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अर्टिगा को टक्कर देने वाली इस 7-सीटर की डिटेल लीक, लॉन्च से पहले कीमतों का भी हो गया खुलासा

Mar 14, 2026 10:45 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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किआ के लिए उसकी 7-सीटर MPV लॉन्च होने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने मई 2025 में कैरेंस क्लाविस लॉन्च की थी, जिसके बाद जुलाई 2025 में कैरेंस क्लाविस EV लॉन्च की थी। ये दोनों ही काफी पॉपुलर ऑप्शन बनकर सामने आई हैं। ये दोनों की एक साथ मंथली सेल्स में लगभग 20% का योगदान देती हैं।

अर्टिगा को टक्कर देने वाली इस 7-सीटर की डिटेल लीक, लॉन्च से पहले कीमतों का भी हो गया खुलासा

किआ के लिए उसकी 7-सीटर MPV लॉन्च होने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने मई 2025 में कैरेंस क्लाविस लॉन्च की थी, जिसके बाद जुलाई 2025 में कैरेंस क्लाविस EV लॉन्च की थी। ये दोनों ही काफी पॉपुलर ऑप्शन बनकर सामने आई हैं। ये दोनों की एक साथ मंथली सेल्स में लगभग 20% का योगदान देती हैं। किआ ने बाजार से मिली प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए कैरेंस क्लाविस EV में कुछ जरूरी अपडेट पेश किए हैं। कैरेंस के पेट्रोल वैरिएंट का सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

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क्लाविस EV GTX और X-Line से उम्मीद

किआ GTX और X-Line वैरिएंट पेश कर रही है। ये वैरिएंट उन खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जो बेहतर स्टाइलिंग और कुछ खास पसंद करते हैं। इन ट्रिम्स की मुख्य खासियत इनमें दिए गए स्पोर्टी एक्सेंट और गार्निश हैं, जिनके साथ एक अनोखी इंटीरियर थीम भी मिलती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, सेल्टोस के GTX ट्रिम को देख सकते हैं। इसमें ग्रिल पर गहरे गनमेटल कलर के एक्सेंट, चमकदार काले रंग का फ्रंट बंपर, साइड डोर गार्निश और नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं।

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इंटीरियर की बात करें तो सेल्टोस GTX में 'स्मोकी ब्लैक' और 'व्हाइट' कलर की खास लेदरेट सीटें दी गई हैं, जिनके साथ डुअल-टोन इंटीरियर मिलता है। कैरेंस क्लाविस EV के GTX ट्रिम में भी कुछ इसी तरह की चीजों की उम्मीद की जा सकती है। X-Line ट्रिम की स्टाइलिंग भी काफी अलग है, जिसमें चमकदार ब्लैक और गहरे गनमेटल कलर के एक्सेंट पर खास जोर दिया गया है। सेल्टोस के X-Line ट्रिम में ग्राहकों को 'स्मोकी ब्लैक' और 'हंटर ग्रीन' कलर की खास लेदरेट सीटें मिलती हैं, जिनके साथ डुअल-टोन इंटीरियर दिया गया है।

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किआ कैरेंस क्लाविस EV के GTX, GTX+ और X-Line ट्रिम्स में ज्यादातर वही फीचर्स और इक्युपमेंट मिलेंगे, जो HTX+ वैरिएंट में उपलब्ध हैं। इन फीचर्स की लिस्ट में 12.25 इंच की दो स्क्रीन, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, AQI डिस्प्ले वाला स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, आगे की सीटों के लिए वेंटिलेशन (हवादार सीटें), ड्राइवर की सीट को 4 अलग-अलग तरीकों से एडजस्ट करने की सुविधा (4-वे पावर्ड), 8 स्पीकर्स वाला Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम और V2L (व्हीकल टू लोड) जैसे फीचर्स शामिल हैं।

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स्पेसिफिकेशन्स और पावरट्रेन की डिटेल

GTX+ और X-Line वैरिएंट में किआ पीछे की सीटों के लिए भी वेंटिलेशन की सुविधा दे सकती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें ADAS लेवल 2 सेफ्टी किट दी गई है, जिसमें 20 तरह के ऑटोनॉमस फीचर्स शामिल हैं। कैरेंस क्लाविस EV के GTX, GTX+ और X-Line वैरिएंट में 6-सीटर और 7-सीटर, दोनों ही तरह के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। किआ, कैरेंस क्लाविस EV के GTX और X-Line वैरिएंट में केवल बड़े साइज़ का 51.4 kWh बैटरी पैक ही उपलब्ध करा रही है।

इनमें सामने की तरफ एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी, जो 171 PS पावर और 255 Nm टॉर्क जनरेट करेगी। ARAI द्वारा सर्टिफाइड रेंज 490Km है। कैरेंस क्लाविस EV के निचले वैरिएंट्स में 42-kWh का बैटरी पैक लगा है। यह सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 135 PS पावर और 255 Nm टॉर्क जनरेट करती है। ARAI द्वारा सर्टिफाइड रेंज 404Km है।

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किआ कैरेंस क्लाविस EV की कीमत
किआ कैरेंस क्लाविस EV ER (एक्सटेंडेड रेंज) GTX के 6-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट्स 22.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। यह HTX+ वैरिएंट से ज्यादा अफॉर्डेबल है, जिसकी कीमत 24.49 लाख रुपए है। GTX+ के 6-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट्स की कीमत 24.99 लाख रुपए है। यही कीमत टॉप-स्पेक कैरेंस क्लाविस EV ER X-Line के 6-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट्स पर भी लागू होती है। कैरेंस क्लाविस EV में एक और अहम अपडेट यह है कि ग्राहक अब HTX E ट्रिम से आगे के वैरिएंट्स में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन चुन पाएंगे। यह फैसला बदलते बाजार और फीडबैक के आधार पर लिया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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