28 दिन में इस कार को मिले मात्र 75 ग्राहक, फरवरी की बिक्री में 68% की भारी गिरावट
पिछले महीने फरवरी 2026 में किआ कार्निवल कार को सिर्फ 75 ग्राहक मिले , जो फरवरी 2026 की बिक्री में 68% की भारी गिरावट को दर्शाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय ऑटो बाजार में जहां SUVs का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, वहीं प्रीमियम MPV सेगमेंट में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री फरवरी 2026 में सिर्फ 75 यूनिट्स रही, जो पिछले साल फरवरी 2025 की 239 यूनिट्स के मुकाबले 68.62% की भारी गिरावट दर्शाती है। यह गिरावट साफ बताती है कि प्रीमियम MPV सेगमेंट में फिलहाल ग्राहकों की दिलचस्पी थोड़ी कम हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Kia Carnival
₹ 63.91 लाख
Land Rover Range Rover Evoque
₹ 64.86 लाख से शुरू
Land Rover Discovery Sport
₹ 67.9 लाख से शुरू
Jaguar F-Pace
₹ 72.9 लाख से शुरू
BMW X3
₹ 71.2 - 74.5 लाख
BMW X1
₹ 50.6 - 52.15 लाख
किआ कार्निवल के महीने-दर-महीने (MoM) आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। जनवरी 2026 में जहां किआ कार्निवल (Carnival) की बिक्री 58 यूनिट्स थी, वहीं फरवरी में यह बढ़कर 75 यूनिट्स हो गई, यानी कि इसमें करीब 29.31% की ग्रोथ दर्ज की गई। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे इस कार की डिमांड में सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं।
किआ कार्निवल के पिछले 6 महीने की बिक्री
|महीना
|बिक्री संख्या
|Sep 2025
|61
|Oct 2025
|116
|Nov 2025
|58
|Dec 2025
|75
|Jan 2026
|61
|Feb 2026
|75
असल में किआ कार्निवल (Kia Carnival) एक प्रीमियम और लग्जरी MPV है, जिसे हर कोई नहीं खरीदता है। इसकी कीमत और फीचर्स इसे एक खास (niche) कस्टमर बेस तक सीमित रखते हैं। इसमें मिलने वाली लग्जरी सिटिंग, स्पेस और एडवांस फीचर्स इसे फैमिली और बिजनेस क्लास यूजर्स के लिए खास बनाते हैं, लेकिन आम खरीदार अब ज्यादा SUV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
किआ कार्निवल की कीमत और माइलेज
2026 किआ कार्निवल (Limousine Plus variant) की कीमत लगभग ₹59.42 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर ऑन-रोड लगभग ₹70-75 लाख तक जाती है। यह 7-सीटर लग्जरी MPV 2151 cc डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो लगभग 14.85 kmpl का माइलेज देती है।
इसके अलावा, मार्केट ट्रेंड भी तेजी से बदल रहा है। आजकल ग्राहक हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली SUVs को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि कार्निवल (Carnival) जैसी बड़ी MPV को कड़ी टक्कर मिल रही है।
किआ कार्निवल (Kia Carnival) की बिक्री में सालाना गिरावट जरूर चिंता का विषय है, लेकिन MoM ग्रोथ यह दिखाती है कि गाड़ी की डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर कंपनी इसमें अपडेट्स या नए वैरिएंट्स लाती है, तो यह सेगमेंट में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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