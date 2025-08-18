पिछले महीने मात्र 62 लोगों ने खरीदी ये SUV, 6 महीने पहले मिले थे सबसे ज्यादा 239 ग्राहक; इसके बंपर बिक्री का सपना टूटा
जुलाई में किआ कार्निवल की बंपर ग्रोथ का सपना फिर टूट गया। पिछले महीने इसे मात्र 62 लोगों ने खरीदा। पिछले 6 महीने में इसकी सबसे ज्यादा बिक्री फरवरी 2025 में हुई थी, जब इसकी 239 यूनिट सेल हुई थीं।
किआ इंडिया ने जुलाई 2025 की अपनी बिक्री रिपोर्ट शेयर कर दी है। इसके मुताबिक जुलाई 2025 में कंपनी ने अपनी लक्जरी एमपीवी किआ कार्निवल की 62 यूनिट्स बेचकर शानदार प्रदर्शन किया है। जून 2025 में इसकी सिर्फ 47 यूनिट्स बिकी थीं, वहीं जुलाई में यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया। यानी कार्निवल की बिक्री में 31.91% की ग्रोथ देखने को मिली है।किआ कार्निवल लंबे समय से प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाए हुए है और यह उन ग्राहकों की पसंद है, जो स्टाइल, स्पेस और कम्फर्ट को एक साथ चाहते हैं। आइए इसकी पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Carnival
₹ 63.91 लाख
Land Rover Discovery Sport
₹ 67.9 लाख से शुरू
Land Rover Range Rover Evoque
₹ 67.9 - 69.5 लाख
Mercedes-Benz GLB
₹ 64.8 - 71.8 लाख
Jaguar F-Pace
₹ 72.9 लाख से शुरू
Mercedes-Benz GLA
₹ 50.8 - 55.8 लाख
पिछले 6 महीने की किआ कार्निवल की बिक्री रिपोर्ट
|महीना
|बिक्री संख्या
|फरवरी 2025
|239
|मार्च 2025
|230
|अप्रैल 2025
|161
|मई 2025
|44
|जून 2025
|47
|जुलाई 2025
|62
फरवरी 2025 में किआ कार्निवल की बिक्री 239 यूनिट्स रही थी, जो मार्च में मामूली गिरकर 230 पर आ गई। इसके बाद अप्रैल में सेल्स और कम होकर 161 यूनिट रह गईं। मई में तो बिक्री सबसे नीचे 44 यूनिट्स तक पहुंच गई। हालांकि, जून में थोड़ा सुधार हुआ और 47 यूनिट्स बिकीं, जबकि जुलाई में ग्रोथ तेज रही और 62 यूनिट्स तक पहुंच गईं। यानी लगातार गिरावट के बाद कार्निवल ने जुलाई में दोबारा रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है।
इसमें डुअल-टोन नेवी और मिस्टी ग्रे लेआउट है। इसमें 4-वे लम्बर सपोर्ट और मेमोरी फंक्शन के साथ 12-वे पावर ड्राइवर सीट और 8-वे पावर फ्रंट पैसेंजर सीट दी हैं। आगे की सीटों में वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी हैं। वहीं, सेकेंड रो में वेंटिलेशन, हीटिंग और लेग सपोर्ट के साथ पावर्ड रिलैक्सेशन सीटें मिलती हैं। कार्निवल की लंबाई 5,155mm, चौड़ाई 1,995mm और ऊंचाई 1,775mm है। इसका व्हीलबेस 3,090mm लंबा है।
18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
किआ कार्निवल काफी बड़ी और शार्प दिखती है। फ्रंट की तरफ ब्लैक और क्रोम में सिग्नेचर किआ 'टाइगर नोज' ग्रिल, 'आइस क्यूब' LED हेडलैंप, स्टारमैप DRLs और LED फॉग लैंप हैं। रियर की तरफ LED कॉम्बिनेशन लैंप हैं। पीछे की तरफ एक हिडेन वाइपर भी है। इस MPV में 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए हैं।
2.2-लीटर इन-लाइन 4-सिलेंडर E-VGT CRDi इंजन
इसके इंजन की बात करें तो इसमें एक स्मार्टस्ट्रीम 2.2-लीटर इन-लाइन 4-सिलेंडर E-VGT CRDi इंजन दिया है, जो 193PS की मैक्सिसम पावर और 441Nm का पीक ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट करता है। इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। न्यू कार्निवल का माइलेज 14.85Km/l है। इसमें 4 ड्राइव मोड - ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्मार्ट मिलते हैं। केबिन के अंदर 7-सीटर (2+2+3) लेआउट मिलता है।
कैसा है इंटीरियर?
इसके इंटीरियर में एक इंडीपेंडेट तौर से कंट्रोल 3-जोन फुली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल, इंफोटेनमेंट/क्लाइमेट कंट्रोल स्वैप स्विच, वन टच स्मार्ट पावर स्लाइडिंग डोर, डुअल पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और दूसरा 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-स्पीकर बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, 64 कलर एम्बिएंट मूड लाइटिंग और डुअल सनरूफ मिलती हैं।
कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स?
सेफ्टी के लिए कार्निवल में 8 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, सभी रो के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग (फ्रंट, साइड और रियर), हाईलाइन TPMS और ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस लग्जरी कार में 23 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी दिया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।