21.5-इंच TV, मसाज सीट, ठंडा-गर्म पानी; घर से कम नहीं ये कार! अभी ₹1.50 लाख सस्ते में मिल रही

कंपनी इस महीने कार्निवल पर 1.70 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा प्रीमियम लक्जरी MPV फ़ैमिली डायरेक्ट रिटेल पैकेज कुशन के तौर पर दिया जाएगा। ये फ्लैगशिप MPV अपने बेहतरीन स्पेस और ज्यादा कम्फर्ट के लिए जानी जाती है।

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किआ इंडिया ने अपनी कारों पर मिलने वाले जुलाई डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने कार्निवल (Carnival) पर 1.70 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा प्रीमियम लक्जरी MPV फ़ैमिली डायरेक्ट रिटेल पैकेज कुशन के तौर पर दिया जाएगा। ये फ्लैगशिप MPV अपने बेहतरीन स्पेस और ज्यादा कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.45 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में कार्निवल का कोई डायरेक्ट कॉम्पटीटर नहीं है। फिर भी MG M9 का इससे मुकाबला माना जाता है।

कार्निवल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कार्निवल हाई लिमोसिन में भी शानदार, पैसेंजर-फोकस्ड इंटीरियर दिया है। वेलफायर की तरह डेक-आउट कार्निवल में सेकेंड रो में दो बड़ी प्रीमियम कैप्टन चेयर दी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3D रजाईदार डिजाइन के साथ हाई क्वालिटी वाली नप्पा लेदर सतह मिलती है। अधिकांश लिमोसिन सीटों की तरह इनमें एक्सटेंडेड लेग सपोर्ट भी है।

इन सीटों पर अलग-अलग पिकनिक टेबल और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की एक सीरीज है, जिसे टचस्क्रीन रिमोट डिस्प्ले द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यह डिस्प्ले AC, केबिन लाइट और पर्दों को भी एडजस्ट कर सकता है। फ्रंट की रो के ठीक पीछे छत पर लगे बड़े 21.5-इंच के LED TV के लिए रिमोट का काम करता है।

इसमें दोनों सीटों के लिए आर्मरेस्ट भी हैं, कंसोल में वायरलेस चार्जिंग पैड और हीटेड/कूल्ड कप होल्डर हैं। इसके अलावा, सेकेंड रो के पैसेंजर को अपने लिए एक फुट मसाजर भी मिलता है। किआ का कहना है कि उसने पैसेंजर को कम्फर्ट का एक्सपीरियंस देने के लिए विशेष रूप से एक हेल्थकेयर कंपनी हू-टेक के सहयोग से इस फुट मसाजर को तैयार किया है।

इस लग्जरी MPV में जूतों के लिए विशेष स्टोरेज और दोनों पैसेंजर के लिए ठंडे या गर्म पानी के लिए अलग-अलग कप होल्डर के साथ एक हीटेड या कूल्ड कैबिनेट भी है। कार्गो होल्ड में छत पर लगे हैंगर और फर्श के नीचे स्टोरेज बॉक्स के साथ जगह को अनुकूलित किया गया है। बाहर की तरफ, कार्निवल हाई लिमोसिन में एक्स्ट्रा क्रोम बिट्स, एक अलग एलॉय व्हील डिजाइन दिया है।

कार्निवल हाई लिमोसिन का इंजन

कार्निवल हाई लिमोसिन 4-सीटर 3.5-लीटर स्मार्टस्ट्रीम V6 पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 290hp और 355Nm का टॉर्क देता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है। इसके अलावा, किआ ने स्टैंडर्ड कार्निवल की तुलना में बेहतर सवारी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए हाई लिमोसिन वैरिएंट के लिए सस्पेंशन को फिर से ट्यून किया है।