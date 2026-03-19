अब 6 सीटर ऑप्शन में भी खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक MPV, रेंज 490Km; पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगी

Mar 19, 2026 09:26 am IST

किआ इंडिया ने कैरेंस क्लाविस ईवी को अपडेट किया है। इसमें नई GT-Line और X-Line ट्रिम्स के साथ एक नया 6-सीटर कॉन्फिगरेशन जोड़ा गया है। इन अपडेट्स के साथ, किआ का लक्ष्य अपनी 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक MPV के कम्फर्ट और स्टाइलिंग को ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाना है।

किआ इंडिया (Kia India) ने कैरेंस क्लाविस ईवी (Carens Clavis EV) के लिए MY26 अपडेट पेश किया है। इसमें नई GT-Line और X-Line ट्रिम्स के साथ-साथ एक नया 6-सीटर कॉन्फिगरेशन जोड़कर लाइनअप को बढ़ाया गया है। इन अपडेट्स के साथ, किआ का लक्ष्य अपनी 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक MPV के कम्फर्ट और स्टाइलिंग को ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाना है। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत 6-सीटर लेआउट की शुरुआत है। कार की सेकंड रो में कैप्टन सीट्स दी गई हैं। इन्हें बेहतर कम्फर्ट और परसनल स्पेस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉन्फिगरेशन अब कई ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिनमें HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+ और X-Line शामिल हैं।

कीमतों की बात करें तो, स्टैंडर्ड रेंज (42 kWh) लाइनअप HTK+ 7-सीटर के लिए 17.99 लाख रुपए से शुरू होता है और HTX ट्रिम्स के लिए 20.49 लाख रुपए तक जाता है। HTX (E) और HTX ट्रिम्स भी इसी कीमत पर 6-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं। एक्सटेंडेड रेंज (51.4 kWh) के लिए, कीमतें HTX E ER के लिए 21.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं और टॉप-स्पेक GTX+ और X-Line वैरिएंट के लिए 24.99 लाख रुपए तक जाती हैं। ये दोनों 6- और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं।

किआ कैरेंस EV की वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें बैटरी पैक कॉन्फिगरेशन ट्रिम कीमत स्टैंडर्ड रेंज (42 kWh) 7-सीटर HTK+ 1799000 रुपए HTX E 1999000 रुपए HTX 2049000 रुपए 6-सीटर HTX E 1999000 रुपए HTX 2049000 रुपए एक्सटेंडेड रेंज (51.4 kWh) 7-सीटर HTX E ER 2199000 रुपए HTX ER 2249000 रुपए GTX* 2299000 रुपए HTX+ ER 2449000 रुपए GTX+ 2499000 रुपए X-Line 2499000 रुपए 6-सीटर HTX E ER 2199000 रुपए HTX ER 2249000 रुपए GTX* 2299000 रुपए HTX+ ER 2449000 रुपए GTX+ 2499000 रुपए X-Line 2499000 रुपए

कंपनी ने GT-Line और X-Line ट्रिम्स जोड़े

किआ ने एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट के लिए GT-Line और X-Line ट्रिम्स भी पेश किए हैं। GT-Line ट्रिम्स नए एलॉय व्हील डिजाइन, लाइम ब्रेक कैलिपर्स और मेटल पैडल्स जैसे अपडेट्स के साथ ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। इसके विपरीत, X-Line वैरिएंट ज्यादा डार्क और मजबूत थीम के साथ आता है। जिसे ऑरोरा ब्लैक पर्ल के साथ एक खास डार्क गन मेटल कलर ऑप्शन से हाइलाइट किया गया है। GTX+ और X-Line जैसे हाई ट्रिम्स में डिजिटल की (Digital Key) और बैटरी हीटर टेक्नोलॉजी जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे।

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

कैरेंस क्लाविस EV दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है। स्टैंडर्ड रेंज वैरिएंट में 42 kWh की बैटरी मिलती है, जो 404Km की दावा की गई रेंज देती है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट में 51.4 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 490Km (MIDC फुल) तक है। वैरिएंट के आधार पर पावर आउटपुट 99 kW और 126 kW है, जो 255 Nm का टॉर्क देता है। फास्ट चार्जिंग से लगभग 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाता है।