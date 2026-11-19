किआ कारेन्स क्लाविस सीएनजी और कारेन्स सीएनजी ने कमाल कर दिया है। सितंबर 2026 में लॉन्च होने के बाद से इन दोनों मॉडल्स ने 6,200 से ज्यादा होलसेल यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है।

किआ इंडिया Carens Clavis CNG और Carens CNG ने कमाल कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, सितंबर 2026 में लॉन्च होने के बाद से इन दोनों मॉडल्स ने 6,200 से ज्यादा होलसेल यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है। यह शानदार आंकड़ा भारत में फैक्ट्री-फिटेड CNG गाड़ियों की बढ़ती मांग को दिखाता है। कंपनी इन दोनों एमपीवी के साथ Assured Buyback Programme भी दे रही है। इसके तहत ग्राहक को 3 साल बाद गाड़ी की कीमत का 75% तक रेजिडु्अल वैल्यू ऑफर किया जा रहा है। हालांकि, यह बेनिफिट तय माइलेज लिमिट और प्रोग्राम की दूसरी शर्तों पर निर्भर करेगी।

Kia Carens Clavis CNG के फीचर्स कारेन्स क्लाविस सीएनजी में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट दी गई है। यह मॉडल पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध कारेन्स क्लाविस रेंज का हिस्सा है। पूरी रेंज में 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 26.62-इंच का ड्यूल पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें दो 12.25-इंच HD स्क्रीन शामिल हैं। इसके अलावा ड्यूल-पैन सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा के साथ Blind View Monitor मिलता है।

सेकेंड रो की सीट्स में वन-टच टम्बल फंक्शन दिया गया है, जिससे थर्ड रो तक पहुंचना आसान होता है। सेलेक्टेड वेरिएंट में 20 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ Level 2 ADAS भी मिलता है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं।

दोनों CNG मॉडल में मिलते हैं ये बदलाव किआ कारेन्स और कारेन्स क्लाविस सीएनजी दोनों G1.5 6MT पावरट्रेन पर बेस्ड हैं। इनमें 60-लीटर का सीएनजी टैंक, सीएनजी के हिसाब से तैयार इंजन कैलिब्रेशन और बदली हुई सस्पेंशन सेटिंग्स दी गई हैं। इसके अलावा फ्यूल बदलने के लिए अलग स्विच और 4.2-इंच का कलर TFT MID मिलता है, जो सीएनजी की Distance-to-Empty इन्फर्मेशन को डिस्प्ले करता है। कंपनी ने दोनों एमपीवी की थर्ड रो की सीट के बैक फ्रेम में भी बदलाव किया है, जिससे सीट का रिक्लाइन एंगल बेहतर हो सके और पैसेंजर्स को ज्यादा कंफर्ट मिले।