करीब 500 km रेंज वाली इस इलेक्ट्रिक कार पर आया ₹2.15 लाख का डिस्काउंट, ऑफर 30 अप्रैल तक वैलिड
किआ अपनी धांसू इलेक्ट्रिक एमपीवी कैरेंस क्लेविस ईवी पर अप्रैल, 2026 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान किआ कैरेंस क्लेविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) पर अधिकतम 2.15 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, किआ अपनी धांसू इलेक्ट्रिक एमपीवी कैरेंस क्लेविस ईवी पर अप्रैल, 2026 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान किआ कैरेंस क्लेविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) पर अधिकतम 2.15 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 85 हजार के कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं ईवी फीचर्स, सेफ्टी और ड्राइविंर रेंज के बारे में विस्तार से।
सिंगल चार्ज पर दौड़ेगी करीब 500 km
अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404 किलोमीटर जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है।
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Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
VinFast VF MPV 7
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BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
VinFast Limo Green
₹ 19.9 - 23.9 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
धांसू हैं ईवी के फीचर्स
डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लैविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईवी में ग्राहकों को ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं।
इन कारों से होगा मुकाबला
दूसरी ओर सेफ्टी के लिए ईवी में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यह V2L (Vehicle to Load) और V2V (Vehicle to Vehicle) चार्जिंग सपोर्ट करती है। भारतीय मार्केट में ईवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी जैसे मॉडलों से होगा।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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