28 दिन में इस कार को मिले मात्र 75 ग्राहक, फरवरी की बिक्री में 68% की भारी गिरावट

Mar 17, 2026 11:29 pm IST

पिछले महीने फरवरी 2026 में किआ कार्निवल कार को सिर्फ 75 ग्राहक मिले , जो फरवरी 2026 की बिक्री में 68% की भारी गिरावट को दर्शाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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भारतीय ऑटो बाजार में जहां SUVs का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, वहीं प्रीमियम MPV सेगमेंट में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री फरवरी 2026 में सिर्फ 75 यूनिट्स रही, जो पिछले साल फरवरी 2025 की 239 यूनिट्स के मुकाबले 68.62% की भारी गिरावट दर्शाती है। यह गिरावट साफ बताती है कि प्रीमियम MPV सेगमेंट में फिलहाल ग्राहकों की दिलचस्पी थोड़ी कम हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किआ कार्निवल के महीने-दर-महीने (MoM) आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। जनवरी 2026 में जहां किआ कार्निवल (Carnival) की बिक्री 58 यूनिट्स थी, वहीं फरवरी में यह बढ़कर 75 यूनिट्स हो गई, यानी कि इसमें करीब 29.31% की ग्रोथ दर्ज की गई। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे इस कार की डिमांड में सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं।

किआ कार्निवल के पिछले 6 महीने की बिक्री

महीना बिक्री संख्या Sep 2025 61 Oct 2025 116 Nov 2025 58 Dec 2025 75 Jan 2026 61 Feb 2026 75

असल में किआ कार्निवल (Kia Carnival) एक प्रीमियम और लग्जरी MPV है, जिसे हर कोई नहीं खरीदता है। इसकी कीमत और फीचर्स इसे एक खास (niche) कस्टमर बेस तक सीमित रखते हैं। इसमें मिलने वाली लग्जरी सिटिंग, स्पेस और एडवांस फीचर्स इसे फैमिली और बिजनेस क्लास यूजर्स के लिए खास बनाते हैं, लेकिन आम खरीदार अब ज्यादा SUV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।

किआ कार्निवल की कीमत और माइलेज

2026 किआ कार्निवल (Limousine Plus variant) की कीमत लगभग ₹59.42 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर ऑन-रोड लगभग ₹70-75 लाख तक जाती है। यह 7-सीटर लग्जरी MPV 2151 cc डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो लगभग 14.85 kmpl का माइलेज देती है।

इसके अलावा, मार्केट ट्रेंड भी तेजी से बदल रहा है। आजकल ग्राहक हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली SUVs को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि कार्निवल (Carnival) जैसी बड़ी MPV को कड़ी टक्कर मिल रही है।