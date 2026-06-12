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ये 7-सीटर देश के 3 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई, फीचर्स में अर्टिगा से ज्यादा लग्जरी; ये इनोवा भी नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस 7-सीटर कार में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

ये 7-सीटर देश के 3 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई, फीचर्स में अर्टिगा से ज्यादा लग्जरी; ये इनोवा भी नहीं

देश के 7-सीटर MPV सेगमेंट में किआ कैरेंस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ये मारुति अर्टिगा के बाद इस सेगमेंट में बजट ऑप्शन के दौरा पर दूसरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय बाजार में इसने 3 लाख यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया है। 15 फरवरी, 2022 को लॉन्च होने के बाद से कैरेंस ने घरेलू बाजार में कुल 301,657 यूनिट बेची हैं, जबकि 32,000 से अधिक यूनिट को एक्सपोर्ट किया है। कैरेंस को ICE और EV दोनों वर्जन में खरीद सकते हैं।

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किआ इंडिया के सात मॉडल पोर्टफोलियो में सेल्टोस मिडसाइज SUV (646,902 यूनिट) और सोनेट कॉम्पैक्ट SUV (547,252 यूनिट) के बाद कैरेंस तीसरा सबसे अधिक बिकने वाली कार बन चुकी है। प्रीमियम MPV की मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में समान रैंकिंग है, अप्रैल-मई 2026 की अवधि में सेल्टोस 21,163 यूनिट (73% ऊपर) के साथ आगे है। इसके बाद सोनेट 20,244 यूनिट (26% ऊपर) और कैरेंस 11,673 यूनिट (19% ऊपर) हैं।

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किआ कैरेंस और क्लाविस की सेल्स
फेसियलयूनिटचेंज % YoYएक्सपोर्ट
FY202212,692-76
FY202370,314454%8,010
FY202463,167-10%8,489
FY202564,6092%8,148
FY202679,20223%7,982
FY2027*11,67319%ΝΑ
टोटल3,01,65732,705
डेटा: SIAM, अप्रैल-मई 2026*
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कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
2025 कैरेंस क्लाविस EV 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें आइवरी सिल्वर मैट, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, इंपीरियल ब्लू और ग्रेविटी ग्रे शामिल हैं। वहीं, इसे चार वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसमें HTK+, HTX, HTX ER और HTX+ ER शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404Km जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490Km की रेंज देने का दावा करती है।

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यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100Km प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। किआ के इस नई कार के डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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बात करें इसकी सेफ्टी की तो इसमें ईवी में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यह V2L (Vehicle to Load) और V2V (Vehicle to Vehicle) चार्जिंग सपोर्ट करती है। भारतीय मार्केट में ईवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी जैसे मॉडलों से होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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