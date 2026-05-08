मसाज वाली सीट, ठंडा-गर्म पानी, LED TV; इस लग्जरी कार पर डीलर्स दे रहे ₹1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट

किआ अपने कुछ मॉडल पर ही डिस्काउंट दे रही है। जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो कार्निवल है। दरअसल, कंपनी अपनी अपनी इस लग्जरी कार पर इस महीने 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट इसके मॉडल ईयर 2026 पर मिलेंगे। मॉडल ईयर 2025 पर ग्राहकों डीलर्स से ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं।

किआ इंडिया ने भी अपनी कारों पर मिलने वाले मई डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपने कुछ मॉडल पर ही डिस्काउंट दे रही है। वहीं, जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो कार्निवल है। दरअसल, कंपनी अपनी अपनी इस लग्जरी कार पर इस महीने 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट इसके मॉडल ईयर 2026 पर मिलेंगे। वहीं, मॉडल ईयर 2025 पर ग्राहकों डीलर्स से ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डीलर्स को कितने डिस्काउंट के लिए कनवेंस कर पा रहे हैं। बता दें कि इस लग्जरी लिमोसिन कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.42 लाख रुपए है।

कार्निवल हाई लिमोसिन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कार्निवल हाई लिमोसिन में भी शानदार, पैसेंजर-फोकस्ड इंटीरियर दिया है। वेलफायर की तरह डेक-आउट कार्निवल में सेकेंड रो में दो बड़ी प्रीमियम कैप्टन चेयर दी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3D रजाईदार डिजाइन के साथ हाई क्वालिटी वाली नप्पा लेदर सतह मिलती है। अधिकांश लिमोसिन सीटों की तरह इनमें एक्सटेंडेड लेग सपोर्ट भी है।

इन सीटों पर अलग-अलग पिकनिक टेबल और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की एक सीरीज है, जिसे टचस्क्रीन रिमोट डिस्प्ले द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यह डिस्प्ले AC, केबिन लाइट और पर्दों को भी एडजस्ट कर सकता है। फ्रंट की रो के ठीक पीछे छत पर लगे बड़े 21.5-इंच के LED TV के लिए रिमोट का काम करता है।

इसमें दोनों सीटों के लिए आर्मरेस्ट भी हैं, कंसोल में वायरलेस चार्जिंग पैड और हीटेड/कूल्ड कप होल्डर हैं। इसके अलावा, सेकेंड रो के पैसेंजर को अपने लिए एक फुट मसाजर भी मिलता है। किआ का कहना है कि उसने पैसेंजर को कम्फर्ट का एक्सपीरियंस देने के लिए विशेष रूप से एक हेल्थकेयर कंपनी हू-टेक के सहयोग से इस फुट मसाजर को तैयार किया है।

इस लग्जरी MPV में जूतों के लिए विशेष स्टोरेज और दोनों पैसेंजर के लिए ठंडे या गर्म पानी के लिए अलग-अलग कप होल्डर के साथ एक हीटेड या कूल्ड कैबिनेट भी है। कार्गो होल्ड में छत पर लगे हैंगर और फर्श के नीचे स्टोरेज बॉक्स के साथ जगह को अनुकूलित किया गया है। बाहर की तरफ, कार्निवल हाई लिमोसिन में एक्स्ट्रा क्रोम बिट्स, एक अलग एलॉय व्हील डिजाइन दिया है।

कार्निवल हाई लिमोसिन का इंजन

कार्निवल हाई लिमोसिन 4-सीटर 3.5-लीटर स्मार्टस्ट्रीम V6 पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 290hp और 355Nm का टॉर्क देता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है। इसके अलावा, किआ ने स्टैंडर्ड कार्निवल की तुलना में बेहतर सवारी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए हाई लिमोसिन वैरिएंट के लिए सस्पेंशन को फिर से ट्यून किया है।