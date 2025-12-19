7 सीट वाली ये इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज पर कितना दौड़ी? खरीदने से पहले जान लें, बाद में पछताने से बच जाएंगे!

संक्षेप: किआ इंडिया के पोर्टफोलियो में कैरेंस क्लाविस ईवी एकमात्र 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है। कंपनी ने कैरेंस की सफलता के बाद इसे लॉन्च किया था। ये दो बैटरी ऑप्शन 42kWh और 51.4kWh के साथ आती है। दोनों में निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल केमिस्ट्री वाली लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है।

किआ इंडिया के पोर्टफोलियो में कैरेंस क्लाविस ईवी एकमात्र 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है। कंपनी ने कैरेंस की सफलता के बाद इसे लॉन्च किया था। ये दो बैटरी ऑप्शन 42kWh और 51.4kWh के साथ आती है। दोनों में निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल केमिस्ट्री वाली लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। 42kWh बैटरी पैक की एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख से 20.49 लाख रुपए तक हैं। जबकि, 51.4kWh बैटरी पैक वाले वर्जन की एक्स-शोरूम कीमतें 21.99 लाख से 24.49 लाख रुपए तक हैं। कंपनी के मुताबिक इसके 51.4kWh बैटरी पैक की ARAI रेंज 490Km है। ऐसे में इसकी रियल रेंज टेस्ट की डिटेल सामने आई है।

gaadiwaadi के रियल रेंज टेस्ट के दौरान कैरेंस क्लाविस ईवी को सबसे पहले इसे 100% चार्ज किया गया। ओडोमीटर पर इसकी एक्सपेक्टेड रेंज 488Km दिख रही थी। जबकि ओडोमीटर पर पहले से 588Km की रेंज थी। कार को रेंज टेस्ट के दौरान 80Km/h से 100Km/h तक दौड़ाय गया। टेस्ट के दौरान ये कार 10% में 44Km, 30% में 123Km, 40% में 157Km, 50% में 200Km, 60% में 240Km, 70% में 278Km, 80% में 310Km, 90% में 345Km और 100% में 393.7Km दौड़ी। ऐसे में इस कार ने इस टेस्ट में 394Km की रेंज निकाली।

अब बात करें ऑटोकार इंडिया द्वारा किए गए रियल रेंज टेस्ट की तो इसे सबसे पहले इसे 100% चार्ज किया गया। इस टेस्ट के दौरान इसने सिटी ड्राइविंग में 383Km की रेंज दी। जबकि, हाईवे पर इस कार की रियल रेंज 345Km निकलकर आई। इस तरह इस कार का औसत रेंज 364Km निकलकर आई। यानी इसकी ARAI रेंज 490Km थी, जो तय रेंज से 126Km कम निकली। यानी दोनों टेस्ट के दौरान इसकी रियल रेंज काफी कम निकली। हालांकि, दोनों टेस्ट के दौरान 360Km या उससे बहुत ज्यादा निकली।

कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 2025 कैरेंस क्लाविस EV 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें आइवरी सिल्वर मैट, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, इंपीरियल ब्लू और ग्रेविटी ग्रे शामिल हैं। वहीं, इसे चार वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसमें HTK+, HTX, HTX ER और HTX+ ER शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404Km जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490Km की रेंज देने का दावा करती है।

यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100Km प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। किआ के इस नई कार के डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।