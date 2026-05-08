अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये लग्जरी 7-सीटर हो गई ₹70000 सस्ती, कीमत ₹11.20 लाख; 360° कैमरा भी दिया

इस महीने इसे खरीदने पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 30,000 रुपए तक का लॉयल्ट बोनस दे रही है। इस तरह इस कार पर करीब 70,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि कैरेंस क्लाविस में ग्राहकों को 8 कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं।

किआ इंडिया इस महीने यानी मई में अपनी 7-सीटर MPV कैरेंस क्लाविस पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने इसे खरीदने पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 30,000 रुपए तक का लॉयल्ट बोनस दे रही है। इस तरह इस कार पर करीब 70,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि कैरेंस क्लाविस में ग्राहकों को 8 कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं। इसमें आइवरी सिल्वर ग्लॉस, प्यूटर ऑलिव, इंपीरियल ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, ग्रेविटी ग्रे, स्पार्कलिंग सिल्वर, ऑरोरा ब्लैक पर्ल और क्लियर व्हाइट शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन के साथ टोयोटा इनोवा से होता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.20 लाख रुपए है।

किआ कैरेंस क्लाविस के पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जोड़े गए 6MT ट्रांसमिशन अलग से मिलेगा। अन्य 6iMT और 7DCT के ट्रांसमिशन ऑप्शन कैरेंस के समान ही हैं। 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 PS और 253 Nm जनरेट करता है। अन्य इंजन विकल्प, 115 PS, 1.5-लीटर NA पेट्रोल (6MT) और 116 PS, 1.5-लीटर डीजल (6MT / 6AT) कैरेंस के समान ही हैं। बात करें इसके वैरिएंट की तो इसमें 7 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें HTE, HTE(O), HTK, HTK+, HTK+(O), HTX और HTX(O) शामिल हैं। इसमें 6-सीट और 7-सीट लेआउट में खरीद पाएंगे। 7-सीट केवल टॉप-स्पेक HTX(O) वैरिएंट में उपलब्ध होगा।

किआ कैरेंस क्लाविस का एक्सटीरियर

इसके फ्रंट फेसिया को स्लीक स्टार मैप LED DRLs के साथ इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ अपडेट किया गया है। साथ ही, आइस-क्यूब MFR LED हेडलैंप दिए हैं। कैरेंस क्लाविस में सैटिन क्रोम फिनिश में मजबूत फ्रंट और रियर स्किड प्लेट भी हैं। R17 क्रिस्टल कट डुअल-टोन एलॉय व्हील्स के साथ रोड प्रेजेंस को और भी बेहतर बनाया गया है। इसकी तुलना में कैरेंस MPV में R16 एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। पीछे की तरफ, किआ क्लाविस में स्टार मैप LED कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो किआ क्लाविस में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए 26.62-इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसकी तुलना में किआ कैरेंस 10.25-इंच टचस्क्रीन और उसी आकार के फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लैस है। क्लाविस में एक और एक्स्ट्रा 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट है। किआ कनेक्ट सूट को रिमोट विंडो कंट्रोल, सराउंड व्यू मॉनिटर और मल्टीलिंगुअल VR कमांड के साथ फाइंड माई कार के साथ अपडेट किया गया है।

किआ कैरेंस क्लाविस की सेफ्टी

किआ क्लाविस को 7DCT वैरिएंट के साथ 20 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ ADAS लेवल 2 मिलता है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, क्लस्टर में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग शामिल हैं। इसके अलावा, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग और अवॉइडेंस असिस्ट और सेफ एग्जिट वार्निंग भी शामिल हैं। इसमें 6-एयरबैग, ESC, VSM, BAS, HAC, DBC और ABS, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं।