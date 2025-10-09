Kia Carens Clavis Gets New Variants, check all details अर्टिगा को टक्कर देने आया इस कार नया वैरिएंट, मिलेगा लक्जरी, सेफ्टी और कंफर्ट का कॉम्बो; इतनी है कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
अर्टिगा को टक्कर देने आया इस कार नया वैरिएंट, मिलेगा लक्जरी, सेफ्टी और कंफर्ट का कॉम्बो; इतनी है कीमत

अगर आप फेस्टिव सीजन में कोई प्रीमियम 6-सीटर कार लेने का सोच रहे हैं, तो किआ कैरेंस क्लैविस HTX (O) आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है। जी हां, क्योंकि अब ये अपडेट हो चुकी है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 12:38 AM
अर्टिगा को टक्कर देने आया इस कार नया वैरिएंट, मिलेगा लक्जरी, सेफ्टी और कंफर्ट का कॉम्बो; इतनी है कीमत
Kia Carensarrow

किआ इंडिया ने अपने पॉपुलर फैमिली कार कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) के लाइनअप को और मजबूत कर दिया है। कंपनी ने बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसमें नया टॉप-एंड HTX (O) वैरिएंट और 6-सीटर कॉन्फिगरेशन जोड़े हैं। ये बदलाव कैरेंस (Carens) को उन फैमिली खरीदारों के लिए और भी प्रीमियम और आकर्षक बना रहे हैं, जो स्पेस, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट तीनों को एक साथ चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नए वैरिएंट और कीमतें

नया HTX(O) वैरिएंट को 19.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की इंट्रोडक्ट्री कीमत पर लॉन्च किया गया है। अब कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) के पास 8 ट्रिम्स हैं, जो 6-सीटर और 7-सीटर दोनों लेआउट्स में उपलब्ध रहेंगे। नए वैरिएंट्स की बिक्री 13 अक्टूबर 2025 से देशभर के किया डीलरशिप्स पर शुरू होगी।

HTX(O) वैरिएंट में क्या-क्या खास?

किआ ने HTX(O) वैरिएंट को और प्रीमियम टच देने के लिए कई फीचर्स जोड़े हैं। जैसे कि इसमें BOSE प्रीमियम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ड्राइव मोट सेलेक्ट (Drive Mode Select) ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिलते हैं। इसमें स्मार्ट रिमोट इंजन स्टार्ट और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर्स मिलते हैं।

इसमें 1.5L टर्बो GDi इंजन + 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलते हैं। इसमें उपलब्ध दोनों ऑप्शन में 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 6-सीटर ऑप्शन अब और ट्रिम्स में मिलते हैं।

ग्राहकों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए किआ ने अब HTK+, HTK+(O) और HTX(O) वैरिएंट्स में भी 6-सीटर कॉन्फिगरेशन उपलब्ध कराया है। इससे फैमिली यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कम्फर्ट मिलेगा।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर्स

किआ कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) में सेफ्टी के मामले में कोई कमी नहीं है। इसमें लेवल 2 ADAS (20 ऑटोनॉमस फीचर्स), 6 एयरबैग, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, रोलओवर सेंसर मिलते हैं।

इंटीरियर और कम्फर्ट

इसके इंटीरियर और कम्फर्ट की बात करें तो कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) के अंदर एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें 67.62 सेमी. (26.62 इंच) डुअल पैनोरामिक डिस्प्ले मिलता है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, सेकेंड रो वन-टच इलेक्ट्रिक टंबल सीट्स, सभी रो में रूफ-माउंटेड एयर वेंट्स दिए गए हैं।

