किआ ने खेला बड़ा दांव! सनरूफ के साथ लॉन्च कर दी ये नई 7-सीटर कार, कीमत ₹12.54 लाख; कई गजब फीचर्स से लैस

किआ ने खेला बड़ा दांव! सनरूफ के साथ लॉन्च कर दी ये नई 7-सीटर कार, कीमत ₹12.54 लाख; कई गजब फीचर्स से लैस

संक्षेप:

किआ ने कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) का नया HTE (EX) वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। यह नया ट्रिम उन ग्राहकों के लिए लाया गया है, जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 12.54 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है

Jan 16, 2026 01:36 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kia Sorentoarrow

किआ इंडिया (Kia India) ने अपनी लोकप्रिय MPV कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) के लिए एक नया HTE (EX) वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। यह नया ट्रिम उन ग्राहकों के लिए लाया गया है, जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 12.54 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिससे यह कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) रेंज में एक बेहद आकर्षक विकल्प बनकर सामने आया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत और इंजन विकल्प

नया किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) HTE (EX) सभी पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है और इसे सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है।

इसमें 1.5L पेट्रोल (G1.5) ऑप्शन की कीमत 12.54 लाख रुपये, 1.5L टर्बो पेट्रोल (G1.5 Turbo) की कीमत 13.41 लाख और 1.5L डीजल (D1.5) की कीमत 14.52 लाख रुपये हो गई है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं। यह वैरिएंट मौजूदा HTE (O) से ऊपर पोजिशन किया गया है और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है।

पहली बार पेट्रोल वर्जन में सनरूफ

इस नए वैरिएंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) के 1.5 पेट्रोल इंजन में पहली बार सनरूफ दी गई है। किआ (Kia) इसे स्काईलाइट इलेक्ट्रिक सनरूफ (Skylight Electric Sunroof) कह रही है, जो केबिन को ज्यादा खुला और प्रीमियम फील देता है। यह फीचर अब तक इस पावरट्रेन में उपलब्ध नहीं था।

HTE (EX) वैरिएंट के खास फीचर्स

नया ट्रिम उन गजब फीचर्स से लैस है, जिनकी डिमांड ग्राहक लंबे समय से कर रहे थे। अब इसमें स्काईलाइट इलेक्ट्रिक सनरूफ, फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, (FATC), LED DRLs, पोजिशन लैम्प्स, LED केबिन लैंप्स, ड्राइवर साइड ऑटो अप/डाउन पावर विंडो, ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक केबिन एक्सपीरियंस मिलता है। इन फीचर्स के साथ किआ (Kia) ने साफ कर दिया है कि वह बजट सेगमेंट में भी प्रीमियम टच देना चाहती है।

किआ का क्या कहना है?

किआ इंडिया (Kia India) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) अतुल सूद के मुताबिक, यह नया वैरिएंट ग्राहकों की फीडबैक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का फोकस ऐसे फीचर्स देने पर है, जिनकी ग्राहक वास्तव में जरूरत और इच्छा रखते हैं, वो भी किफायती दाम पर।

फैमिली कार सेगमेंट में बढ़ेगी चुनौती

HTE (EX) वैरिएंट के आने से किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) अब और ज्यादा मजबूत दावेदार बन गई है। बेहतर फीचर्स, कई इंजन ऑप्शंस और किफायती कीमत इसे फैमिली MPV खरीदने वालों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाते हैं।

अगर आप एक ऐसी 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं, जिसमें प्रीमियम फीचर्स, सनरूफ और किफायती कीमत तीनों मिलें, तो नया किआ कैरेंस क्लैविस HTE (EX) (Kia Carens Clavis HTE (EX)) आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। यह वैरिएंट किआ (Kia) की ग्राहक-केंद्रित रणनीति को साफ तौर पर दर्शाता है।

