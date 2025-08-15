Kia Carens Clavis and Clavis EV secure over 21,000 bookings since launch, check all details किआ की इस कार पर टूट पड़ी पब्लिक, 120 दिन में मिली 21,000 से ज्यादा बुकिंग; पेट्रोल और ईवी में सबसे ज्यादा डिमांड इसकी, Auto Hindi News - Hindustan
किआ की इस कार पर टूट पड़ी पब्लिक, 120 दिन में मिली 21,000 से ज्यादा बुकिंग; पेट्रोल और ईवी में सबसे ज्यादा डिमांड इसकी

किआ की इस कार पर टूट पड़ी पब्लिक, 120 दिन में मिली 21,000 से ज्यादा बुकिंग; पेट्रोल और ईवी में सबसे ज्यादा डिमांड इसकी

किआ कैरेंस क्लैविस और कैरेंस क्लैविस EV की मार्केट में बंपर डिमांड है। इस मॉडल को 120 दिन में 21,000 से ज्यादा बुकिंग मिली है। इसका पेट्रोल मॉडल हो या इलेक्ट्रिक, लोग आंख बंद कर खरीद रहे हैं। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 02:12 AM
किआ इंडिया ने फिर साबित कर दिया कि उसके पास ग्राहकों का दिल जीतने का फॉर्मूला है। हाल ही में लॉन्च हुई कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) और कैरेंस क्लैविस EV (Kia Carens Clavis EV) ने सिर्फ 4 महीने में 21,000 से ज्यादा बुकिंग्स हासिल कर ली है। इनमें से 20,000 बुकिंग्स ICE (पेट्रोल/डीजल) वैरिएंट की हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा बुकिंग्स क्लैविस EV के लिए दर्ज हुई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फैमिली कार बनी किआ कैरेंस क्लैविस

किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) को एक फैमिली-ओरिएंटेड MPV के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो लंबी यात्रा को बेहद आरामदायक बना देते हैं।

पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगा

इसमें सेकंड-रो स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं। इसके साथ ही इसमें 12.3-इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट + ड्राइवर इंफो) मिलता है। इसमें Bose स्टीरियो सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही इस कार में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल डैशकैम और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

क्लैविस ईवी पहली मेड-इन-इंडिया किआ ईवी

किआ (Kia) की पहली मेड-इन-इंडिया EV क्लैविस ईवी (Clavis EV) है, जो दो बैटरी ऑप्शंस में आती है। इसमें 51.4 kWh बैटरी पैक वाला मॉडल 490 किमी. की रेंज (ARAI प्रमाणित) देने में सक्षम है। वहीं, 42 kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट 404 किमी. की रेंज ऑफर करता है।

सिर्फ 7-सीटर लेआउट

इसमें मिलने वाला मोटर 169 bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 100 kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ये ईवी सिर्फ 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो

इन दोनों मॉडल्स में सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो मिलता है। इसमें Level 2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग्स, ESC (Electronic Stability Control), टायर प्रेशर मॉनिटर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कीमतें कितनी हैं?

किआ कैरेंस (Carens Clavis ICE) की कीमत 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 21.50 लाख तक जाती हैं। वहीं, क्लैविस ईवी (Clavis EV) की कीमत 17.99 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 24.49 लाख रुपये तक जाती है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं।

