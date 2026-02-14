-21°C में 310Km तक दौड़ गई ये कार, नॉर्मल टेम्परेचर में 448Km की रेंज देगी; टाटा नेक्सन के लिए बनेगी मुसीबत!

Feb 14, 2026 04:30 pm IST

किआ EV2 के एक प्रोटोटाइप ने हाल ही में नॉर्वे में एक परफॉर्मेंस टेस्ट पूरा किया। गाड़ी ने नॉर्वेजियन ऑटोमोटिव फेडरेशन के ऑर्गनाइज्ड एल प्रिक्स इवेंट में हिस्सा लिया। यह ट्रायल माइनस 21 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में हुआ। बैटरी खत्म होने से पहले कार ने 310.6 किलोमीटर की दूरी तय की। इन हालात में जोतुनहेमेन इलाके में बर्फ और बर्फ वाली सड़कें शामिल थीं।

टेस्ट की गई गाड़ी 'GT-लाइन' वैरिएंट थी। इस मॉडल में 61.0kWh कैपेसिटी वाली बैटरी है। कार के पहिए 19 इंच के हैं। WLTP स्टैंडर्ड्स के तहत इस स्पेसिफिकेशन के लिए टारगेट रेंज 448 किलोमीटर है। नॉर्वे में परफॉर्मेंस में टारगेट आंकड़ों से 24.81% का डेविएशन दिखा। प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन में दूसरी गाड़ियों से आगे रहा।

ड्राइव के दौरान चार्जिंग सिस्टम का भी असेसमेंट किया गया। 36 मिनट में बैटरी चार्ज 10% से बढ़कर 80% हो गया। कार किआ के E-GMP आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है। यह प्लेटफॉर्म 400 वोल्ट पर काम करता है। मॉडल का प्रोडक्शन अभी स्लोवाकिया की फैसिलिटी में हो रहा है। मैन्युफैक्चरर 2026 की तीसरी तिमाही में फाइनल WLTP आंकड़े जारी करने का प्लान बना रहा है।

आप EV2 और सिरोस के डिजाइन में समानता को मानने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। सिरोस भारत के मार्केट के लिए एक मॉडल है। दोनों गाड़ियों में बॉक्स शेप वाली प्रोफाइल और वर्टिकल अलाइनमेंट वाली लाइटें हैं। दोनों कारों के अगले हिस्से में फ्लैट सरफेस है। किआ इंडिया की सिरोस का एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाला वर्जन लाने की योजना है। कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है। यह नया मॉडल उस सेगमेंट में आएगा जिसमें नेक्सन EV और 3XO इलेक्ट्रिक शामिल हैं।