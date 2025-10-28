क्या 7-सीटर अर्टिगा को टक्कर दे पाएगी कैरेंस CNG? फीचर्स, माइलेज और सेफ्टी से कम्पेरिजन को समझें

संक्षेप: अर्टिगा का सीधा मुकाबला किआ कैरेंस से होता है। अब कैरेंस को भी CNG किट के साथ लॉन्च कर दिया गया है। यानी अब दोनों के बीच मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में हम यहां इन दोनों 7-सीटर CNG के बीच का अंतर बता रहे हैं।

देश के MPV सेगमेंट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 7-सीटर कार की डिमांड कमर्शियल सेगमेंट के साथ लोग प्राइवेट सेगमेंट में भी बढ़ रही है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एकतरफ दबदबा है। अर्टिगा के CNG मॉडल की जमकर बिक्री होती है। वहीं, अर्टिगा का सीधा मुकाबला किआ कैरेंस से होता है। अब कैरेंस को भी CNG किट के साथ लॉन्च कर दिया गया है। यानी अब दोनों के बीच मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में हम यहां इन दोनों 7-सीटर CNG के बीच का अंतर बता रहे हैं।

डिजाइन: मारुति अर्टिगा CNG Vs किआ कैरेंस CNG

ये दोनों कार अपने-अपने डिजाइन के चलते ग्राहकों के दिल जीतने में कामयाब रहती हैं। पहले बात करें मारुति अर्टिगा की तो इसके फ्रंट में डायमंड ग्रिल मिलती है। वहीं, बंपर में नीचे की तरफ भी एक छोटा ग्रिल डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसकी लंबाई 4540 mm, चौड़ाई 1800 mm और ऊंचाई 1708 mm है। जबकि इसका व्हीलबेस 2780 mm है। दूसरी तरफ, कैरेंस में फ्रंट में LED DRLs देखने को मिलते हैं, जो एक हेडलाइट से दूसरी तरफ फैले हैं। कंपनी ने नीचे की तरफ एक छोटी ग्रिल लगाई है। इसके डायमेंशन की बात करें तो इसक इसकी लंबाई 4395 mm, चौड़ाई 1735 mm और ऊंचाई 1690 mm है। जबकि इसका व्हीलबेस 2740 mm है।

इंजन: मारुति अर्टिगा CNG Vs किआ कैरेंस CNG मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102bhp का पावर और 136Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसके पेट्रोल का माइलेज 20.51 Km/Lऔर CNG का 26.11 Km/Kg है। दूसरी तरफ, कैरेंस में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 113bhp का पावर और 144Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा है। फिलहाल इसके CNG माइलेज के आंकड़ों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये 17.20km/kg तक होगा।

ग्राहकों को इस बात भी ध्यान रखना होगा कि मारुति अर्टिगा में फैक्ट्री फिटेड CNG किट मिलती है, जबकि कैरेंस में डीलर एंड पर CNG किट को फिट किया जाएगा। ये RTO अप्रूव्ड किट होगी। साथ ही, इस पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। दोनों कंपनियों की कारों की CNG सिलेंडर की कैपेसिटी 60 लीटर तक है। यानी इसमें 9 से 10 किलो तक CNG आ सकती है।

फीचर्स: मारुति अर्टिगा CNG Vs किआ कैरेंस CNG मारुति ने हाल ही में अपनी अर्टिगा को अपडेट किया है, जिसके बाद सेकेंड रो के AC वेंट की जगह बदल गई है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे। इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं।

कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो इसके रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं।

अब बात करें किआ कैरेंस के फीचर्स की तो इसके नए HTX E ट्रिम में पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदरेट से ढका स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, रिट्रैक्टेबल सीटबैक टेबल, सभी विंडो के लिए वॉइस-ऑपरेटेड ऑटो अप/डाउन फीचर, LED इंटीरियर लाइट्स, एंटी-ग्लेयर इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM) और एयर प्यूरीफायर शामिल हैं।

इंटीरियर डुअल-टोन बेज और नेवी ब्लू थीम में आता है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट में 17-इंच के एलॉय व्हील भी मिलते हैं। कैरेंस CNG में 8-इंच का टचस्क्रीन यूनिट, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री, गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, 12.5-इंच LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, व्हील कवर मिलते हैं।

सेफ्टी: मारुति अर्टिगा CNG Vs किआ कैरेंस CNG

मारुति अर्टिगा में अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। इसकी सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्टम, ओवर स्पीड वार्निंग, सीट बेल्ड वार्निंग भी शामिल है। किआ कैरेंस में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्टम, ओवर स्पीड वार्निंग, सीट बेल्ड वार्निंग मिलती है। इसमें ADAS भी दिया है।