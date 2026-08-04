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अब ये कंपनी ला रही इस 7-सीटर का फैक्ट्री फिटेड CNG मॉडल, अर्टिगा को मिलेगी टक्कर; डिटेल आई सामने

By Narendra Jijhontiya
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पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टेस्टिंग के दौरान लिए गए नए जासूसी फोटो सामने आए हैं। कैरेंस क्लैविस CNG दिवाली 2026 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। ऑटोमोटिव उत्साही शशांक नायर के हालिया जासूसी शॉट्स से पता चलता है, किआ इंडिया कैरेंस क्लैविस के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का टेस्टिंग कर रहा है।

Kia Carens Clavis CNG Factory Fitted Variant Spied, Launch Soon
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किआ और हुंडई, सिस्टर्स कंपनी है। इस वजह से इनके कई मॉडल एक जैसे प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाते हैं। हालांकि, इन दोनों ने कभी भी अपने अपर लेवल B सेगमेंट और C सेगमेंट की पेशकश के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट की पेशकश नहीं की है। यहां क्रेटा/सेल्टोस और अल्कजार/कैरेंस के साथ-साथ वेन्यू/सोनेट/सिरोस जैसे व्हीकल के बारे में बात की जा रही है। हालांकि, किआ इंडिया ने कैरेंस के साथ प्रीमियम CNG पेशकश की टेस्टिंग की।

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अब, किआ इंडिया फिर से इसमें शामिल होती दिख रही है। इस बार, उनकी फैक्ट्री-फिटेड CNG किट को लेटेस्ट 2026 कैरेंस क्लैविस के साथ पेश किया जाएगा, जैसा कि पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टेस्टिंग के दौरान लिए गए नए जासूसी शॉट्स से पता चलता है। किआ कैरेंस क्लैविस CNG दिवाली 2026 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। ऑटोमोटिव उत्साही शशांक नायर के हालिया जासूसी शॉट्स से पता चलता है, किआ इंडिया कैरेंस क्लैविस के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का टेस्टिंग कर रहा है।

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फ्रंट विंडशील्ड पर टेस्ट म्यूल "ऑन टेस्ट" स्टिकर है। हालांकि, इन जासूसी शॉट्स से यह पता नहीं चलता है कि CNG इम्प्लिमेंटेशन सिंगल-टैंक या ट्विन-टैंक सेटअप है या नहीं। यदि सिंगल-टैंक सेटअप है, तो यह अनिश्चित है कि इसे बूट में लगाया जाएगा या बूट फ्लोर के नीचे हो सकता है। यदि इसे फर्श के ऊपर स्थापित किया गया है, तो बूट स्पेस से समझौता हो जाएगा।

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किआ CNG टैंक को फर्श के नीचे रख सकती है, जहां स्पेयर व्हील पैकेज का हिस्सा नहीं होगा। डुअल-सिलेंडर CNG टैंक सेटअप दोनों कंडीशन में बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह अभी भी एक एकस्ट्रा व्हील बरकरार रखता है। जबकि उपयोग करने योग्य बूट प्रदान करता है। किआ कैरेंस क्लैविस का मुकाबला मारुति सुजुकी की अर्टिगा और XL6 जैसी C सेगमेंट MPV से होता है।

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मारुति की ये दोनों पेशकशें अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG सॉल्युशन के साथ आती हैं। वहीं, अफॉर्डेबल रनिंग कॉस्ट की तलाश करने वाले प्राइवेट ग्राहको और कमर्शियल ऑपरेटरों दोनों को आकर्षित करती हैं। किआ कैरेंस CNG के स्पाई शॉट में एकदम नया मॉडल देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि इसमें फॉग लाइट भी मिल सकती है।

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सामने आए नए स्पाई फोटोज में एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है, ना कि टॉप-स्पेक ट्रिम्स के साथ देखी गई ट्रिपल आइस-क्यूब LED हेडलाइट यूनिट। इससे पता चलता है कि किआ कैरेंस क्लैविस CNG केवल निचले और मध्य-स्पेक ट्रिम तक ही सीमित हो सकती है, जो कि अधिकांश OME द्वारा अपनाई जाने वाली एक स्ट्रैटजी है। मैन्युअल गियरबॉक्स ही एकमात्र ऑप्शन मिलने की संभावना है। इस बात की संभावना है कि किआ सिर्फ 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ CNG किट पेश कर सकती है, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नहीं। हालांकि, पिछले कैरेंस CNG टेस्टिंग में 1.4-लीटर टर्बो इंजन था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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