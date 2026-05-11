इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार पर मिल रहा ₹2.15 लाख का डिस्काउंट, सिंगल चार्ज पर 490Km रेंज
कैरेंस EV को 7-सीटर के साथ 6-सीटर ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इस महीने इस कार पर ग्राहकों को 2.15 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। इसके EV और SR वैरिएंट पर 1.30 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। इसके HTM वैरिएंट पर 2.15 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं।
किआ इंडिया (Kia India) के पोर्टफोलियो में कैरेंस क्लाविस ईवी (Carens Clavis EV) काफी पॉपुलर मॉडल है। कंपनी इसे ICE मॉडल में भी बेचती है। खास बात ये है कि कैरेंस EV को 7-सीटर के साथ 6-सीटर ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इस महीने इस कार पर ग्राहकों को 2.15 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट दे रही है। इसके EV और SR वैरिएंट पर 1.30 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। वहीं, इसके HTM वैरिएंट पर 2.15 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख से 24.99 लाख रुपए के बीच हैं। चलिए कैरेंस EV पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में डिटेल से जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
VinFast VF MPV 7
₹ 24.49 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
|किआ कैरेंस क्लाविस EV डिस्काउंट मई 2026
|वैरिएंट
|कैश ऑफर
|एक्सचेंज
|लॉयल्टी
|स्क्रैपेज
|कॉर्पोरेट
|मैक्सिमम सेविंग
|ER
|₹0
|₹75,000
|₹20,000
|₹20,000
|₹15,000
|₹1.30 लाख
|SR
|₹0
|₹75,000
|₹20,000
|₹20,000
|₹15,000
|₹1.30 लाख
|HTM
|₹85,000
|₹75,000
|₹20,000
|₹20,000
|₹15,000
|₹2.15 लाख
किआ कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
किआ ने एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट के लिए GT-Line और X-Line ट्रिम्स भी पेश किए हैं। GT-Line ट्रिम्स नए एलॉय व्हील डिजाइन, लाइम ब्रेक कैलिपर्स और मेटल पैडल्स जैसे अपडेट्स के साथ ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। इसके विपरीत, X-Line वैरिएंट ज्यादा डार्क और मजबूत थीम के साथ आता है। जिसे ऑरोरा ब्लैक पर्ल के साथ एक खास डार्क गन मेटल कलर ऑप्शन से हाइलाइट किया गया है। GTX+ और X-Line जैसे हाई ट्रिम्स में डिजिटल की (Digital Key) और बैटरी हीटर टेक्नोलॉजी जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे।
कैरेंस क्लाविस EV दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है। स्टैंडर्ड रेंज वैरिएंट में 42 kWh की बैटरी मिलती है, जो 404Km की दावा की गई रेंज देती है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट में 51.4 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 490Km (MIDC फुल) तक है। वैरिएंट के आधार पर पावर आउटपुट 99 kW और 126 kW है, जो 255 Nm का टॉर्क देता है। फास्ट चार्जिंग से लगभग 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाता है।
फीचर्स अपडेट्स में डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप और 85 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स शामिल हैं। केबिन एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने पर फोकस करता है। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और अन्य एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम शामिल हैं। किआ अपने EV ईकोसिस्टम के साथ ओनरशिप को भी सपोर्ट करती है, जो MyKia ऐप के जरिए 15,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स का एक्सेस देता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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