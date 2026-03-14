अर्टिगा को टक्कर देने वाली इस 7-सीटर की डिटेल लीक, लॉन्च से पहले कीमतों का भी हो गया खुलासा

किआ के लिए उसकी 7-सीटर MPV लॉन्च होने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने मई 2025 में कैरेंस क्लाविस लॉन्च की थी, जिसके बाद जुलाई 2025 में कैरेंस क्लाविस EV लॉन्च की थी। ये दोनों ही काफी पॉपुलर ऑप्शन बनकर सामने आई हैं। ये दोनों की एक साथ मंथली सेल्स में लगभग 20% का योगदान देती हैं।

किआ के लिए उसकी 7-सीटर MPV लॉन्च होने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने मई 2025 में कैरेंस क्लाविस लॉन्च की थी, जिसके बाद जुलाई 2025 में कैरेंस क्लाविस EV लॉन्च की थी। ये दोनों ही काफी पॉपुलर ऑप्शन बनकर सामने आई हैं। ये दोनों की एक साथ मंथली सेल्स में लगभग 20% का योगदान देती हैं। किआ ने बाजार से मिली प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए कैरेंस क्लाविस EV में कुछ जरूरी अपडेट पेश किए हैं। कैरेंस के पेट्रोल वैरिएंट का सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

क्लाविस EV GTX और X-Line से उम्मीद किआ GTX और X-Line वैरिएंट पेश कर रही है। ये वैरिएंट उन खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जो बेहतर स्टाइलिंग और कुछ खास पसंद करते हैं। इन ट्रिम्स की मुख्य खासियत इनमें दिए गए स्पोर्टी एक्सेंट और गार्निश हैं, जिनके साथ एक अनोखी इंटीरियर थीम भी मिलती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, सेल्टोस के GTX ट्रिम को देख सकते हैं। इसमें ग्रिल पर गहरे गनमेटल कलर के एक्सेंट, चमकदार काले रंग का फ्रंट बंपर, साइड डोर गार्निश और नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं।

इंटीरियर की बात करें तो सेल्टोस GTX में 'स्मोकी ब्लैक' और 'व्हाइट' कलर की खास लेदरेट सीटें दी गई हैं, जिनके साथ डुअल-टोन इंटीरियर मिलता है। कैरेंस क्लाविस EV के GTX ट्रिम में भी कुछ इसी तरह की चीजों की उम्मीद की जा सकती है। X-Line ट्रिम की स्टाइलिंग भी काफी अलग है, जिसमें चमकदार ब्लैक और गहरे गनमेटल कलर के एक्सेंट पर खास जोर दिया गया है। सेल्टोस के X-Line ट्रिम में ग्राहकों को 'स्मोकी ब्लैक' और 'हंटर ग्रीन' कलर की खास लेदरेट सीटें मिलती हैं, जिनके साथ डुअल-टोन इंटीरियर दिया गया है।

किआ कैरेंस क्लाविस EV के GTX, GTX+ और X-Line ट्रिम्स में ज्यादातर वही फीचर्स और इक्युपमेंट मिलेंगे, जो HTX+ वैरिएंट में उपलब्ध हैं। इन फीचर्स की लिस्ट में 12.25 इंच की दो स्क्रीन, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, AQI डिस्प्ले वाला स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, आगे की सीटों के लिए वेंटिलेशन (हवादार सीटें), ड्राइवर की सीट को 4 अलग-अलग तरीकों से एडजस्ट करने की सुविधा (4-वे पावर्ड), 8 स्पीकर्स वाला Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम और V2L (व्हीकल टू लोड) जैसे फीचर्स शामिल हैं।

स्पेसिफिकेशन्स और पावरट्रेन की डिटेल GTX+ और X-Line वैरिएंट में किआ पीछे की सीटों के लिए भी वेंटिलेशन की सुविधा दे सकती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें ADAS लेवल 2 सेफ्टी किट दी गई है, जिसमें 20 तरह के ऑटोनॉमस फीचर्स शामिल हैं। कैरेंस क्लाविस EV के GTX, GTX+ और X-Line वैरिएंट में 6-सीटर और 7-सीटर, दोनों ही तरह के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। किआ, कैरेंस क्लाविस EV के GTX और X-Line वैरिएंट में केवल बड़े साइज़ का 51.4 kWh बैटरी पैक ही उपलब्ध करा रही है।

इनमें सामने की तरफ एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी, जो 171 PS पावर और 255 Nm टॉर्क जनरेट करेगी। ARAI द्वारा सर्टिफाइड रेंज 490Km है। कैरेंस क्लाविस EV के निचले वैरिएंट्स में 42-kWh का बैटरी पैक लगा है। यह सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 135 PS पावर और 255 Nm टॉर्क जनरेट करती है। ARAI द्वारा सर्टिफाइड रेंज 404Km है।