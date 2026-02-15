4 साल में 2.77 लाख लोगों ने ली ये 7-सीटर कार, देश की टॉप-3 MPV बनी; कीमत ₹10.99 लाख

किआ कैरेंस (Kia Carens) ने EV सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है। किआ कैरेंस ने 4 साल में 2.77 लाख बिक्री के साथ 24% ग्रोथ हासिल की है। Kia Carens ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक MPV नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बन चुकी है।

किआ कैरेंस (Kia Carens) ने भारतीय बाजार में अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर आंकड़े बेहद शानदार कहानी बयां कर रहे हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च हुई इस प्रीमियम MPV ने अब तक 2,77,236 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की है, जबकि 30,000 से ज्यादा यूनिट्स का निर्यात भी किया गया है, यानी कि कैरेंस (Carens) कार तेजी से भारतीय परिवारों की पसंद बन रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किआ की कुल बिक्री में 27% हिस्सेदारी

फरवरी 2022 से अब तक किआ इंडिया (Kia India) ने कुल 10,43,126 यूटिलिटी व्हीकल्स बेचे हैं। इनमें से 27% हिस्सेदारी अकेले कैरेंस (Carens) की है। इस दौरान किआ (Kia) के पोर्टफोलियो में सेल्टोस (Seltos) की 6,02,390 यूनिट, सोनेट (Sonet) 5,05,246 यूनिट और कैरेंस (Carens) की 2,77,236 यूनिट सेल हुई, लेकिन FY2026 के पहले 10 महीनों में कैरेंस (Carens) ने नई उड़ान भरी है।

FY2026 में 24% की जबरदस्त ग्रोथ

अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक कैरेंस (Carens) की बिक्री 66,454 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 53,779 यूनिट थी। यह 24% की सालाना बढ़त (YoY) है। अब कैरेंस (Carens), सोनेट (Sonet) के बाद किआ (Kia) की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है और सेल्टोस (Seltos) को भी पीछे छोड़ चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि FY2026 में कैरेंस (Carens) की बिक्री 75,000 से 77,500 यूनिट्स तक पहुंच सकती है, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा।

क्लैविस (Clavis) और क्लैविस ईवी (Clavis EV) ने बदली गेम

मई 2025 में किआ (Kia) ने कैरेंस क्लैविस क्लैविस (Carens Clavis) लॉन्च की थी, जो ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा फीचर्स और 6/7-सीटर विकल्प के साथ आती है। इसके दो महीने बाद आया कैरेंस क्लैविस ईवी (Carens Clavis EV) आई, जो इस MPV का इलेक्ट्रिक अवतार है। इन्हीं दोनों मॉडल्स ने कैरेंस (Carens) ब्रांड को नई रफ्तार दी है।

2025 में किआ (Kia) ने रिकॉर्ड 2,731 EVs बेची, जो 558% की सालाना ग्रोथ है। कंपनी का EV मार्केट शेयर बढ़कर 1.54% पर पहुंच गया है। क्लैविस ईवी (Clavis EV) की वजह से किआ 17 इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में 7वें स्थान पर पहुंच गई।

कड़ी टक्कर के बीच शानदार प्रदर्शन

MPV सेगमेंट में पहले से मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं। मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga), टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/हाईक्रॉस (Toyota Innova Crysta / Hycross) के होते हुए भी कैरेंस (Carens) FY2026 YTD में भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV बन गई है।

क्यों पसंद आ रही है कैरेंस?

कैरेंस में सबसे खास बात यह है कि इसमें 6 और 7-सीटर का विकल्प मिल जाता है। इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, बड़ा और आरामदायक केबिन, मॉडर्न स्टाइलिंग, पेट्रोल, डीजल और अब इलेक्ट्रिक विकल्प मिलते हैं। कैरेंस (Carens) को एक प्रीमियम फैमिली MPV के रूप में पोजिशन किया गया है, जो स्टाइल, स्पेस और सेफ्टी का बैलेंस देती है।

3 लाख का आंकड़ा जल्द पार