रैटेजी का मकसद मास मार्केट में बैटरी पावर वाली SUV ढूंढने वाले खरीदारों को एक ऑप्शन देना है। इसके आने से किआ का मुकाबला टाटा मोटर्स और महिंद्रा से होगा। सिरोस EV को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा है। लेटेस्ट फोटो में कोच्चि के एक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी नजर आई थी। किआ सिरोस EV मुख्य रूप से टाटा पंच EV और विंडसर EV जैसे कॉम्पटीटर को चुनौती देगी। चुनिंदा वैरिएंट टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV400 EV और अपकमिंग मारुति फ्रोंक्स EV को भी टक्कर दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
