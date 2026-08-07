धड़ल्ले से बिकने वाली इस 7-सीटर पर आया बड़ा डिस्काउंट, पूरे ₹1.20 लाख की छूट; बस इतने में मिल रही
कैरेंस क्लाविस पर कंपनी 1.20 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। MY26 मॉडल पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट, 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट ऑफर और 30,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस मिलेगा। वहीं, क्लैविस के MY25 मॉडल पर 75,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिलता है।
किआ मोटर्स ने अपनी कारों पर अगस्त में दिए जाने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक कैरेंस क्लाविस पर 1.20 लाख रुपए तक के बेनिफिट ऑफर कर रही है। 7-सीटर सेगमेंट में इस कार की दबदबा दिखाई देता है। वहीं, MUVs सेगमेंट में ये मारुति XL6, टोयोटा रुमियन, रेनो ट्राइबर, निसान ग्रेवाइट, मारुति इनविक्टो, किआ कार्निवल और टोयोटा वेलफायर जैसे मॉडल पर भारी पड़ती है। इसके अलावा, कंपनी कैरेंस पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।
कैरेंस क्लाविस MPV पर कंपनी 1.20 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। MY26 मॉडल पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट, 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट ऑफर और 30,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस मिलेगा। वहीं, क्लैविस के MY25 मॉडल पर 75,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिलता है और इनमें MY26 मॉडल जैसे ही लॉयल्टी और एक्सचेंज/स्क्रैपेज बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट बेनिफिट नहीं मिलता। इसके अलावा, सिर्फ MPV के MY25 टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट पर ही फ्री एक्सटेंडेड वारंटी कवरेज मिलता है। इसकी कीमत 11.27 लाख रुपए से 21.67 लाख रुपए के बीच है।
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Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
Kia Carens
₹ 11.02 - 12.88 लाख
Kia Sportage
₹ 25 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Kia Seltos
₹ 10.99 - 21.82 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
बात करें अफॉर्डेबल कैरेंस MPV की तो इस पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। MY26 मॉडल पर 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट ऑफर और 20,000 रुपए तक का स्क्रैपेज या एक्सचेंज बोनस मिलता है। दूसरी तरफ, MY25 वर्जन पर सिर्फ स्क्रैपेज बेनिफिट मिलता है। कैरेंस की एक्स-शोरूम कीमतें 11.02 लाख रुपए से 12.88 लाख रुपए के बीच हैं।
फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ आएगी कैरेंस
फैक्ट्री-फिटेड CNG किट को लेटेस्ट 2026 कैरेंस क्लैविस के साथ पेश किया जाएगा, जैसा कि पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टेस्टिंग के दौरान लिए गए नए जासूसी शॉट्स से पता चलता है। किआ कैरेंस क्लैविस CNG दिवाली 2026 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। ऑटोमोटिव उत्साही शशांक नायर के हालिया जासूसी शॉट्स से पता चलता है, किआ इंडिया कैरेंस क्लैविस के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का टेस्टिंग कर रहा है। फ्रंट विंडशील्ड पर टेस्ट म्यूल "ऑन टेस्ट" स्टिकर है। हालांकि, इन जासूसी शॉट्स से यह पता नहीं चलता है कि CNG इम्प्लिमेंटेशन सिंगल-टैंक या ट्विन-टैंक सेटअप है या नहीं। यदि सिंगल-टैंक सेटअप है, तो यह अनिश्चित है कि इसे बूट में लगाया जाएगा या बूट फ्लोर के नीचे हो सकता है।
किआ CNG टैंक को फर्श के नीचे रख सकती है, जहां स्पेयर व्हील पैकेज का हिस्सा नहीं होगा। डुअल-सिलेंडर CNG टैंक सेटअप दोनों कंडीशन में बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह अभी भी एक एकस्ट्रा व्हील बरकरार रखता है। जबकि उपयोग करने योग्य बूट प्रदान करता है। किआ कैरेंस क्लैविस का मुकाबला मारुति सुजुकी की अर्टिगा और XL6 जैसी C सेगमेंट MPV से होता है। मारुति की ये दोनों पेशकशें अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG सॉल्युशन के साथ आती हैं। वहीं, अफॉर्डेबल रनिंग कॉस्ट की तलाश करने वाले प्राइवेट ग्राहको और कमर्शियल ऑपरेटरों दोनों को आकर्षित करती हैं। किआ कैरेंस CNG के स्पाई शॉट में एकदम नया मॉडल देखने को मिल रहा है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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