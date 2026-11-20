क्लैविस के 1.5L टर्बो इंजन के लिए iMT गियरबॉक्स ऑप्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, कैरेंस क्लैविस ने सिर्फ 1.5L टर्बो पेट्रोल के साथ HTX ट्रिम पर बेस्ड iMT वैरिएंट को हटा दिया है।

किआ इंडिया के पोर्टफोलियो में क्लैविस सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है। इस कार को ICE और इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है। वहीं, अपने लग्जरी इंटीरियर और दमदादर फीचर्स दम पर ये टोयोटा इनोवा के ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि, अब कंपनी ने क्लैविश की लाइनअप में कुछ चेंजेस किए हैं। कंपनी ने अब इसके अफॉर्डबेल ADAS वैरिएंट को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बारे में जान लेना चाहिए।

क्लैविस के 1.5L टर्बो इंजन के लिए iMT गियरबॉक्स ऑप्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, कैरेंस क्लैविस ने सिर्फ 1.5L टर्बो पेट्रोल के साथ HTX ट्रिम पर बेस्ड iMT वैरिएंट को हटा दिया है। 1.5L टर्बो पेट्रोल iMT संयोजन अब सिर्फ HTX+ ट्रिम के साथ देखा जाता है। इसके अलावा, बेस डीजल वैरिएंट, HTE 1.5L डीजल MT अब बंद कर दिया गया है। वहीं, डीजल रेंज HTE (O) ट्रिम से शुरू होती है।

इस साल की शुरुआत में मार्च में किआ ने कैरेंस क्लैविस ICE मॉडल के GT लाइन और X लाइन वर्जन लॉन्च किए थे। उनके साथ, मौजूदा ट्रिम्स के अपडेटेड वैरिएंट लॉन्च किए थे। ऐसा ही एक वैरिएंट 1.5L टर्बो पेट्रोल DCT के साथ HTX (O) A था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। यह कैरेंस क्लैविस का सबसे अफॉर्डेबल ADAS वैरिएंट था और अब इसे भी बंद कर दिया गया है।

क्लैविस के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पेट्रोल MT टर्बो पेट्रोल MT टर्बो पेट्रोल iMT टर्बो पेट्रोल DCT डीजल MT डीजल AT CNG MT HTE 11.39 - - - - - 12.39 HTE(O) 12.35 13.22 - 14.67 14.37 15.82 13.35 HTE (EX) 12.86 13.77 - - 14.88 - - HTK+ - - - 16.85 16.44 17.57 - HTK+ (0) - 16.42 - 17.86 17.22 - - HTX - - - - 19.01 - - HTX (0) - - - 19.62 - - - GTX - - - 20 - - - HTX+ - 19.04 19.33 21.07 - - - GTX+ - - - 21.79 - - - X-Line - - - 21.79 - - -

पेट्रोल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 11.39 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 12.35 लाख रुपए और HTE (EX) वैरिएंट की कीमत 12.86 लाख रुपए है। टर्बो पेट्रोल MT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 13.22 लाख रुपए, HTE (EX) वैरिएंट की कीमत 13.77 लाख रुपए, HTK+ (0) वैरिएंट की कीमत 16.42 लाख रुपए और HTX+ वैरिएंट की कीमत 19.04 लाख रुपए है। टर्बो पेट्रोल iMT के HTX+ वैरिएंट की कीमत 19.33 लाख रुपए है।

टर्बो पेट्रोल DCT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 14.67 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 16.85 लाख रुपए, HTK+ (0) वैरिएंट की कीमत 17.86 लाख रुपए, HTX (0) वैरिएंट की कीमत 19.62 लाख रुपए, GTX वैरिएंट की कीमत 20 लाख रुपए, HTX+ वैरिएंट की कीमत 21.07 लाख रुपए, GTX+ वैरिएंट की कीमत 21.79 लाख रुपए और X-Line वैरिएंट की कीमत 21.79 लाख रुपए है।