अब 6 सीटर ऑप्शन में भी खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक MPV, रेंज 490Km; पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगी
किआ इंडिया ने कैरेंस क्लाविस ईवी को अपडेट किया है। इसमें नई GT-Line और X-Line ट्रिम्स के साथ एक नया 6-सीटर कॉन्फिगरेशन जोड़ा गया है। इन अपडेट्स के साथ, किआ का लक्ष्य अपनी 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक MPV के कम्फर्ट और स्टाइलिंग को ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाना है।
किआ इंडिया (Kia India) ने कैरेंस क्लाविस ईवी (Carens Clavis EV) के लिए MY26 अपडेट पेश किया है। इसमें नई GT-Line और X-Line ट्रिम्स के साथ-साथ एक नया 6-सीटर कॉन्फिगरेशन जोड़कर लाइनअप को बढ़ाया गया है। इन अपडेट्स के साथ, किआ का लक्ष्य अपनी 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक MPV के कम्फर्ट और स्टाइलिंग को ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाना है। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत 6-सीटर लेआउट की शुरुआत है। कार की सेकंड रो में कैप्टन सीट्स दी गई हैं। इन्हें बेहतर कम्फर्ट और परसनल स्पेस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉन्फिगरेशन अब कई ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिनमें HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+ और X-Line शामिल हैं।
कीमतों की बात करें तो, स्टैंडर्ड रेंज (42 kWh) लाइनअप HTK+ 7-सीटर के लिए 17.99 लाख रुपए से शुरू होता है और HTX ट्रिम्स के लिए 20.49 लाख रुपए तक जाता है। HTX (E) और HTX ट्रिम्स भी इसी कीमत पर 6-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं। एक्सटेंडेड रेंज (51.4 kWh) के लिए, कीमतें HTX E ER के लिए 21.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं और टॉप-स्पेक GTX+ और X-Line वैरिएंट के लिए 24.99 लाख रुपए तक जाती हैं। ये दोनों 6- और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
|किआ कैरेंस EV की वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें
|बैटरी पैक
|कॉन्फिगरेशन
|ट्रिम
|कीमत
|स्टैंडर्ड रेंज (42 kWh)
|7-सीटर
|HTK+
|1799000 रुपए
|HTX E
|1999000 रुपए
|HTX
|2049000 रुपए
|6-सीटर
|HTX E
|1999000 रुपए
|HTX
|2049000 रुपए
|एक्सटेंडेड रेंज (51.4 kWh)
|7-सीटर
|HTX E ER
|2199000 रुपए
|HTX ER
|2249000 रुपए
|GTX*
|2299000 रुपए
|HTX+ ER
|2449000 रुपए
|GTX+
|2499000 रुपए
|X-Line
|2499000 रुपए
|6-सीटर
|HTX E ER
|2199000 रुपए
|HTX ER
|2249000 रुपए
|GTX*
|2299000 रुपए
|HTX+ ER
|2449000 रुपए
|GTX+
|2499000 रुपए
|X-Line
|2499000 रुपए
कंपनी ने GT-Line और X-Line ट्रिम्स जोड़े
किआ ने एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट के लिए GT-Line और X-Line ट्रिम्स भी पेश किए हैं। GT-Line ट्रिम्स नए एलॉय व्हील डिजाइन, लाइम ब्रेक कैलिपर्स और मेटल पैडल्स जैसे अपडेट्स के साथ ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। इसके विपरीत, X-Line वैरिएंट ज्यादा डार्क और मजबूत थीम के साथ आता है। जिसे ऑरोरा ब्लैक पर्ल के साथ एक खास डार्क गन मेटल कलर ऑप्शन से हाइलाइट किया गया है। GTX+ और X-Line जैसे हाई ट्रिम्स में डिजिटल की (Digital Key) और बैटरी हीटर टेक्नोलॉजी जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे।
बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस
कैरेंस क्लाविस EV दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है। स्टैंडर्ड रेंज वैरिएंट में 42 kWh की बैटरी मिलती है, जो 404Km की दावा की गई रेंज देती है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट में 51.4 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 490Km (MIDC फुल) तक है। वैरिएंट के आधार पर पावर आउटपुट 99 kW और 126 kW है, जो 255 Nm का टॉर्क देता है। फास्ट चार्जिंग से लगभग 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाता है।
सेफ्टी फीचर्स भी हुए अपडेट
फीचर्स अपडेट्स में डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप और 85 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स शामिल हैं। केबिन एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने पर फोकस करता है। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और अन्य एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम शामिल हैं। किआ अपने EV ईकोसिस्टम के साथ ओनरशिप को भी सपोर्ट करती है, जो MyKia ऐप के जरिए 15,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स का एक्सेस देता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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