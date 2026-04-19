छप्परफाड़ डिस्काउंट! अप्रैल में ₹3.20 लाख सस्ते में मिल रही ये 7-सीटर MPV; जानिए खासियत

Apr 19, 2026 07:45 pm IST

किआ अपनी लग्जरी एमपीवी कार्निवाल पर अप्रैल, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान किआ कार्निवाल (Kia Carnival) पर अधिकतम 3.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

अगले कुछ दिनों में अपनी बड़ी फैमिली के लिए नई 7-सीटर एमपीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गुड न्यूज है। बता दें कि दिग्गज कार निर्माता किआ अपनी लग्जरी एमपीवी कार्निवाल पर अप्रैल, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान किआ कार्निवाल (Kia Carnival) पर अधिकतम 3.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

कुछ ऐसी है डिजाइन किआ कार्निवाल भारत की सबसे शानदार और लग्जरी MPV मानी जाती है। इसके डिजाइन की बात करें तो यह सड़क पर किसी चलते-फिरते महल जैसी दिखती है। इसकी लंबी बॉडी, बड़ी ग्रिल और स्टाइलिश एलईडी लाइट्स इसे भीड़ से एकदम अलग बनाती हैं। इसके फीचर्स इतने कमाल के हैं कि आपको किसी फाइव-स्टार होटल जैसा फील आएगा। इसमें पीछे बैठने वालों के लिए रिक्लाइनिंग 'वीआईपी' सीटें, दो सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है।

सेफ्टी भी है दमदार सेफ्टी के मामले में किआ ने कार्निवाल में कोई ढिलाई नहीं बरती है। इसमें सेफ्टी के लिए चारों तरफ एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो इतनी बड़ी गाड़ी को पार्क करना आसान बनाते हैं। इसके अलावा, इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है जो सड़क पर अचानक कोई रुकावट आने पर ब्रेक लगाने या लेन में रहने में मदद करता है। गाड़ी की बनावट को काफी मजबूत रखा गया है ताकि सफर के दौरान परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहे।

दमदार है कार का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो कार्निवाल में 2.2-लीटर का डीजल इंजन मिलता है। यह इंजन काफी ताकतवर है और करीब 193bhp की पावर और 441 Nm का भारी-भरकम टॉर्क पैदा करता है। इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। बता दें कि इस कार में ग्राहकों को 14 से 15 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है। भारतीय मार्केट में इस एमपीवी की एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपये के आसपास है।