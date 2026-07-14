इस कार ने रचा इतिहास! भारत में 3 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा किया पार; 60% लोगों की पसंद ये मॉडल
किआ इंडिया ने भारतीय मार्केट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी की पॉपुलर कार किआ कैरेंस (Kia Carens) ने कुल 3 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा के पार कर लिया है।
दिग्गज कार निर्माता किआ इंडिया ने भारतीय मार्केट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, कंपनी की पॉपुलर कार किआ कैरेंस (Kia Carens) ने कुल 3 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा के पार कर लिया है। इस कार को साल 2022 में पहली बार लॉन्च किया गया था। अब इस फैमिली में कैरेंस के साथ कैरेंस क्लेविस और हाल ही में लॉन्च हुई कैरेंस क्लेविस ईवी भी शामिल हो गई है। इससे खरीदारों को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक जैसे सभी पावरट्रेन के बेहतरीन ऑप्शन मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
लगातार अपडेट हो रही कैरेंस लाइनअप
कैरेंस लाइनअप लगातार अपडेट हो रही है। किआ इंडिया के अनुसार, फीचर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट में रेगुलर अपडेट के कारण कैरेंस हमेशा से उनका एक मेन प्रोडक्ट रहा है। ओरिजिनल एमपीवी (MPV) की भारी सक्सेस के बाद कंपनी ने मार्केट में कैरेंस क्लेविस को एक प्रीमियम ऑप्शन के रूप में पेश किया था। इसके बाद उन परिवारों को ध्यान में रखकर कैरेंस क्लेविस ईवी उतारी गई जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट होना चाहते हैं।
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Kia Carens
₹ 11.02 - 12.88 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
लगातार ईवी का बढ़ा क्रेज
कस्टमर्स की पसंद के मामले में भी काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आए हैं। किआ के अनुसार, कैरेंस फैमिली की टोटल सेल्स में पेट्रोल वैरिएंट्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 60 पर्सेंट है। वहीं, डीजल वैरिएंट्स की हिस्सेदारी 30 पर्सेंट रही है। सबसे खास बात यह है कि हाल ही में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार कैरेंस क्लेविस ईवी ने बहुत कम समय में बाकी बचे 10 पर्सेंट सेल्स मिक्स पर कब्जा कर लिया है। कंपनी ने बताया कि खरीदार इसके 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन को काफी पसंद कर रहे हैं।
टॉप वैरिएंट्स की डिमांड में उछाल
मार्केट में इसके महंगे और टॉप वैरिएंट्स की डिमांड भी काफी मजबूत बनी हुई है। टोटल सेल्स में सबसे ऊंचे ट्रिम्स का योगदान 18 पर्सेंट है। इस ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करने पर किआ इंडिया के चीफ सेल्स ऑफिसर (CSO) सुनहक पार्क ने कहा कि यह सक्सेस हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और कस्टमर्स की जरूरतों को करीब से समझने का रिजल्ट है। यह कैरेंस को अपने सेगमेंट का बेंचमार्क साबित करती है।
मार्केट में किआ की मजबूत पकड़
यह 3 लाख यूनिट्स की सेल्स का मील का पत्थर ऐसे समय पर आया है, जब किआ इंडिया अपने पूरे पोर्टफोलियो में शानदार ग्रोथ दर्ज कर रही है। सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस की मजबूत डिमांड के दम पर कंपनी ने भारत में अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन पहली छमाही की सेल्स दर्ज की है। फ्यूचर को देखते हुए किआ अपने लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी जल्द ही मार्केट में नई सायरोस ईवी पेश करने वाली है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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