Kia Carnival का नया दांव: साल के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन; जानिए खासियत

Feb 16, 2026 08:44 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मार्केट में किआ कार्निवाल (Kia Carnival) लग्जरी MPV के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, किआ भारत में कार्निवाल का पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन लाने जा रही है।

Kia Carnival का नया दांव: साल के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन; जानिए खासियत
कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन

यह वही पेट्रोल वैरिएंट होगा जो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से बिक रहा है। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल वर्जन की कीमत मौजूदा डीजल मॉडल से थोड़ी कम रखी जा सकती है। इससे ज्यादा लोग इस लग्जरी MPV को खरीदने के बारे में सोच सकेंगे। अगर पेट्रोल वर्जन आता है तो भारत में कार्निवाल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दस्तक दे सकती है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलकर करीब 242 hp की पावर और 367 Nm का टॉर्क देगा।

माइलेज करीब 14.5 kmpl तक

इसमें 54 kW का इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल होगा। जबकि पावर 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए पहियों तक पहुंचेगी। खास बात यह है कि इसमें तीन लेवल की रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिल सकती है, जिससे माइलेज बेहतर होगा। इंटरनेशनल आंकड़ों के हिसाब से इसका माइलेज करीब 14.5 kmpl तक हो सकता है। यह इस साइज और लग्जरी वाली MPV के हिसाब से काफी अच्छा माना जाएगा।

धांसू होंगे कार के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो किआ कार्निवाल हाइब्रिड में 19-इंच के ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स, डार्क एडिशन स्टाइलिंग, LED हेडलैंप और टेललैंप के साथ ही डुअल सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। केबिन के अंदर पावर्ड स्लाइडिंग डोर्स, स्मार्ट पावर टेलगेट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील और बड़े टचस्क्रीन डिस्प्ले दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स यानी ADAS की लंबी लिस्ट इसे भारत की सबसे ज्यादा फीचर-लोडेड MPV में से एक बना सकती है।

Kia Cars Auto News Hindi

