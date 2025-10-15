परिवार वालों के लिए बेस्ट डील! दिवाली पर इस 7-सीटर पर आई ₹1.42 लाख की छूट, लुक में मारुति अर्टिगा को देती है मात!
संक्षेप: दिवाली पर किआ की 7-सीटर किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। अगर आप इस दिवाली अपने परिवार के लिए शानदार और प्रीमियम MPV खरीदने की सोच रहे हैं, तो किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) पर यह ऑफर आपके लिए बिल्कुल सही मौका हो सकता है।
दिवाली 2025 के मौके पर किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) ग्राहकों को एक बड़ा ऑफर दे रही है। इस तीन-रो वाली MPV पर 1.42 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। चाहे आप 6-सीटर चाहते हों या 7-सीटर कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) अब दिवाली के मौके पर और भी किफायती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इस कार पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
किआ कैरेंस क्लैविस की खास बातें
किआ कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) को 8 अलग-अलग ट्रिम्स में पेश किया गया है। इसमें आपको HTE, HTE (O), HTK, HTK+, HTK+ (O), HTX, HTX (O) और HTX+ जैसे वैरिएंट मिलते हैं। यह MPV ग्राहकों को विकल्पों की भरपूर सुविधा देती है और हर परिवार के लिए उपयुक्त है।
इंजन विकल्प
इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जो 160hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें कंपनी द्वारा 1.5-लीटर डीजल इंजन भी ऑफर किया गया है, जो 116hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ग्राहक अपनी जरूरत और ड्राइविंग के अनुसार इंजन चुन सकते हैं।
कीमत और छूट
किआ कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) की कीमतें 11.07 लाख से 20.71 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं। दिवाली ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य फायदे मिलाकर कुल 1.42 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
