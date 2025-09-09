kia cars price has decreased by about 4-50 lakh in one stroke after gst 2-0 reforms गुड न्यूज: एक झटके में करीब ₹4.50 लाख तक घट गए किआ की कारों के दाम; जानिए क्या है वजह, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़kia cars price has decreased by about 4-50 lakh in one stroke after gst 2-0 reforms

गुड न्यूज: एक झटके में करीब ₹4.50 लाख तक घट गए किआ की कारों के दाम; जानिए क्या है वजह

किआ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में हुई GST 2.0 रेट कट का पूरा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी। 

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:12 PM
share Share
Follow Us on
गुड न्यूज: एक झटके में करीब ₹4.50 लाख तक घट गए किआ की कारों के दाम; जानिए क्या है वजह

किआ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि हाल ही में हुई GST 2.0 रेट कट का पूरा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा। यह कदम सरकार की ओर से लिए गए उस बड़े फैसले के बाद आया है जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी कम किया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी। बता दें कि इस ऐलान के बाद किआ की कारें 4,48,552 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज कीमतों में कमी के बारे में विस्तार से।

जानिए मॉडल वाइज प्राइस कट

कीमतों में इस कटौती के बाद किआ सोनेट के दाम 1,64,471 रुपये तक कम हो गए हैं। इसके अलावा, किआ साइरोस की कीमतों में 1,86,003 रुपये तक की कमी आई है। वहीं, किआ सेल्टोस की कीमत इस रिफॉर्म के बाद 75,372 रुपये तक घट गई है। जबकि कंपनी की पॉपुलर एमपीवी किआ कैरेंस की कीमतों में 48,513 रुपये तक की कमी आई है। दूसरी ओर किआ कैरेंस क्लैविस 78,674 रुपये तक सस्ती हो गई है। वहीं, किआ कार्निवल की कीमतों में सबसे ज्यादा 4,48,542 रुपये तक की कमी आई है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Carens

Kia Carens

₹ 11.41 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 9.42 - 12.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.54 - 13.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 7.94 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या कहती है कंपनी

इस मौके पर किआ इंडिया के एमडी और सीईओ ग्वांगगु ली ने कहा कि “सरकार का ये कदम सही समय पर लिया गया है और इससे कार खरीदना लोगों के लिए आसान होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी ग्राहकों तक जीएसटी रिडक्शन का पूरा फायदा पहुंचाएगी ताकि कारें और भी किफायती और आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि इस टैक्स सुधार से ऑटो इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी और आने वाले फेस्टिव सीजन में कारों की डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है।”

Kia Cars Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।