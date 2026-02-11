10639 लोगों ने सेल्टोस और 7338 ने कैरेंस को खरीदा; लेकिन ₹7.30 लाख की SUV बनी नंबर-1
किआ इंडिया की जनवरी 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। इसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। कंपनी के लिए जिस कार का पिछले कुछ सालों से दबदबा देखने को मिल रहा है, वो सोनट है। दरअसल, पिछले महीने इस कार की लगभग 11 हजार यूनिट बिकीं। वहीं, सेल्टोस का नया मॉडल आने से इसकी डिमांड में भी काफी इजाफा हुआ है। इस कार की भी 10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि 7-सीटर कैरेंस की बिक्री में भी गजब का उछाल देखने को मिला। बता दें कि किआ ने दिसंबर में 18,659 कार बेची थीं, जो जनवरी में बढ़कर 29,501 यूनिट तक पहुंच गईं। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।
|किआ मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026
|मॉडल
|जनवरी 2026
|दिसंबर 2025
|सोनेट
|10,998
|9,418
|सेल्टोस
|10,639
|4,369
|कैरेन्स
|7,338
|3,681
|साइरोस
|465
|1,116
|कार्निवल
|61
|75
|EV9
|0
|0
|टोटल
|29,501
|18,659
किआ की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो सोनेट की जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी 9,418 यूनिट बिकी थीं। कैरेन्स की जनवरी 2026 में 7,338 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी3,681 यूनिट बिकी थीं। सेल्टोस की जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी4,369 यूनिट बिकी थीं। साइरोस की जनवरी 2026 में 465 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी1,116 यूनिट बिकी थीं। कार्निवल की जनवरी 2026 में 61 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2025 में इसकी75 यूनिट बिकी थीं।
किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.30 लाख रुपए से शुरू होती हैं।
लेखक के बारे में
