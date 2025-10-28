किआ ने निकाला मारुति अर्टिगा का तोड़! 7-सीटर कैरेंस का CNG मॉडल लॉन्च, कीमत ऐसी कि तुरंत बनेगा बुकिंग का मन
संक्षेप: किआ ने कैरेंस का CNG मॉडल लॉन्च कर दिया है। किआ कैरेंस सीएनजी उन बड़े परिवारों या फ्लीट ऑपरेटरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है, जो बिना माइलेज की चिंता किए एक सुरक्षित, बड़ी और फीचर-लोडेड 7-सीटर कार की तलाश में थे।
भारत में किआ कैरेंस (Kia Carens) अपने बड़े केबिन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार लुक के कारण एक लोकप्रिय 7-सीटर MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल) रही है। अब किआ इंडिया ने उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प पेश किया है, जो प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ-साथ बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं। कंपनी ने कैरेंस (Carens) को CNG अवतार में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.77 लाख रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इस कार की खासियत जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Carens Clavis
₹ 11.08 - 20.71 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 11.42 - 20.68 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Kia Seltos
₹ 11.19 - 20.56 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.34 - 20.19 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.8 - 19.83 लाख
कीमत और उपलब्धता (Price and Availability)
किआ कैरेंस सीएनजी की शुरुआती कीमत 11.77 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह CNG विकल्प कैरेंस के केवल एक वैरिएंट प्रीमियम (O) में उपलब्ध है। किआ कैरेंस का पेट्रोल प्रीमियम (O) वैरिएंट 10.99 लाख में आता है। CNG किट लगवाने के लिए ग्राहकों को इस पर 77,900 रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि यह किट कंपनी-फिटेड (फैक्टरी से लगी हुई) नहीं है, बल्कि डीलर स्तर पर फिटमेंट के रूप में पेश की जा रही है।
सरकारी अप्रूवल और वारंटी
यह सीएनजी किट Lovato कंपनी से ली गई है और इसे सरकार ने मंजूरी दी है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यह 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी के साथ आती है।
इंजन और परफॉर्मेंस (Engine and Performance)
किआ कैरेंस सीएनजी में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का उपयोग किया गया है, जो पेट्रोल मोड में 113bhp की पावर और 144Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। CNG पर चलने पर पावर आउटपुट थोड़ा कम होने की उम्मीद है, जो बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा।
इंजन
इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध है। सीटिंग लेआउट की बात करें तो यह केवल 7-सीटर लेआउट में ही उपलब्ध है।
फीचर्स (Key Features)
सीएनजी वैरिएंट भी प्रीमियम (O) वैरिएंट के सभी शानदार फीचर्स के साथ आता है, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी 7-सीटर MPV बनाता है। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्राएड ऑटो (Android Auto) कनेक्टिविटी मिलती है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6 एयरबैग (Six Airbags) मानक के तौर पर दिए गए हैं।
इसमें सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 12.5-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5 टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अन्य फीचर्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा (गाइडलाइंस के साथ), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और 15-इंच के स्टील व्हील्स (व्हील कवर के साथ) भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।