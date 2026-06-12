ये 7-सीटर देश के 3 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई, फीचर्स में अर्टिगा से ज्यादा लग्जरी; ये इनोवा भी नहीं

इस 7-सीटर कार में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में किआ कैरेंस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ये मारुति अर्टिगा के बाद इस सेगमेंट में बजट ऑप्शन के दौरा पर दूसरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय बाजार में इसने 3 लाख यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया है। 15 फरवरी, 2022 को लॉन्च होने के बाद से कैरेंस ने घरेलू बाजार में कुल 301,657 यूनिट बेची हैं, जबकि 32,000 से अधिक यूनिट को एक्सपोर्ट किया है। कैरेंस को ICE और EV दोनों वर्जन में खरीद सकते हैं।

किआ इंडिया के सात मॉडल पोर्टफोलियो में सेल्टोस मिडसाइज SUV (646,902 यूनिट) और सोनेट कॉम्पैक्ट SUV (547,252 यूनिट) के बाद कैरेंस तीसरा सबसे अधिक बिकने वाली कार बन चुकी है। प्रीमियम MPV की मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में समान रैंकिंग है, अप्रैल-मई 2026 की अवधि में सेल्टोस 21,163 यूनिट (73% ऊपर) के साथ आगे है। इसके बाद सोनेट 20,244 यूनिट (26% ऊपर) और कैरेंस 11,673 यूनिट (19% ऊपर) हैं।

किआ कैरेंस और क्लाविस की सेल्स फेसियल यूनिट चेंज % YoY एक्सपोर्ट FY2022 12,692 - 76 FY2023 70,314 454% 8,010 FY2024 63,167 -10% 8,489 FY2025 64,609 2% 8,148 FY2026 79,202 23% 7,982 FY2027* 11,673 19% ΝΑ टोटल 3,01,657 32,705 डेटा: SIAM, अप्रैल-मई 2026*

कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 कैरेंस क्लाविस EV 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें आइवरी सिल्वर मैट, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, इंपीरियल ब्लू और ग्रेविटी ग्रे शामिल हैं। वहीं, इसे चार वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसमें HTK+, HTX, HTX ER और HTX+ ER शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404Km जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490Km की रेंज देने का दावा करती है।

यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100Km प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। किआ के इस नई कार के डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।