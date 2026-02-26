Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस 7-सीटर पर टूटी भीड़, 10 महीने की बिक्री में हुई सुपरहिट; हथिया ली नंबर-3 की पोजिशन

Feb 26, 2026 11:58 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

किआ कैरेंस FY2026 के पहले 10 महीनों में यह MPV 66,454 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप-3 में पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस 7-सीटर पर टूटी भीड़, 10 महीने की बिक्री में हुई सुपरहिट; हथिया ली नंबर-3 की पोजिशन

भारत के MPV सेगमेंट में इस समय जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस रेस में एक नाम किआ कैरेंस (Kia Carens) लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। FY2026 के पहले 10 महीनों में यह MPV 66,454 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप-3 में पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि भारतीय परिवारों के बीच कैरेंस (Carens) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की मिली ग्रोथ

क्यों बढ़ रही है किआ कैरेंस की डिमांड?

कैरेंस (Carens) को खास तौर पर बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा और प्रीमियम केबिन, 6 और 7-सीटर विकल्प, कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं। डेली इस्तेमाल के साथ लंबी यात्रा के लिए आरामदायक स्पेस भी मिलता है। यही वजह है कि यह MPV सिर्फ फैमिली कार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश विकल्प बन चुकी है।

क्लैविस और क्लैविस ईवी ने दी रफ्तार

हाल ही में पोर्टफोलियो में जुड़े नए क्लैविस (Clavis) और क्लैविस ईवी (Clavis EV) मॉडल्स ने कैरेंस (Carens) ब्रांड को और मजबूती दी है। इन नए विकल्पों के आने से ग्राहकों के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं, जिससे बिक्री में तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:हाथों-हाथ नहीं मिलेगी मारुति ई-विटारा, बुक करने के इतने दिन बाद मिलेगी डिलिवरी

रिकॉर्ड की ओर बढ़ते कदम

FY2025 में इसकी कुल बिक्री 64,609 यूनिट थी। वहीं, FY2023 में इसने 70,314 यूनिट के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। वहीं, FY2026 के 10 महीने में इसने 66,454 यूनिट की सेल हासिल की थी। अब कैरेंस (Carens) अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े से सिर्फ 3,860 यूनिट दूर है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए FY2026 में 75,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार करना मुश्किल नहीं लगता है।

किआ इंडिया की सफलता में बड़ा योगदान

फरवरी 2022 से अब तक किआ (Kia) इंडिया की कुल 10,43,126 UV बिक्री में कैरेंस (Carens) की हिस्सेदारी 27% रही है। यह दिखाता है कि कैरेंस (Carens) ब्रांड किआ (Kia) की रणनीति में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है।

ये भी पढ़ें:₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की मिली ग्रोथ

स्पेस, कम्फर्ट और वैल्यू फॉर मनी के सही संतुलन ने किआ कैरेंस (Kia Carens) को MPV सेगमेंट में मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो FY2026 कैरेंस (Carens) के लिए अब तक का सबसे शानदार साल साबित हो सकता है और यह MPV भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी रह सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Kia Cars

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।