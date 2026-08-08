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सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार ने कॉम्पटीटर्स की बढ़ाई टेंशन, इस महीने मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

By Narendra Jijhontiya
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इसके MY26 वर्जन पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट और 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा, इस पर 20,000 रुपए का स्क्रैपेज या एक्सचेंज बेनिफिट भी उपलब्ध है।

Kia Carens Clavis EV Rs 55,000 Benefits In August 2026
इस कार पर इस महीने मिल रही इतनी बड़ी छूट
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किआ मोटर्स इस महीने यानी अगस्त में अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कैरेंस क्लैविस EV शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 55,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। इसके MY26 वर्जशन पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट और 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा, इस पर 20,000 रुपए का स्क्रैपेज या एक्सचेंज बेनिफिट भी उपलब्ध है। MY25 मॉडल के लिए, सिर्फ एक्सटेंडेड रेंज (ER) वाले वैरिएंट पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी और 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। फिलहाल, यह भारतीय बाजार की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक MPV है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 18.04 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हैं।

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कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कैरेंस क्लाविस EV को चार वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसमें HTK+, HTX, HTX ER और HTX+ ER शामिल हैं। इसमें 6 कलर्स में उपलब्ध है। इसमें आइवरी सिल्वर मैट, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, इंपीरियल ब्लू और ग्रेविटी ग्रे शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404Km जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490Km की रेंज देने का दावा करती है।

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यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100Km प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। किआ के इस नई कार के डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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बात करें इसकी सेफ्टी की तो इसमें ईवी में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यह V2L (Vehicle to Load) और V2V (Vehicle to Vehicle) चार्जिंग सपोर्ट करती है। भारतीय मार्केट में ईवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी जैसे मॉडलों से होगा। साथ ही, ये भारतीय बाजार में BYD e MAX 7 के ग्राहकों को भी खींचने का काम करती है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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