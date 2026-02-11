10639 लोगों ने सेल्टोस और 7338 ने कैरेंस को खरीदा; लेकिन ₹7.30 लाख की SUV बनी नंबर-1

संक्षेप: किआ इंडिया की जनवरी 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। इसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। कंपनी के लिए जिस कार का पिछले कुछ सालों से दबदबा देखने को मिल रहा है, वो सोनट है।

Feb 11, 2026 01:48 pm IST

किआ इंडिया की जनवरी 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। इसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। कंपनी के लिए जिस कार का पिछले कुछ सालों से दबदबा देखने को मिल रहा है, वो सोनट है। दरअसल, पिछले महीने इस कार की लगभग 11 हजार यूनिट बिकीं। वहीं, सेल्टोस का नया मॉडल आने से इसकी डिमांड में भी काफी इजाफा हुआ है। इस कार की भी 10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि 7-सीटर कैरेंस की बिक्री में भी गजब का उछाल देखने को मिला। बता दें कि किआ ने दिसंबर में 18,659 कार बेची थीं, जो जनवरी में बढ़कर 29,501 यूनिट तक पहुंच गईं। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

किआ मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026 मॉडल जनवरी 2026 दिसंबर 2025 सोनेट 10,998 9,418 सेल्टोस 10,639 4,369 कैरेन्स 7,338 3,681 साइरोस 465 1,116 कार्निवल 61 75 EV9 0 0 टोटल 29,501 18,659

किआ की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो सोनेट की जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 9,418 यूनिट बिकी थीं। कैरेन्स की जनवरी 2026 में 7,338 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी3,681 यूनिट बिकी थीं। सेल्टोस की जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी4,369 यूनिट बिकी थीं। साइरोस की जनवरी 2026 में 465 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी1,116 यूनिट बिकी थीं। कार्निवल की जनवरी 2026 में 61 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी75 यूनिट बिकी थीं।

किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।