इस 7-सीटर पर टूटी भीड़, 10 महीने की बिक्री में हुई सुपरहिट; हथिया ली नंबर-3 की पोजिशन

Feb 26, 2026 11:58 am IST

भारत के MPV सेगमेंट में इस समय जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस रेस में एक नाम किआ कैरेंस (Kia Carens) लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। FY2026 के पहले 10 महीनों में यह MPV 66,454 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप-3 में पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि भारतीय परिवारों के बीच कैरेंस (Carens) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बढ़ रही है किआ कैरेंस की डिमांड?

कैरेंस (Carens) को खास तौर पर बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा और प्रीमियम केबिन, 6 और 7-सीटर विकल्प, कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं। डेली इस्तेमाल के साथ लंबी यात्रा के लिए आरामदायक स्पेस भी मिलता है। यही वजह है कि यह MPV सिर्फ फैमिली कार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश विकल्प बन चुकी है।

क्लैविस और क्लैविस ईवी ने दी रफ्तार

हाल ही में पोर्टफोलियो में जुड़े नए क्लैविस (Clavis) और क्लैविस ईवी (Clavis EV) मॉडल्स ने कैरेंस (Carens) ब्रांड को और मजबूती दी है। इन नए विकल्पों के आने से ग्राहकों के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं, जिससे बिक्री में तेजी आई है।

रिकॉर्ड की ओर बढ़ते कदम

FY2025 में इसकी कुल बिक्री 64,609 यूनिट थी। वहीं, FY2023 में इसने 70,314 यूनिट के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। वहीं, FY2026 के 10 महीने में इसने 66,454 यूनिट की सेल हासिल की थी। अब कैरेंस (Carens) अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े से सिर्फ 3,860 यूनिट दूर है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए FY2026 में 75,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार करना मुश्किल नहीं लगता है।

किआ इंडिया की सफलता में बड़ा योगदान

फरवरी 2022 से अब तक किआ (Kia) इंडिया की कुल 10,43,126 UV बिक्री में कैरेंस (Carens) की हिस्सेदारी 27% रही है। यह दिखाता है कि कैरेंस (Carens) ब्रांड किआ (Kia) की रणनीति में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है।