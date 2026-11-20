इस 7-सीटर के कुछ वैरिएंट कंपनी ने लाइनअप से हटाए, इसमें अफॉर्डेबल ADAS ट्रिम भी शामिल
क्लैविस के 1.5L टर्बो इंजन के लिए iMT गियरबॉक्स ऑप्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, कैरेंस क्लैविस ने सिर्फ 1.5L टर्बो पेट्रोल के साथ HTX ट्रिम पर बेस्ड iMT वैरिएंट को हटा दिया है।
किआ इंडिया के पोर्टफोलियो में क्लैविस सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है। इस कार को ICE और इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है। वहीं, अपने लग्जरी इंटीरियर और दमदादर फीचर्स दम पर ये टोयोटा इनोवा के ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि, अब कंपनी ने क्लैविश की लाइनअप में कुछ चेंजेस किए हैं। कंपनी ने अब इसके अफॉर्डबेल ADAS वैरिएंट को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बारे में जान लेना चाहिए।
क्लैविस के 1.5L टर्बो इंजन के लिए iMT गियरबॉक्स ऑप्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, कैरेंस क्लैविस ने सिर्फ 1.5L टर्बो पेट्रोल के साथ HTX ट्रिम पर बेस्ड iMT वैरिएंट को हटा दिया है। 1.5L टर्बो पेट्रोल iMT संयोजन अब सिर्फ HTX+ ट्रिम के साथ देखा जाता है। इसके अलावा, बेस डीजल वैरिएंट, HTE 1.5L डीजल MT अब बंद कर दिया गया है। वहीं, डीजल रेंज HTE (O) ट्रिम से शुरू होती है।
इस साल की शुरुआत में मार्च में किआ ने कैरेंस क्लैविस ICE मॉडल के GT लाइन और X लाइन वर्जन लॉन्च किए थे। उनके साथ, मौजूदा ट्रिम्स के अपडेटेड वैरिएंट लॉन्च किए थे। ऐसा ही एक वैरिएंट 1.5L टर्बो पेट्रोल DCT के साथ HTX (O) A था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। यह कैरेंस क्लैविस का सबसे अफॉर्डेबल ADAS वैरिएंट था और अब इसे भी बंद कर दिया गया है।
|क्लैविस के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पेट्रोल MT
|टर्बो पेट्रोल MT
|टर्बो पेट्रोल iMT
|टर्बो पेट्रोल DCT
|डीजल MT
|डीजल AT
|CNG MT
|HTE
|11.39
|-
|-
|-
|-
|-
|12.39
|HTE(O)
|12.35
|13.22
|-
|14.67
|14.37
|15.82
|13.35
|HTE (EX)
|12.86
|13.77
|-
|-
|14.88
|-
|-
|HTK+
|-
|-
|-
|16.85
|16.44
|17.57
|-
|HTK+ (0)
|-
|16.42
|-
|17.86
|17.22
|-
|-
|HTX
|-
|-
|-
|-
|19.01
|-
|-
|HTX (0)
|-
|-
|-
|19.62
|-
|-
|-
|GTX
|-
|-
|-
|20
|-
|-
|-
|HTX+
|-
|19.04
|19.33
|21.07
|-
|-
|-
|GTX+
|-
|-
|-
|21.79
|-
|-
|-
|X-Line
|-
|-
|-
|21.79
|-
|-
|-
पेट्रोल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 11.39 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 12.35 लाख रुपए और HTE (EX) वैरिएंट की कीमत 12.86 लाख रुपए है। टर्बो पेट्रोल MT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 13.22 लाख रुपए, HTE (EX) वैरिएंट की कीमत 13.77 लाख रुपए, HTK+ (0) वैरिएंट की कीमत 16.42 लाख रुपए और HTX+ वैरिएंट की कीमत 19.04 लाख रुपए है। टर्बो पेट्रोल iMT के HTX+ वैरिएंट की कीमत 19.33 लाख रुपए है।
टर्बो पेट्रोल DCT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 14.67 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 16.85 लाख रुपए, HTK+ (0) वैरिएंट की कीमत 17.86 लाख रुपए, HTX (0) वैरिएंट की कीमत 19.62 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए, HTX+ वैरिएंट की कीमत 21.07 लाख रुपए, GTX+ वैरिएंट की कीमत 21.79 लाख रुपए और X-Line वैरिएंट की कीमत 21.79 लाख रुपए है।
डीजल MT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 14.37 लाख रुपए, HTE (EX) वैरिएंट की कीमत 14.88 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 16.44 लाख रुपए, HTK+ (0) वैरिएंट की कीमत 17.22 लाख रुपए और HTX वैरिएंट की कीमत 19.01 लाख रुपए है। डीजल AT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 15.82 लाख रुपए और HTK+ वैरिएंट की कीमत 17.57 लाख रुपए है। CNG MT के HTE वैरिएंट की कीमत 12.39 लाख रुपए और HTE(O) वैरिएंट की कीमत 13.35 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें