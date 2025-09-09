गुड न्यूज: एक झटके में करीब ₹4.50 लाख तक घट गए किआ की कारों के दाम; जानिए क्या है वजह

किआ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में हुई GST 2.0 रेट कट का पूरा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी।

किआ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में हुई GST 2.0 रेट कट का पूरा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा। यह कदम सरकार की ओर से लिए गए उस बड़े फैसले के बाद आया है जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी कम किया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी। बता दें कि इस ऐलान के बाद किआ की कारें 4,48,552 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज कीमतों में कमी के बारे में विस्तार से।

जानिए मॉडल वाइज प्राइस कट कीमतों में इस कटौती के बाद किआ सोनेट के दाम 1,64,471 रुपये तक कम हो गए हैं। इसके अलावा, किआ साइरोस की कीमतों में 1,86,003 रुपये तक की कमी आई है। वहीं, किआ सेल्टोस की कीमत इस रिफॉर्म के बाद 75,372 रुपये तक घट गई है। जबकि कंपनी की पॉपुलर एमपीवी किआ कैरेंस की कीमतों में 48,513 रुपये तक की कमी आई है। दूसरी ओर किआ कैरेंस क्लैविस 78,674 रुपये तक सस्ती हो गई है। वहीं, किआ कार्निवल की कीमतों में सबसे ज्यादा 4,48,542 रुपये तक की कमी आई है।