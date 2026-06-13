अर्टिगा के ग्राहकों को खींचने वाली इस 7-सीटर पर आया शानदार डिस्काउंट, ₹75000 सस्ते में मिल रही
इस कार का मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी XL6 और टोयोटा रुमियन जैसी MPV से होता। क्लाविस की एक्स-शोरूम कीमतें 11.23 लाख रुपए से 21.59 लाख रुपए के बीच हैं।
किआ इंडिया इस महीने यानी मई में अपनी 7-सीटर कैरेंस MPV पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 75,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी कैरेंस क्लाविस ईवी पर भी इतना ही डिस्काउंट दे रही है। कैरेंस क्लाविस ICE लाइन-अप पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 20,000 रुपए का स्क्रैपेज फायदा, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। दूसरी तरफ, कैरेंस क्लाविस EV पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज सपोर्ट या स्क्रैपेज बेनिफिट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 15,000 रुपए के कॉर्पोरेट ऑफ़र शामिल हैं।
क्लाविस की एक्स-शोरूम कीमतें 11.23 लाख रुपए से 21.59 लाख रुपए के बीच हैं। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी XL6 और टोयोटा रुमियन जैसी MPV से होता। दूसरी तरफ, क्लाविस EV की एक्स-शोरूम कीमतें 18 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच है। इसका मुकाबला, BYD eMax 7 और विनफास्ट VF MPV 7 से होता है। 15 फरवरी, 2022 को लॉन्च होने के बाद से कैरेंस ने घरेलू बाजार में कुल 301,657 यूनिट बेची हैं, जबकि 32,000 से अधिक यूनिट को एक्सपोर्ट किया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Kia Carens
₹ 11.02 - 12.88 लाख
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
कैरेंस क्लाविस EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
2025 कैरेंस क्लाविस EV 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें आइवरी सिल्वर मैट, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, इंपीरियल ब्लू और ग्रेविटी ग्रे शामिल हैं। वहीं, इसे चार वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसमें HTK+, HTX, HTX ER और HTX+ ER शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्राहकों को कार में दो बैटरी बैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है। बता दें कि कंपनी 42kWh वाले छोटे बैटरी पैक से अपने ग्राहकों को सिंगल चार्ज पर 404Km जबकि 51.4kWh वाले बड़े बैटरी बैक से 490Km की रेंज देने का दावा करती है।
यह इलेक्ट्रिक कार महज 8.4 सेकंड में 0 से 100Km प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। किआ के इस नई कार के डिजाइन की बात करें तो किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और LED लाइट बार के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। जबकि इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
बात करें इसकी सेफ्टी की तो इसमें ईवी में 6-एयरबैग, ADAS लेवल-2, ESC, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, और i-Pedal टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यह V2L (Vehicle to Load) और V2V (Vehicle to Vehicle) चार्जिंग सपोर्ट करती है। भारतीय मार्केट में ईवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी जैसे मॉडलों से होगा।
किआ कैरेंस क्लाविस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
|1. किआ कैरेंस क्लाविस HTE
|कीमत: 11.50-13.50 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5P MT, 1.5D M
|फ्रंट और रियर स्किड प्लेट
स्टॉप लैंप के साथ रियर स्पॉइलर
कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील (डीजल)
15-इंच ग्लॉस ब्लैक एलॉय व्हील (पेट्रोल)
ब्लैक-बेज डुअल-टोन इंटीरियर स्कीम
ब्लैक-नेवी ब्लू सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
ब्लैक मेटल ट्रिम के साथ इंडिगो-कलर्ड डैशबोर्ड
सेकेंड रो के लिए वन-टच इलेक्ट्रिक टम्बल फंक्शन
दूसरी और थर्ड रो AC वेंट
बर्गलर अलार्म के साथ कीलेस एंट्री
सेकेंड रो 60:40 स्प्लिट सीटें स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और टम्बल के साथ
सेकेंड रो सीट बैक फोल्डिंग आर्मरेस्ट (7 सीटर)
थर्ड रो 50:50 स्प्लिट सीटें रिक्लाइनिंग और फुल फ्लैट फोल्डिंग के साथ
मैन्युअल रूप से हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट
सभी पावर्ड विंडो चारों ओर
सनग्लास होल्डर
रियर सनशेड
फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
टिल्ट एडजस्ट के साथ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग
