ग्राहकों को खूब पसंद आ रही Kia की यह खास सर्विस, 1 लाख से ज्यादा ने कराया सब्सक्रिप्शन को रिन्यू
डिजिटल वीइकल फीचर्स को पसंद करने वाले ग्राहकों को यह फीचर खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि इसके पेड रिन्यूअल्स का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। किआ का यह फीचर प्लान्स की तीन कैटिगरी ऑफर करता है।
किआ इंडिया की एक खास सर्विस ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। हम बात कर रहे हैं Kia Connect की। डिजिटल वीइकल फीचर्स को पसंद करने वाले ग्राहकों का इस फीचर पर दिल आ गया है। यही कारण है कि इसके पेड रिन्यूअल्स का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। खास बात है कि तीन साल की फ्री सर्विस के बाद भी 30 पर्सेंट से ज्यादा ग्राहकों ने इस पेड सब्सक्रिप्शन को जारी रखने का फैसला किया है।
किआ कनेक्ट का वर्जन 2.0 उपलब्ध
कंपनी ने कहा कि 1 लाख से अधिक ग्राहकों ने अपनी किआ कनेक्ट मेंबरशिप को रिन्यू कराया है, जो इस प्लेटफॉर्म के साथ लगातार एक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। किआ कनेक्ट को 2019 में UVO के तौर पर लॉन्च किया गया था। अब इसका वर्जन 2.0 उपलब्ध है। यह नैविगेशन, रिमोट कंट्रोल, सेफ्टी, वीइकल मैनेजमेंट और कन्वीनियंस जैसे 100 से अधिक फीचर ऑफर करता है।
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BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
Tata Safari EV
₹ 26 - 30 लाख
तीन कैटिगरी के रिन्यूअल प्लान
रिन्यूअल प्लान तीन कैटिगरी- स्टैंडअलोन, बेसिक और प्रीमियम के है। इन्हें एक या तीन साल के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है। एक साल वाले स्टैंडअलोन प्लान की कीमत 1,890 रुपये से शुरू होती है। वहीं, तीन साल वाले प्रीमियम प्लान की कीमत 9,090 रुपये (टैक्स के साथ) तक है। इन पैकेजों में ओवर-द-एयर अपडेट, वॉइस असिस्टेंट, रिमोट मॉनिटरिंग और ईको-फ्रेंड्ली ड्राइविंग को ट्रैक करने के लिए ड्राइव ग्रीन जैसे फीचर शामिल हैं। ग्राहक किआ कनेक्ट ऐप की मदद से अपना पैकेज रिन्यू कर सकते हैं।
पांच लाख से अधिक कनेक्टेड कारों की सेल
किआ इंडिया ने देश में पांच लाख से अधिक कनेक्टेड कारें सेल की हैं। यह सेल नंबर रिन्यूअल के आंकड़ों को भी सपोर्ट करता है। ग्लोबली किआ इस सर्विस के लिए 97 पर्सेंट एनरोलमेंट करती है। किआ इंडिया अभी 369 शहरों में फैले 821 टचपॉइंट्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ऑपरेट करती है। अगस्त 2019 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लानंट से लगभग 1.5 मिलियन गाड़ियों को डिस्पैच कर चुकी है।
आने वाली है किआ सोरेन्टो हाइब्रिड
किआ की सोरेन्टो इस साल के आखिर में लॉन्च होने वाली है। यह एक 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवी है। यह अक्टूबर या नवंबर के फेस्टिव सीजन में मार्केट में लॉन्च हो सकती है। यह भारत में लॉन्च होने वाली किआ की पहली हाइब्रिड कार होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन है। कंपनी ने अभी इस एसयूवी के पावर फिगर्स की जानकारी नहीं दी है। इसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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