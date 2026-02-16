Kia Carnival का नया दांव: साल के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन; जानिए खासियत

Feb 16, 2026 08:44 pm IST

भारतीय मार्केट में किआ कार्निवाल (Kia Carnival) लग्जरी MPV के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, किआ भारत में कार्निवाल का पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन लाने जा रही है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

भारतीय मार्केट में किआ कार्निवाल (Kia Carnival) लग्जरी MPV के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। बता दें कि कंपनी ने 2024 के आखिर में इसका फोर्थ जनरेशन मॉडल लॉन्च किया था। हालांकि, इसके साथ ही इसका लुक, केबिन और फीचर्स भी पूरी तरह प्रीमियम हो गए। फिलहाल यह एमपीवी भारत में CKD रूट से आती है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, किआ भारत में कार्निवाल का पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। यह वैरिएंट साल के अंत तक भारत आ सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन यह वही पेट्रोल वैरिएंट होगा जो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से बिक रहा है। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल वर्जन की कीमत मौजूदा डीजल मॉडल से थोड़ी कम रखी जा सकती है। इससे ज्यादा लोग इस लग्जरी MPV को खरीदने के बारे में सोच सकेंगे। अगर पेट्रोल वर्जन आता है तो भारत में कार्निवाल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दस्तक दे सकती है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलकर करीब 242 hp की पावर और 367 Nm का टॉर्क देगा।

माइलेज करीब 14.5 kmpl तक इसमें 54 kW का इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल होगा। जबकि पावर 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए पहियों तक पहुंचेगी। खास बात यह है कि इसमें तीन लेवल की रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिल सकती है, जिससे माइलेज बेहतर होगा। इंटरनेशनल आंकड़ों के हिसाब से इसका माइलेज करीब 14.5 kmpl तक हो सकता है। यह इस साइज और लग्जरी वाली MPV के हिसाब से काफी अच्छा माना जाएगा।