4.2-इंच कलर मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID)
12V पावर आउटलेट (फ्रंट)
5 USB टाइप-C पोर्ट
रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट
6 एयरबैग
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC)
व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM)
डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल (DBC)
EBD के साथ ABS
ब्रेक असिस्ट
चारों पहियों के लिए डिस्क ब्रेक
|2. किआ कैरेंस क्लाविस HTE(O)
|कीमत: 12.50-14.55 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5P MT, 1.5D MT, 1.5P टर्बो MT
|HTE से ज्यादा फीचर्स
शार्क फिन एंटीना
बिल्ट-इन LED इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
ऑटोमैटिक लाइट कंट्रोल
स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल
8.0-इंच वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
दो ट्वीटर के साथ 4-स्पीकर साउंड सिस्टम
डायनेमिक गाइडलाइन के साथ रियरव्यू कैमरा
ब्लूटूथ और वॉयस रिकग्निशन
|3. किआ कैरेंस क्लाविस HTK
|कीमत: 13.50-15.52 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5P MT, 1.5D MT, 1.5P टर्बो MT
|HTE(O) से ज्यादा फीचर्स
LED डेटाइम रनिंग लाइट्स
एकीकृत रूफ रेल्स
ब्लैक-बेज डुअल-टोन इंटीरियर स्कीम
ब्लैक फ़ैब्रिक और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
ब्लैक मेटल ट्रिम के साथ ब्लैक डैशबोर्ड
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
सीट बैक पॉकेट्स (पैसेंजर)
एंटी-पिंच फंक्शन के साथ वन-टच ऑटो अप/डाउन ड्राइवर विंडो
बूट लैंप
फ्रंट पार्किंग सेंसर
|4. किआ कैरेंस क्लाविस HTK+
|कीमत: 15.40-16.90 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5D MT/AT, 1.5P टर्बो MT/DCT
|HTK से ज्यादा फीचर्स
LED कनेक्टेड टेल-लैंप
विंडो लाइन पर सैटिन क्रोम फ़िनिश
ऑटो-फ़ोल्डिंग ORVMs
रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर
मोशन सेंसर और रिमोट इंजन स्टार्ट फंक्शन के साथ स्मार्ट की
पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
क्रूज़ कंट्रोल
चुनने योग्य ड्राइव मोड: इको, नॉर्मल, स्पोर्ट (सिर्फ़ 7DCT/AT)
ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ़ 7DCT/AT)
|5. किआ कैरेंस क्लाविस HTK+(O)
|कीमत: 16.20-17.70 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5D MT, 1.5P टर्बो MT/DCT
|HTK+ से ज्यादा फीचर्स
17-इंच ड्यूल-टोन एलॉय व्हील
सिंगल-पैन सनरूफ
LED केबिन लाइट
वायरलेस चार्जर
|6. किआ कैरेंस क्लाविस HTX
|कीमत: 18.40-19.50 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5D MT, 1.5P टर्बो MT/iMT
|HTK+(O) से ज्यादा फीचर्स
LED हेडलाइट्स
फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स पर सैटिन क्रोम फ़िनिश
LED डेटाइम रनिंग लाइट्स में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल
64-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग
बेज-नेवी ब्लू डुअल-टोन इंटीरियर स्कीम और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
डुअल-पैन पैनोरमिक सनरूफ (1.5P टर्बो)
सिंगल-पैन सनरूफ (1.5D)
इंफोटेनमेंट/टेम्परेचर कंट्रोल स्वैप स्विच
किआ कनेक्ट कंट्रोल के साथ ऑटो-डिमिंग IRVM
स्टीयरिंग व्हील के लिए टेलीस्कोपिक एडजस्ट
कप और डिवाइस होल्डर के साथ रिट्रैक्टेबल सीट बैक टेबल
सभी विंडो के लिए वॉयस कमांड के साथ ऑटो अप/डाउन
स्मार्ट की के ज़रिए सभी विंडो अप/डाउन
सेंटर कंसोल में कूल्ड कपहोल्डर
सेकेंड रो के लिए कूल्ड कैन होल्डर
सेकेंड रो के लिए LED पर्सनल लैंप
मोबाइल के साथ डुअल-कैमरा डैशकैम ऐप
सैट-नेव और किआ कनेक्ट के साथ 12.25 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
12.25 इंच का ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट
AQI डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा
|7. किआ कैरेंस क्लाविस HTX+
|कीमत: 19.40-21.50 लाख रुपए
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प: 1.5P टर्बो MT/iMT/DCT
|HTX से ज्यादा फीचर्स
स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और टम्बल (6 सीटर) के साथ सेकेंड रो की कैप्टन सीटें
किआ लोगो प्रोजेक्शन के साथ रियर डोर स्पॉट लैंप
वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें
4-तरफा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
रेन-सेंसिंग वाइपर
पहली पंक्ति की पैसेंजर सीट स्लाइडिंग लीवर
मोबाइल ऐप के साथ डुअल-कैमरा डैशकैम (सिर्फ़ iMT और MT)
8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
पैडल शिफ्टर्स (DCT)
20 के साथ लेवल 2 ADAS सूट कार्य (केवल DCT)
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।