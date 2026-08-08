सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार ने कॉम्पटीटर्स की बढ़ाई टेंशन, इस महीने मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

इसके MY26 वर्जन पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट और 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा, इस पर 20,000 रुपए का स्क्रैपेज या एक्सचेंज बेनिफिट भी उपलब्ध है।

इस कार पर इस महीने मिल रही इतनी बड़ी छूट

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Kia Carens Clavis EV

किआ मोटर्स इस महीने यानी अगस्त में अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कैरेंस क्लैविस EV शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 55,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। इसके MY26 वर्जशन पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट और 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा, इस पर 20,000 रुपए का स्क्रैपेज या एक्सचेंज बेनिफिट भी उपलब्ध है। MY25 मॉडल के लिए, सिर्फ एक्सटेंडेड रेंज (ER) वाले वैरिएंट पर 20,000 रुपए का लॉयल्टी और 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। फिलहाल, यह भारतीय बाजार की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक MPV है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 18.04 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हैं।

कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कैरेंस क्लाविस EV को चार वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसमें HTK+, HTX, HTX ER और HTX+ ER शामिल हैं। इसमें 6 कलर्स में उपलब्ध है। इसमें आइवरी सिल्वर मैट, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, इंपीरियल ब्लू और ग्रेविटी ग्रे शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404Km जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490Km की रेंज देने का दावा करती है।

यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100Km प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। किआ के इस नई कार के डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

बात करें इसकी सेफ्टी की तो इसमें ईवी में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यह V2L (Vehicle to Load) और V2V (Vehicle to Vehicle) चार्जिंग सपोर्ट करती है। भारतीय मार्केट में ईवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी जैसे मॉडलों से होगा। साथ ही, ये भारतीय बाजार में BYD e MAX 7 के ग्राहकों को भी खींचने का काम करती है।